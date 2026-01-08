Bitcoin Magazine



Dompet Bitcoin Self Custody Terbaik untuk 2026

Saat kita melewati tanggal 3 Januari, hari di mana Bitcoin secara efektif lahir, sebuah tradisi lama di industri Bitcoin melewati kita, hari "bukan kunci Anda, bukan koin Anda", yang dirayakan secara luas selama beberapa tahun berturut-turut pada tahun 2014. Sementara siklus berita tahun ini didominasi oleh geopolitik dan banyak Bitcoiner memasuki industri melalui ETF, self-custody Bitcoin tetap menjadi proposisi nilai inti dari Bitcoin dan layak untuk mendalami opsi terbaik yang tersedia untuk pengguna hingga saat ini.



Untuk itu, berikut adalah dompet mobile, desktop, hardware, seed backup, dan multi-signature terbaik untuk pengguna khusus Bitcoin di pasar saat ini, sejauh yang saya ketahui.

Aplikasi Dompet Bitcoin Mobile

Dompet self-custody pertama yang harus dicoba semua orang mungkin ada di perangkat mobile. Kenyamanan dan kecepatan mengirim Bitcoin dari ponsel Anda ke seluruh dunia, baik kepada kerabat di luar negeri atau untuk berdonasi untuk tujuan khusus, tidak tertandingi dengan Bitcoin. Cara pertama orang kemungkinan menggunakan mata uang digital adalah juga melalui dompet mobile. Tidak semua dompet mobile dibuat sama; namun, sebagian besar dompet software bersifat closed source dan berisi banyak koin kripto, yang berarti mereka tidak mengkhususkan diri pada salah satu dari mereka, sering kali merupakan tanda pengalaman pengguna yang biasa-biasa saja. Berikut adalah daftar dompet khusus Bitcoin atau Bitcoin-savvy terbaik yang harus dipertimbangkan oleh pengguna yang cerdas.

Phoenix Wallet

Memimpin dunia mobile khusus Bitcoin adalah Phoenix Wallet. Di puncak permainan mereka dari perspektif UI dan back-end, Acinq terus memberikan pengalaman paling optimal untuk Bitcoiner yang peduli dengan self-custody. Di front on-chain, mereka mendukung self-custody penuh, dengan pembayaran on-chain pada tarif biaya yang layak, memungkinkan pengguna melakukan pembayaran ke semua jenis alamat Bitcoin standar. Pengguna juga dapat mendanai dompet ke alamat on-chain, yang akan secara otomatis memuat saldo tersebut ke saluran lightning.



Meskipun Phoenix bukan dompet on-chain terbaik, untuk sebagian besar tujuan, sudah cukup baik. Namun, di mana Phoenix bersinar adalah di sisi pembayaran lightning. Ini mendukung berbagai standar dan memiliki salah satu node terintegrasi dan terdanai terbaik di jaringan, memberikan pengguna keandalan maksimum. Pengaturan lightning dengan Phoenix adalah salah satu self-custody campuran, di mana pengguna memiliki semua materi kunci yang relevan, dengan beberapa ketergantungan pada Phoenix dan kepercayaan minimum.

Dompet dapat dimuat secara side-load ke Android melalui APK, bagi mereka yang tertarik, dan back end-nya dapat dijalankan menggunakan phoenixd untuk pengembang aplikasi dan pengelola node.



Phoenix memerlukan minimum sekitar 10.000 satoshi untuk dibelanjakan pertama kali dompet diatur, untuk menutupi biaya on-chain untuk saluran Lightning dan untuk membeli kapasitas di Lightning Network. Titik gesekan ini bisa menjadi canggung saat mengatur pengguna baru dengan Lightning. Menjadikannya dompet Bitcoin yang canggih namun kuat dan mudah digunakan. Phoenix memiliki berbagai alat dan software open source yang tersedia secara online.

Blockstream Wallet

Blockstream Wallet, dipersembahkan oleh Blockstream Corporation yang terkenal dengan Adam Back, adalah dompet Bitcoin yang andal dengan dukungan menyeluruh untuk transaksi Bitcoin on-chain, serta dukungan asli untuk Liquid Network. Liquid telah mendapatkan popularitas dalam beberapa tahun terakhir untuk mendukung pengalaman pengguna yang serupa dengan Bitcoin on-chain dengan kecepatan yang sebanding dengan Lightning Network, dan model keamanan yang mungkin cukup baik, memanfaatkan federasi multinasional.

Blockstream Wallet dapat menampung USDT di atas Liquid, meskipun tidak termasuk antarmuka swap bawaan, memperkenalkan gesekan signifikan dan mengekspos pengguna pada biaya pihak ketiga untuk bertukar masuk dan keluar dari jaringan dan ke rantai basis USDT yang lebih populer. Namun demikian, liquid memberikan pengguna privasi yang luar biasa, karena mengenkripsi jumlah di lapisan dasar mirip dengan beberapa koin privasi paling populer, memberikan pengguna beberapa privasi terbaik yang tersedia di Bitcoin sebagai pertukaran untuk beberapa titik sakit UI lainnya yang baru saja kita bahas.

Blockstream Wallet adalah open source dan tetap menjadi salah satu pilihan teratas untuk self-custody Bitcoin saat ini.

Bull Bitcoin Wallet

Pendatang baru di ruang dompet, Bull Bitcoin Mobile wallet milik Francis Pouliot telah meninggalkan kesan kuat di antara advokat self-custody, dengan filosofi desain yang puritan namun pragmatis. Dompet ini sepenuhnya open source dan menggunakan lisensi MIT. Ini termasuk exchange Bull Bitcoin sebagai layanan opsional, tersedia di Kanada, Eropa, Meksiko, Argentina, dan Kolombia, Puerto Rico (bitcoin jungle wallet), memungkinkan pengguna membeli bitcoin, mengotomatisasi pembelian dalam format rata-rata biaya dolar, menjual bitcoin untuk fiat lokal, dan bahkan melakukan pembayaran kepada pihak ketiga. Pengguna mengirim bitcoin, dan penerima mendapatkan fiat lokal.

Sementara Bull Bitcoin Mobile wallet dirancang untuk pengguna baru memiliki semua alat pembayaran yang mereka butuhkan untuk menggunakan Bitcoin sebagai uang, dompet ini juga mendukung berbagai fitur lanjutan di balik layar.

Ini adalah salah satu yang pertama mengimplementasikan protokol async Payjoin, yang memberikan pengguna privasi yang hebat on-chain saat menggunakan dompet yang kompatibel. Fitur Payjoin ini kompatibel mundur dan tidak terlihat oleh pengguna, sehingga tidak memperkenalkan gesekan, hanya manfaat privasi.

Dompet memanfaatkan jaringan Liquid untuk menampung sejumlah kecil bitcoin saat istirahat, sambil mendukung secara asli protokol Boltz untuk bertukar keluar ke Lightning Network, memungkinkan pengguna melakukan pembayaran Lightning tanpa masalah, serta menerima pembayaran Lightning dengan kepercayaan minimum, karena Boltz menggunakan atomic swap non-custodial, mengirimkan nilai kepada pengguna pada alamat Liquid.

Dompet ini juga memiliki dukungan penuh Bitcoin on-chain, dengan NFC tap to pay untuk dompet hardware seperti Coldcard Q, yang dirancang untuk self-custody mendalam, transaksi bernilai tinggi. Secara keseluruhan, Bull Bitcoin Mobile berpotensi menjadi salah satu dompet Bitcoin paling menjanjikan untuk 2026, membuat keputusan desain yang mengatasi kebutuhan sehari-hari pengguna Bitcoin aktif.

Zeus Wallet

Zeus Wallet adalah aplikasi pembayaran lightning yang telah membuat kemajuan luar biasa dalam membawa self-custody Lightning Network ke batas. Jaringan pembayaran lapisan Bitcoin sangat cepat dan memiliki manfaat privasi yang signifikan dibandingkan dengan rel pembayaran on-chain dasar Bitcoin, tetapi kerugiannya terlihat ketika pengguna mencoba mengambil self-custody, karena kontrol atas dana jauh lebih bergantung pada menjalankan node lightning. Zeus membuat menjalankan node lightning di ponsel mobile menjadi mudah dan sebagian besar otomatis.

Awalnya dibuat sebagai antarmuka untuk mengelola node lightning rumah yang dihost sendiri, sekarang mendukung berbagai alat yang mendalam untuk pengguna lanjutan bersama dengan antarmuka onboarding penuh untuk pengguna baru, menawarkan pengalaman onboarding yang superior bahkan untuk Phoenix Wallet. Satu-satunya kerugian adalah bisa agak lambat untuk dibuka dan disinkronkan, dan akhirnya mulai menuntut pengguna naik kurva pembelajaran, untuk orang yang tepat ini mungkin merupakan pilihan yang bagus. Zeus Wallet juga open source.

Cake Wallet

Cake Wallet telah menjadi pemain yang semakin penting di ruang privasi Bitcoin dan kripto, karena telah memimpin, membawa teknologi privasi canggih ke platform mobile. Mereka mendukung berbagai inisiatif privasi seperti Payjoin foundation dan merupakan dompet besar pertama yang mengintegrasikan protokolnya serta standar Silent Payments. Cake mendukung koin selain Bitcoin, seperti Monero, Ethereum, dan berbagai token lainnya, termasuk stablecoin. Cake Wallet juga open source.

Dompet Desktop

Sparrow Wallet

Di front Desktop, Sparrow Wallet telah muncul sebagai Pisau Swiss Army dari dompet Bitcoin. Mudah diinstal, mampu terhubung ke node lokal serta tanpa mereka, dengan akses ke berbagai jenis alamat bitcoin, multisig, dukungan dompet hardware, dll. Sparrow, menurut sebagian besar standar, telah mencapai jenis tingkat "pro" dari kekayaan fitur dan reputasi positif yang telah dinikmati dompet Electrum selama lebih dari satu dekade. Ini, tentu saja, sepenuhnya open source.

Electrum

Dompet Electrum terus menjadi andalan dompet self-custody Bitcoin, mampu terhubung ke sebagian besar dompet hardware, dengan antarmuka yang sangat stabil dan lugas sehingga sangat menentukan ekspektasi pengguna dari dompet desktop, mirip dengan Bitcoin core QT, tetapi jauh lebih mudah dijalankan dan digunakan. Electrum bahkan memiliki mode dompet lightning, yang bekerja dengan sangat baik, menentang gagasan bahwa itu adalah prestasi untuk pengguna lanjutan.

Electrum mencoba untuk default ke standar 12-kata sendiri, yang tidak kompatibel dengan sebagian besar dompet, keputusan teknis yang, menurut pendapat saya, telah menambahkan gesekan yang tidak perlu pada proses onboarding dan pemulihan, tetapi itu adalah salah satu yang dapat diikuti. Ini juga sepenuhnya open source dan dapat dijalankan dengan pendamping back-end-nya, server electrumX, yang mengindeks blockchain Bitcoin penuh, membuatnya mudah untuk mencari saldo pengguna, dengan privasi yang sangat kuat.

Dompet Hardware

Coldcard Q

Coldcard Q membuat dampak kuat di dunia self-custody pada tahun 2025 dengan keputusan desain counter-tendency-nya. Tidak seperti banyak dompet hardware di industri, itu menolak untuk menambahkan dukungan Bluetooth. NVK, co-founder dan CEO, menganggapnya terlalu berisiko, mengingat jangkauan dan kode kotak hitam yang bergantung padanya. Sebaliknya, untuk melayani tuntutan pengalaman pengguna yang meningkat di pasar, Q dilengkapi dengan pemindai laser berkualitas tinggi untuk kode QR dan antena NFC, mencakup input data transaksi bitcoin ke perangkat dan output, untuk mengirim transaksi ke jaringan. Alur ini sangat berguna saat menandatangani transaksi pra-ditandatangani dalam konstruksi, misalnya, dari multisig, dan harus mudah diintegrasikan dengan skema privasi Payjoin.



Memilih estetika cypherpunk yang keras, perangkat memiliki cangkang transparan yang memungkinkan pengguna memverifikasi hardware di dalamnya, sambil mengembalikan keyboard bergaya Blackberry yang nostalgis dengan tombol yang nyaman, meninggalkan layar sentuh dalam debu. Layar perangkat menampilkan font emas oranye di atas hitam pekat, skema warna kode Matrix versi Bitcoin. Akhirnya, perangkat mengambil tiga baterai AA, memungkinkannya beroperasi tanpa kabel daya, sepenuhnya terlepas dari mesin apa pun dan mengurangi risiko dari kerusakan baterai, yang telah diamati di beberapa dompet hardware dengan baterai terintegrasi.



Secara keseluruhan, Coldcard Q tidak diragukan lagi adalah standar emas dari keamanan dompet hardware Bitcoin, dengan semua kerugian yang diperlukan oleh kemurniannya, seperti dukungan khusus Bitcoin, bahkan stablecoin tidak diizinkan masuk.

Firmware, hardware, dan sebagian besar, jika tidak semua, software terkait tersedia sumber di bawah berbagai lisensi.

Trezor Safe 7

Untuk mereka yang lebih praktis kripto, Trezor terus membuat produk dompet hardware yang sangat baik, dipandu oleh pengalamannya lebih dari 10 tahun di industri; mereka bisa dibilang menciptakan industri, pada kenyataannya, meluncurkan dompet hardware pertama, Trezor One, yang masih bertahan cukup baik hari ini. Namun demikian, mereka baru-baru ini meluncurkan versi baru dari hardware mereka, Trezor Safe 7, dengan layar yang lebih lebar dan berbagai peningkatan pengalaman pengguna terkait nirkabel untuk pengguna kripto profesional dan aktif. Firmware Trezor, desain hardware, dan berbagai alat software-nya adalah open source di bawah berbagai lisensi.

Dompet Bitcoin Multi-Signature

Casa Wallet

Casa Wallet, perusahaan dompet Bitcoin dan Ethereum multi-signature yang dipimpin oleh Jameson Lopp, terus menjadi tombak pengalaman pengguna dan self-custody bagi mereka yang tertarik. Aplikasi ini memungkinkan pengguna memanfaatkan dua model umum self-custody: 2 dari 3 kunci yang diperlukan untuk menandatangani dan 3 dari 5. Dengan beberapa variabilitas dan pengaturan lanjutan yang memungkinkan pengguna memilih jalur mereka sendiri. Mereka mendukung sebagian besar dompet hardware untuk manajemen kunci dan menawarkan solusi kunci pemulihan mereka secara default pada kedua rencana, pilar kunci dari penawaran solusi warisan mereka untuk langganan lanjutan.



Dalam beberapa tahun terakhir, mereka menambahkan dukungan Ethereum, langkah kontroversial tetapi realis yang membuka penyimpanan stablecoin dalam model keamanan multisig untuk paus kripto. Perusahaan tetap defensif terhadap data penggunanya dan mengumpulkan jumlah minimum yang diperlukan secara hukum, memungkinkan pengguna membayar langganan mereka dengan Bitcoin, yang berkisar dari $250 setahun hingga $2100, tergantung pada model dan layanan yang diperlukan. Mereka juga menawarkan dukungan khusus kepada individu yang memiliki model ancaman non-standar, terkenal, atau individu bernilai tinggi dengan tuntutan yang sangat spesifik.



Casa juga menawarkan dukungan dan panduan teknis di berbagai tingkat, tergantung pada rencana pengguna, dan dikenal merespons dengan cepat ke email dukungan secara umum. Jameson Lopp memiliki berbagai artikel yang mencakup praktik terbaik keamanan Bitcoin dan kripto, yang dapat ditemukan di Lopp.net.

Nunchuck Wallet

Nunchuck Wallet adalah aplikasi Bitcoin fokus multi-signature lain yang telah mendapatkan reputasi signifikan di industri dalam beberapa tahun terakhir. Mereka lahir dan ditempa dalam api drama COVID di Kanada, mempelajari pelajaran penting dari sensor yang terjadi dan mendapatkan kursi depan tentang bagaimana pemerintah Barat dapat menjadi nakal. Aplikasi ini memungkinkan pengguna mengatur berbagai akun multi-signature yang berbeda dengan berbagai dukungan dompet hardware, termasuk beberapa alat kontrak pintar Bitcoin paling canggih yang tersedia saat ini, khususnya dalam bentuk dukungan miniscript.



Nunchuck juga menawarkan solusi warisan melalui layanan langganan, memegang kunci pemulihan untuk keadaan darurat dan dukungan teknis. Aplikasi mereka terutama adalah dompet mobile, dianggap oleh beberapa "Sparrow of Mobile", mengingat peralatan lanjutan yang mendalam, meskipun antarmuka menjaga hal-hal cukup sederhana. Nunchuck Wallet juga open source.

Seed Backup

CryptoSteel

Terakhir tetapi tidak kalah pentingnya, ada berbagai perusahaan backup 12-kata yang telah muncul selama bertahun-tahun untuk menawarkan hodler Bitcoin solusi penyimpanan tahan cuaca dan tamper-proof untuk kata-kata ajaib yang halus itu, yang dapat memberikan seseorang akses ke kepemilikan mereka. Cryptosteel adalah salah satu perusahaan paling terkenal di niche ini dan menawarkan berbagai alat backup baja yang memungkinkan pengguna melindungi kata-kata backup mereka dari peristiwa seperti banjir atau kebakaran, dan membuka jalan baru untuk menyembunyikan dan menyimpan informasi pemulihan penting ini.

