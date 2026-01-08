BlockDAG Menetapkan Langkah dengan Hampir 20+ Listing Bursa Sementara Ethereum & Dogecoin Memasuki Mode Menunggu

Pasar kripto kembali memanas, tetapi momentum tidak tersebar merata. Ethereum menarik modal institusional melalui ETF spot, sementara Dogecoin terus bergerak menyamping dengan sedikit pergerakan harga. Kedua proyek ini terkenal, namun tidak ada yang menciptakan jenis kegembiraan yang memicu perubahan besar.

BlockDAG (BDAG), di sisi lain, sedang berlari menuju garis akhir presale senilai $441 juta. Tenggat waktu 26 Januari sekarang hanya beberapa minggu lagi, dan permintaan meningkat dengan cepat. Dengan 20+ listing exchange yang sudah dikonfirmasi dan harga terbatas hanya $0,003 di Batch 34, BlockDAG memposisikan dirinya bukan sebagai mungkin, tetapi sebagai kripto berikutnya yang akan meledak begitu trading dimulai.

Arus Masuk ETH ETF Tumbuh tetapi Pergerakan Harga Tetap Lambat

Ethereum telah kembali ke sorotan setelah ETF ETH spot di AS mencatat arus masuk harian terkuat dalam lebih dari sebulan. Pada 10 Desember saja, dana ini menarik sekitar $177,6 juta. Ini menandakan pergeseran modal yang berarti dengan uang berputar dari Bitcoin ke Ethereum karena institusi ingin melakukan diversifikasi dalam ruang kripto.

Daripada membawa risiko spekulatif baru, analis mengatakan langkah ini mewakili perombakan internal. Dengan pialang besar sekarang menawarkan ETF ETH, investor dapat memperoleh eksposur ke Ethereum tanpa perlu memegang aset secara langsung.

Meskipun aktivitas ini, harga Ethereum tetap stabil. Tidak ada lonjakan besar; hanya gerakan lambat dan terkontrol yang mencerminkan penerimaan yang tumbuh daripada tren breakout. Meskipun ETH tetap menjadi aset jangka panjang yang solid, tidak lagi dibicarakan sebagai kripto berikutnya yang akan meledak. Saat ini, semua mata tertuju pada proyek dengan potensi kenaikan yang lebih agresif.

Harga Dogecoin Bertahan Stabil Saat Trader Menunggu Katalis

Dogecoin saat ini diperdagangkan mendekati $0,147 dan telah terjebak dalam pola menyamping selama beberapa hari. Volume perdagangan telah turun, menandakan keragu-raguan karena pelaku pasar menunggu indikator yang lebih kuat sebelum masuk kembali.

Koin ini memegang zona support yang kuat di mana penurunan masa lalu telah dibeli, mencegah koreksi yang lebih dalam. Tetapi resistance di atas tetap menjadi dinding yang belum ditembus dalam upaya terakhir. Tanpa breakout yang bersih, trader memperlakukan DOGE dengan hati-hati.

Para ahli mencatat bahwa Dogecoin cenderung mengikuti sentimen pasar secara keseluruhan daripada mendorong tren sendiri. Sering disebut sebagai kripto besar berikutnya selama gelombang bullish, tetapi lingkungan hari ini berbeda. Sampai katalis tiba, Dogecoin terlihat lebih seperti permainan menunggu daripada peluang breakout, dan itu mendorong banyak trader untuk menjelajahi opsi yang lebih baru dengan kenaikan yang lebih jelas, seperti BlockDAG.

BlockDAG Bersiap untuk Peluncuran Dengan 20+ Listing Exchange Terkunci

Sementara proyek lain duduk dalam limbo, BlockDAG bergerak dengan kecepatan penuh. Dengan lebih dari $441 juta terkumpul dan presale Batch 34 sekarang dibuka di $0,003, hanya sejumlah terbatas koin BDAG yang tersisa sebelum jendela ditutup pada 26 Januari. Tetapi yang benar-benar membedakan BlockDAG adalah bahwa sudah mengamankan kesepakatan listing dengan lebih dari 20 exchange terpusat.

Ini termasuk nama-nama besar seperti MEXC, BitMart, Coinstore, LBank, dan XT.com. Lebih banyak pengumuman exchange akan datang setelah presale selesai. Ini bukan hanya omongan, ini adalah peluncuran strategis yang dirancang untuk memastikan likuiditas dan visibilitas instan sejak hari pertama.

Sebagian besar token presale diluncurkan di satu atau dua exchange kecil dan berharap yang terbaik. BlockDAG melewati tahap itu dengan mempersiapkan peluncuran yang luas dan multi-platform dari awal. Pendekatan ini mengurangi peluang volatilitas hari peluncuran, menyebarkan volume, dan memungkinkan trader di seluruh dunia untuk mengakses BDAG tanpa penundaan.

Dengan semua sistem berjalan dan setiap batch presale terisi lebih cepat, ini adalah jenis struktur yang mendukung apa yang sekarang banyak disebut sebagai kripto berikutnya yang akan meledak. Tidak ada kesempatan kedua atau perpanjangan yang direncanakan. Begitu presale berakhir, masuk di $0,003 menghilang, dan pasar akan menentukan level harga berikutnya.

Pemikiran Penutup

Ethereum mungkin menarik arus masuk ETF yang stabil, dan Dogecoin mempertahankan support, tetapi tidak ada yang menunjukkan pergerakan harga mendesak. Keduanya memerlukan kesabaran, dan saat ini, pasar menyukai momentum dan kesiapan.

BlockDAG memberikan keduanya. Dengan lebih dari $441 juta terkumpul, lebih dari 20 exchange terjamin, dan hanya waktu singkat yang tersisa sebelum tenggat waktu presale 26 Januari, semuanya sejalan untuk debut breakout.

Dengan hanya $0,003, peluang untuk mengunci potensi keuntungan 16,67× sebelum harga peluncuran $0,05 menyusut dengan cepat. Tanpa perpanjangan yang diharapkan, fase akhir ini menciptakan urgensi nyata.

Itulah mengapa BlockDAG tidak hanya mendapatkan perhatian, tetapi menjadi kripto berikutnya yang akan meledak.

