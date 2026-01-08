CNBC Nobatkan XRP sebagai Perdagangan Kripto Terpanas 2026 Melampaui BTC dan ETH: Ini Alasannya

Token XRP milik Ripple menjadi sorotan utama di televisi keuangan AS minggu ini setelah CNBC menjulukinya sebagai "perdagangan kripto terpanas tahun ini," melampaui Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) dalam perhatian awal 2026.

Pernyataan ini menandakan pergeseran fokus pasar yang jelas, karena investor berburu pergerakan persentase yang lebih besar di luar dua mata uang kripto terbesar.

Mengapa XRP Mengalahkan Bitcoin dan Ethereum Saat Ini

Selama segmen Power Lunch CNBC, yang ditayangkan pada 6 Januari, pembawa acara Brian Sullivan menyampaikan dengan jelas:

Dia mencatat bahwa XRP sudah naik lebih dari 20% tahun ini dan telah naik ke tiga besar mata uang kripto berdasarkan nilai pasar, dengan "uang besar di balik perdagangan ini."

Reporter CNBC Mackenzie Sigalos menjelaskan bahwa tren ini dimulai secara diam-diam pada akhir 2025. "Selama kelesuan Q4, Anda benar-benar melihat banyak orang berbondong-bondong ke ETF XRP tersebut," katanya, menambahkan bahwa perilaku ini kontras dengan ETF Bitcoin dan ETH, di mana aliran cenderung mengikuti harga lebih dekat.

Investor, katanya, memandang XRP sebagai "kereta yang kurang ramai daripada Bitcoin atau Ether," sebuah taruhan yang membuahkan hasil di hari-hari perdagangan pertama Januari.

Pandangan itu sejalan dengan data terbaru, yang menunjukkan XRP naik dari di bawah $1,85 menjadi sedikit di atas $2,40 dalam beberapa hari, didukung oleh aliran masuk yang stabil ke ETF spot XRP dan penurunan saldo yang dipegang bursa.

Token Ripple saat ini diperdagangkan sekitar $2,25 setelah penarikan 24 jam sekitar 5%, menyusul kenaikan mingguan yang kuat hampir 20%. Selama sebulan terakhir, XRP telah naik sekitar 7%, meskipun tetap sekitar 38% di bawah rekor tertinggi sepanjang masa $3,65 menurut CoinGecko.

Sementara itu, Bitcoin melayang tepat di bawah $92.000, turun sekitar 2% pada hari itu dan sebagian besar datar selama 30 hari terakhir. Di sisi lain, ETH bertahan di dekat $3.200, dengan kenaikan mingguan yang moderat tetapi momentum jangka panjang yang lebih lemah.

Pergeseran Lebih Besar di Pasar Kripto

Dalam acara CNBC, Sigalos juga menunjuk fokus pembayaran XRP yang sudah lama ada sambil mengelompokkannya dengan Solana (SOL) sebagai salah satu altcoin yang menarik minat yang diperbarui.

"Itu adalah dua altcoin yang sangat populer saat ini," katanya, menjelaskan daya tariknya sebagai investor yang mencari di tempat lain untuk keuntungan persentase yang lebih besar karena Bitcoin telah menjadi lebih mapan.

Dia juga merinci kasus penggunaan yang berbeda yang mendorong minat: XRP untuk pembayaran lintas batas dan Solana untuk kecepatan dan biaya rendahnya dalam tokenisasi aset seperti dana pasar uang.

"The GENIUS Act disahkan menjadi undang-undang tahun lalu, jadi kami melihat lebih banyak penerbit stablecoin," catat Sigalos, menambahkan bahwa penerbit ini beroperasi di berbagai blockchain. Dia mengidentifikasi biaya sebagai faktor kritis, dengan mengatakan,

Pada hari yang sama dengan siaran tersebut, berita muncul bahwa Morgan Stanley telah mengajukan untuk meluncurkan ETF Bitcoin dan Solana miliknya sendiri. Selain itu, integrasi Coinbase pada Desember 2025 terhadap perdagangan bursa terdesentralisasi Solana untuk 100 juta penggunanya disebut sebagai langkah besar dalam memperluas akses ke ekosistem tersebut.

Postingan CNBC Crowns XRP Hottest Crypto Trade of 2026 Over BTC and ETH: Here's Why muncul pertama kali di CryptoPotato.