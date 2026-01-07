Bahan Makanan, Perumahan, Utilitas, Layanan Kesehatan dan Transportasi Kini Sulit Dijangkau oleh Hampir Setengah Warga Amerika: Jajak Pendapat

Hampir setengah dari warga Amerika mengatakan kebutuhan pokok seperti bahan makanan, perumahan, utilitas, perawatan kesehatan, dan transportasi telah menjadi sulit untuk dijangkau.

Jajak pendapat POLITICO baru yang dilakukan oleh Public First menemukan bahwa tekanan keterjangkauan mempengaruhi baik pengeluaran harian maupun keputusan keuangan jangka panjang.

Lebih dari seperempat responden, 27%, mengatakan mereka melewatkan pemeriksaan medis dalam dua tahun terakhir karena kekhawatiran biaya, sementara 23% mengatakan mereka melewatkan dosis resep karena alasan yang sama.

Biaya yang meningkat juga membatasi pengeluaran diskresioner. Tiga puluh tujuh persen mengatakan mereka tidak mampu menghadiri acara olahraga profesional bersama keluarga atau teman, dan 46% mengatakan perjalanan udara untuk liburan tidak terjangkau.

Harga makanan memuncaki daftar kekhawatiran, dengan setengah responden mengatakan bahan makanan sulit dijangkau. Biaya perumahan berada di posisi yang tidak jauh di belakang, melampaui kekhawatiran tentang perawatan kesehatan, utilitas, dan transportasi. Perawatan kesehatan berada di posisi ketiga di antara kekhawatiran keterjangkauan secara keseluruhan.

Hasil tersebut menyoroti tantangan politik bagi Presiden Donald Trump dan Partai Republik menjelang pemilihan paruh waktu 2026. Sementara Trump mengatakan harga turun, mayoritas responden menyalahkan pemerintahannya atas biaya bahan makanan yang tinggi, termasuk lebih dari seperlima pemilihnya sendiri.

Jajak pendapat juga menunjukkan perpecahan dalam basis Partai Republik mengenai isu-isu seperti tarif, perumahan, dan biaya perawatan kesehatan, menggarisbawahi bagaimana kecemasan ekonomi terus membentuk sentimen pemilih.

Ikuti kami di X, Facebook dan Telegram

Jangan Lewatkan Update – Berlangganan untuk menerima peringatan email langsung ke kotak masuk Anda

Periksa Aksi Harga

Jelajahi The Daily Hodl Mix

Penafian: Opini yang diungkapkan di The Daily Hodl bukan merupakan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas mereka sebelum membuat investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda alami adalah tanggung jawab Anda. The Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, dan The Daily Hodl juga bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.

Gambar yang Dihasilkan: Midjourney

Postingan Bahan Makanan, Perumahan, Utilitas, Perawatan Kesehatan, dan Transportasi Kini Sulit Dijangkau oleh Hampir Setengah Warga Amerika: Jajak Pendapat muncul pertama kali di The Daily Hodl.