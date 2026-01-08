Wyoming meluncurkan stablecoin pertama yang diterbitkan negara bagian, FRNT di Solana

Wyoming secara diam-diam telah mengambil langkah yang dapat mengubah cara negara bagian AS berinteraksi dengan dolar digital.

Ringkasan Wyoming meluncurkan FRNT, stablecoin pertama yang diterbitkan negara bagian di AS.

Token ini berjalan di Solana dengan dukungan multi-chain dan cadangan yang dikelola oleh Franklin Templeton.

Bunga dari cadangan mendanai sekolah-sekolah negeri, sementara adopsi dan volume tetap menjadi hal yang belum diketahui.

Wyoming telah meluncurkan stablecoin pertama yang diterbitkan negara bagian di AS, membawa token dolar yang didukung pemerintah ke pasar kripto publik.

Frontier Stable Token diluncurkan pada 7 Januari, menurut pengumuman yang dipublikasikan oleh Wyoming Public Media dan Komisi Stable Token negara bagian tersebut.

FRNT diluncurkan di Solana dengan dukungan multi-chain

FRNT kini tersedia untuk pembelian publik di Kraken, bursa cryptocurrency yang berdomisili di Wyoming, dengan perdagangan awal berlangsung di blockchain Solana. Token ini juga dapat ditransfer ke berbagai jaringan menggunakan Stargate, memberikannya dukungan langsung di Ethereum, Arbitrum, Avalanche, Base, Optimism, Polygon, dan Solana.

Stablecoin dirancang untuk melacak dolar AS dan mengurangi volatilitas, tetapi pendekatan Wyoming berbeda. FRNT adalah stable token pertama yang diterbitkan langsung oleh negara bagian AS, setelah hampir satu dekade pengembangan legislatif dan teknis.

Negara bagian telah mengalokasikan sekitar $6 juta untuk proyek ini sejauh ini, dengan para pembuat undang-undang terus memperdebatkan pendanaan tambahan saat token mulai diluncurkan kepada publik.

Cadangan yang mendukung FRNT dikelola oleh Franklin Templeton dan disimpan dalam trust yang diberi piagam Wyoming. Cadangan tersebut dilaporkan didukung penuh dan overkolateralisasi, terdiri dari dolar AS, setara kas, dan surat berharga Treasury AS jangka pendek.

Bunga yang diperoleh dari cadangan tersebut diarahkan ke sekolah-sekolah negeri Wyoming, menciptakan aliran pendapatan untuk negara bagian daripada untuk penerbit swasta.

Meskipun FRNT saat ini tidak membayar imbal hasil kepada pemegang token, pejabat mengatakan struktur ini mencerminkan ketidakpastian regulasi yang sedang berlangsung seputar aset digital yang menghasilkan bunga di AS. Setiap perubahan di masa depan akan bergantung pada panduan federal yang lebih jelas.

Kasus uji untuk uang digital yang didukung negara bagian

Pejabat negara bagian dan pendukung melihat FRNT sebagai eksperimen finansial dan operasional. Selain pendapatan cadangan, Wyoming bertujuan untuk mengurangi biaya pemrosesan pembayaran di seluruh layanan pemerintah.

Pejabat lokal telah menunjuk biaya kartu kredit sebagai beban yang terus meningkat, terutama di kabupaten-kabupaten dengan volume transaksi tinggi dan margin tetap.

Bendahara Converse County Joel Schell mengatakan pembayaran elektronik melalui stable token dapat menurunkan biaya bagi penduduk, mengutip puluhan ribu dolar yang hilang setiap tahun karena biaya pemrosesan kartu. Dengan menyelesaikan pembayaran on-chain, negara bagian berharap dapat meningkatkan efisiensi sambil mempertahankan lebih banyak nilai dalam sistem publik.

Peluncuran publik token ini mengikuti beberapa penundaan selama tahun lalu, meskipun tidak ada masalah teknis atau likuiditas yang dilaporkan pada hari pertama perdagangan. Volume awal tetap terbatas, yang merupakan hal biasa untuk stablecoin baru, terutama yang diterbitkan oleh entitas pemerintah.

Analis mengamati FRNT sebagai kemungkinan template bagi negara bagian lain yang menjajaki infrastruktur keuangan berbasis blockchain. Kerangka hukum Wyoming yang ramah kripto sejak lama telah memungkinkannya bergerak lebih dulu, tetapi adopsi yang lebih luas akan bergantung pada penggunaan, pertumbuhan likuiditas, dan bagaimana regulator merespons saat uang digital yang diterbitkan negara bagian memasuki peredaran yang lebih luas.

Komisi Stable Token Wyoming dijadwalkan bertemu berikutnya pada 15 Januari untuk meninjau kemajuan awal dan menguraikan langkah-langkah selanjutnya.