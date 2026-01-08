Jendela ROI 16.67x BlockDAG Ditutup 26 Januari saat XRP dan ZCash Kembali Sementara ke Level Harga Masa Lalu

Proyek Kripto

Temukan mengapa para ahli memprediksi BlockDAG akan diluncurkan antara $0,38-$0,43 saat presale berakhir, karena ZCash dan XRP naik kembali menuju level penghalang sebelumnya.

Ketika mata uang digital terkenal naik, mereka biasanya menargetkan titik harga yang sebelumnya pernah mereka capai. Laporan terbaru tentang ZCash mengungkapkan lonjakan mingguan yang mengesankan hampir 24%, mendorong harga kembali menuju level $616; ambang batas yang dikunjungi selama siklus pasar masa lalu. Setelah lonjakan ini, harga turun ke level $480 saat ini. Sementara itu, harga XRP USD tetap stabil di atas ambang batas $2 karena dinamika sirkulasi menguat, menunjukkan stabilitas daripada pertumbuhan eksplosif.

BlockDAG (BDAG) mengambil rute yang sama sekali berbeda. Saat ini dihargai $0,003 selama batch 34 dari presale-nya, dan dengan penjualan ditutup secara permanen pada 26 Januari, spesialis perdagangan memprediksi jendela peluncuran berkisar dari $0,38 hingga $0,43. Bagi siapa pun yang melacak top crypto gainers, keputusannya menjadi sederhana. Anda dapat mengejar mata uang yang bekerja kembali ke wilayah yang sudah dikenal.

ZCash Membangun Kekuatan Menuju Target $616

Berita ZCash dari kemarin menunjukkan kekuatan yang meningkat, karena mata uang yang berpusat pada privasi ini mencatat lonjakan mingguan dramatis yang memisahkannya dari harga bawah baru-baru ini. Pergeseran ke atas ini telah menarik perhatian lebih luas di seluruh pasar, dengan analis grafik mengamati bahwa momentum mungkin mendorong maju menuju titik penghalang yang krusial.

Tetapi keesokan harinya, aksi jual berakselerasi tajam, mengirim ZEC turun ke sekitar $476, menandai salah satu penurunan satu hari paling curam dalam seminggu.

Namun, rally comeback cenderung mengikuti rute yang dapat diprediksi. Berita ZCash saat ini mengungkapkan fondasi yang kuat, meskipun pendakian tetap terkonsentrasi pada pencapaian puncak sebelumnya. Ini tidak melibatkan penembusan ke wilayah yang belum dijelajahi. Perbedaan ini sangat penting ketika mengevaluasi aset mana yang mungkin memberikan pengembalian masa depan paling kuat di antara top crypto gainers.

XRP Mempertahankan Posisi di Atas $2 Saat Tekanan Sirkulasi Turun

Memeriksa mata uang terkenal lainnya, harga XRP telah mengamankan pijakan solid di atas patokan mental penting setelah volatilitas baru-baru ini. Yang menarik perhatian adalah transformasi yang terjadi di bawah pergerakan permukaan. Volume XRP yang saat ini dipegang dengan pengembalian positif telah turun ke titik terendah dalam 13 bulan, menunjukkan lebih sedikit orang yang memegang keuntungan kertas substansial.

Kondisi seperti itu biasanya meringankan kekuatan jual ketika selera beli baru tiba. Akibatnya, pergerakan harga dapat naik lebih mudah. Indikator saat ini menunjukkan XRP mempertahankan level dasar kritis sambil membangun platform untuk kemajuan potensial.

Orang-orang yang memantau harga XRP USD melihat periode ini sebagai positif. Namun, mirip dengan banyak top crypto gainers yang bekerja melalui fase pemulihan, XRP harus menavigasi melalui wilayah harga yang telah ditemuinya sebelumnya. Kemajuan mungkin terjadi, meskipun tetap dalam batas yang telah ditetapkan.

Prediksi Peluncuran BlockDAG: Jendela $0,38–$0,43 Menjadi Sorotan

Terpisah dari narasi yang berfokus pada comeback, BlockDAG menawarkan situasi yang tampak sangat berbeda. Presale telah mengumpulkan lebih dari $441 juta, maju ke batch 34, dan menghadirkan tarif presale khusus $0,003 untuk setiap koin. Dengan hanya 3,5 miliar koin tersisa dan presale ditutup selamanya pada 26 Januari, waktu tidak dapat disangkal sedang berjalan.

Informasi dari spesialis perdagangan menunjukkan jendela peluncuran yang diantisipasi mencakup $0,38 hingga $0,43 setelah perdagangan publik dimulai. Prakiraan ini berasal dari pengaturan likuiditas, transparansi permintaan, dan pola distribusi pasokan yang tersisa. Ketika profesional seperti itu memetakan jendela yang mungkin, itu biasanya mencerminkan nafsu makan substansial yang dibangun di luar fase presale.

Angka peluncuran dasar berada di $0,05, meskipun sinyal permintaan mengisyaratkan kemungkinan perdagangan awal naik secara substansial di luar titik itu. Pasokan terbatas saat peluncuran, partisipasi luas, dan likuiditas yang tersedia mungkin bergabung untuk meningkatkan harga pembukaan dengan cepat. Jika kekuatan beli melebihi koin yang tersedia pada angka dasar, transaksi pembukaan bisa terwujud lebih dekat ke jendela yang diperkirakan.

Dari tarif presale $0,003 saat ini, kesenjangan ke peluncuran $0,05 sama dengan lompatan 16,67×, diterjemahkan menjadi potensi pertumbuhan sekitar +1.566%. Setelah fase ini berakhir, tarif itu menghilang secara permanen. Tidak ada reset, tidak ada perpanjangan garis waktu, dan tidak ada peluang tambahan. Dengan hari-hari penutupan sekarang tiba, keputusan menjadi jelas bagi orang-orang yang mengikuti top crypto gainers dengan penuh perhatian.

Selain dinamika harga, momentum adopsi terus berkembang. Lebih dari 3,5 juta orang terlibat dengan aplikasi X1, dan lebih dari 20.000 perangkat penambangan telah dikirim, dengan distribusi sedang berlangsung. Saat garis waktu presale menyusut, peluang masuk yang menghilang ini menempatkan BlockDAG tepat di antara nama-nama yang paling dipantau sebelum penentuan harga penuh dimulai.

Penilaian Penutup

Berita ZCash menekankan kemajuan mingguan yang kuat yang diarahkan pada titik penghalang sebelumnya yang telah menghadapi pengujian berkali-kali secara historis. Harga XRP USD menampilkan keseimbangan yang didukung oleh keadaan sirkulasi yang lebih baik, menetapkan dasar untuk kemajuan konsisten melalui wilayah yang sudah dikenal. Kedua skenario mewakili lintasan comeback yang didirikan pada kinerja harga historis.

BlockDAG memisahkan dirinya dari pola-pola ini. Dengan presale-nya mendekati akhir yang pasti pada 26 Januari dan antisipasi yang membangun di sekitar jendela peluncuran $0,38–$0,43, fokus bergerak menjauh dari pemulihan menuju eksplorasi. Tidak ada langit-langit sebelumnya yang ada untuk membatasi pendakian, hanya permintaan segar yang menghadapi pasokan terbatas.

Setelah menarik lebih dari 312.000 peserta dan mendapatkan pendanaan yang cukup besar, BlockDAG memasuki periode presale penutupan. Sementara XRP dan ZCash mengejar perjalanan mereka kembali menuju wilayah yang telah ditetapkan, peluang presale yang berakhir dari BlockDAG memposisikannya secara khas dan dapat mengubah percakapan seputar top crypto gainers sepanjang siklus pasar yang akan datang.

Presale: https://purchase.blockdag.network

Website: https://blockdag.network

Telegram: https://t.me/blockDAGnetworkOfficial

Discord: https://discord.gg/Q7BxghMVyu

Publikasi ini disponsori dan ditulis oleh pihak ketiga. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency apa pun. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian apa pun yang diakibatkan dari penggunaan atau kepercayaan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan.

Penulis

Krasimir Rusev adalah seorang jurnalis dengan pengalaman bertahun-tahun dalam meliput cryptocurrency dan pasar keuangan. Dia mengkhususkan diri dalam analisis, berita, dan prakiraan untuk aset digital, memberikan pembaca informasi yang mendalam dan dapat diandalkan tentang tren pasar terbaru. Keahlian dan profesionalismenya menjadikannya sumber informasi yang berharga bagi investor, trader, dan siapa pun yang mengikuti dinamika dunia kripto.

Cerita terkait

Artikel berikutnya