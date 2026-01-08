Strategi terhindar dari pengusiran Indeks, namun klausul tersembunyi secara efektif menghentikan putaran uang tak terbatas bagi investor

Ancaman penjualan paksa besar-besaran pada ekuitas terkait kripto telah dihindari.

Namun, keringanan tersebut datang dengan jebakan struktural yang secara fundamental mengubah ekonomi perdagangan "Bitcoin Treasury".

Pada 6 Januari, penyedia benchmark dominan untuk pasar ekuitas dan ETF global, MSCI Inc., mengumumkan akan mempertahankan "Digital Asset Treasury Companies" (DATCOs) dalam indeks globalnya untuk tinjauan Februari 2026, menyelamatkan perusahaan seperti Strategy (sebelumnya MicroStrategy) dari pengusiran.

Pernyataannya:

Menyusul berita tersebut, Michael Saylor, ketua eksekutif Strategy, memuji kemenangan tetap berada dalam benchmark.

Namun, penyedia indeks secara bersamaan telah memperkenalkan pembekuan teknis pada perhitungan saham untuk entitas-entitas ini. Penjelasannya:

Melalui keputusan ini, MSCI telah secara efektif memutuskan hubungan antara penerbitan ekuitas baru dan pembelian pasif otomatis.

Langkah ini berarti "sisi negatif" dari likuidasi paksa telah dihapus, tetapi mekanisme "sisi positif" dari perdagangan indeks telah dibongkar

Berakhirnya tawaran mekanis

Reaksi pasar langsung, lonjakan lebih dari 6% pada saham Strategy, mencerminkan kelegaan bahwa peristiwa likuiditas bencana telah teratasi.

Metrik Kunci Saham MSTR Strategy (Sumber: Strategy)

Khususnya, JPMorgan menyarankan bahwa pengecualian penuh dapat memicu antara $3 miliar dan $9 miliar dalam penjualan pasif MSTR.

Bacaan Terkait Di balik drama boikot JPMorgan yang membela treasury Bitcoin dikeluarkan dari indeks utama Makalah konsultasi MSCI dan posisi JPMorgan menghasilkan dampak besar di media sosial untuk membela DAT seperti Strategy.

Volume ini kemungkinan akan menghancurkan harga saham dan memaksa likuidasi kepemilikan Bitcoin.

Namun, penghapusan ancaman pengecualian menutupi realitas baru di mana tuas permintaan otomatis untuk saham telah hilang.

Secara historis, ketika Strategy menerbitkan saham baru untuk mendanai akuisisi Bitcoin, penyedia indeks pada akhirnya akan memperbarui jumlah saham.

Hasilnya, dana pasif yang melacak indeks kemudian secara matematis dipaksa untuk membeli bagian pro rata dari penerbitan baru untuk meminimalkan kesalahan pelacakan. Ini menciptakan sumber permintaan yang terjamin dan tidak sensitif terhadap harga yang membantu menyerap dilusi.

Di bawah kebijakan "pembekuan" baru, loop ini terputus. Bahkan jika Strategy secara signifikan memperluas float-nya untuk meningkatkan modal, MSCI secara efektif akan mengabaikan saham-saham baru tersebut untuk tujuan perhitungan indeks.

Bobot perusahaan dalam indeks tidak akan meningkat, dan akibatnya, ETF dan dana indeks tidak akan dipaksa untuk membeli saham baru.

Analis pasar mencatat bahwa pergeseran ini memaksa kembali ke fundamental. Tanpa cadangan permintaan pelacakan benchmark, Strategy dan rekan-rekannya sekarang harus mengandalkan manajer aktif, hedge fund, dan investor ritel untuk menyerap pasokan baru.

Mengukur kesenjangan likuiditas

Untuk memahami besarnya pergeseran ini, peneliti pasar memodelkan "tawaran yang hilang" yang sekarang harus dinavigasi oleh penerbit.

Bull Theory, sebuah perusahaan riset kripto, mengukur kesenjangan likuiditas ini dalam catatan kepada klien. Perusahaan mengemukakan skenario hipotetis yang melibatkan perusahaan treasury dengan 200 juta saham beredar, di mana sekitar 10% biasanya dipegang oleh pelacak indeks pasif.

Dalam model Bull Theory, jika perusahaan itu menerbitkan 20 juta saham baru untuk meningkatkan modal, mekanisme indeks lama pada akhirnya akan mengharuskan dana pasif membeli 2 juta dari saham tersebut.

Pada titik harga teoretis $300 per saham, itu mewakili $600 juta tekanan pembelian otomatis yang tidak sensitif terhadap harga.

Di bawah pembekuan baru MSCI, Bull Theory mencatat bahwa tawaran $600 juta turun menjadi nol.

Mempertimbangkan hal ini, disebutkan:

Ini berarti bahwa permintaan paksa dari dana indeks telah dihilangkan.

Dengan demikian, ini menghadirkan hambatan signifikan bagi Strategy, yang menerbitkan lebih dari $15 miliar dalam saham baru sepanjang 2025 untuk mengakumulasi Bitcoin secara agresif.

Bacaan Terkait "Glitch uang tak terbatas" yang mendorong Strategy dan BitMine telah menguap, memaksa pivot putus asa untuk bertahan Perdagangan arbitrase yang memungkinkan perusahaan mencetak ekuitas untuk kripto sudah mati, meninggalkan timbunan $60 miliar mereka secara struktural terekspos.

Jika perusahaan mencoba mereplikasi skala penerbitan tersebut di 2026, akan dilakukan di pasar yang kosong dari dukungan pasif. Tanpa tawaran struktural itu, risiko koreksi harga selama peristiwa dilusi meningkat secara signifikan.

ETF muncul sebagai pemenang diam-diam

Keputusan MSCI untuk membatasi perusahaan-perusahaan ini daripada mengusir mereka atau membiarkan mereka sendiri juga secara signifikan mengubah dinamika kompetitif di sektor manajemen aset.

Selama setahun terakhir, ETF Bitcoin spot AS telah matang sebagai kelas aset dan telah melihat minat institusional yang signifikan. Faktanya, kebangkitan ini membuat perusahaan induk MSCI sebelumnya, Morgan Stanley, mengajukan ETF Bitcoin Spot-nya sendiri.

Dari sudut pandang ini, Strategy bersaing dengan ETF Bitcoin berbayar ini, menawarkan investor cara untuk mendapatkan eksposur Bitcoin pasif melalui struktur perusahaan operasi. Dengan membekukan bobot indeks DATCOs, aturan baru menurunkan kemampuan mereka untuk berkembang secara efisien melalui pasar ekuitas.

Jika kemampuan Strategy untuk meningkatkan modal murah dibatasi, alokator besar dapat memutar modal keluar dari ekuitas korporat dan masuk ke ETF Spot, yang tidak membawa risiko operasional perusahaan atau volatilitas premium-terhadap-NAV.

Aliran dana ini akan secara langsung menguntungkan penerbit ETF spot, termasuk bank-bank besar Wall Street, secara efektif menangkap biaya yang sebelumnya tercermin dalam premi ekuitas.

Bacaan Terkait Bitcoin menelan miliaran dalam uang tunai ETF lagi, tetapi "pembungkus pasar" tertentu membunuh penembusan harga Arus masuk mencapai $697 juta dalam beberapa hari, namun grafik tetap membeku karena permintaan terstruktur menetralkan rally.

Dengan menetralkan efek "roda gila" dari strategi treasury, penyedia indeks mungkin telah secara tidak sengaja, atau sengaja, meratakan lapangan bermain untuk mendukung produk manajemen aset tradisional.

Postingan Strategy diselamatkan dari pengusiran Indeks, namun klausul tersembunyi secara efektif membunuh loop uang tak terbatas untuk investor muncul pertama kali di CryptoSlate.