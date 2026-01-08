ZCash (ZEC) Membidik Penembusan $850-$900 saat Akumulasi Whale Menandakan Potensi

Para paus Bitcoin di pasar China secara diam-diam mengakumulasi ZEC, yang merupakan penyimpangan dari portofolio mereka yang biasanya fokus pada Bitcoin. Paus-paus ini biasanya menghindari memegang aset lain kecuali Bitcoin dan kini tertarik pada Zcash karena potensi dan pilihan pasar. Mereka tidak tertarik pada harga tetapi bertujuan untuk memposisikan diri mereka di pasar.

Namun pada $504, token tersebut tampak kurang seperti peluang dari dunia spekulasi dan lebih seperti aset yang undervalued menunggu untuk dinilai ulang. Bahkan dengan Bitcoin memimpin, tampaknya anonimitas yang ditawarkan Zcash bisa sangat menguntungkan. Tidak tertutup kemungkinan bahwa paus-paus ini melihat nilai di $2.000.

ZEC Membangun Momentum Bullish di Dalam Rising Channel

Namun, analis kripto, Marzell, menyoroti bahwa Zcash (ZEC) menunjukkan tanda-tanda peningkatan momentum bullish meskipun harga terjepit di antara channel yang terus naik. Prospek pasar secara keseluruhan positif, dengan higher lows yang terus meningkat menunjukkan peningkatan minat investor. Sementara pembeli menahan aksi harga turun, ZEC dijaga mendekati tepi atas rising channel.

Sementara itu, saat harga menggulung di bawah resistance, analis percaya bahwa jika breakout dikonfirmasi, maka pergerakan naik yang dipercepat mungkin terjadi. Khususnya, jika breakout disertai dengan partisipasi pasar yang kuat, maka pandangan pasar yang berlaku mungkin bertransisi ke posisi yang lebih bullish. Jika tidak, analisis teknikal berdasarkan channel yang ditentukan menunjukkan bahwa target juga mencakup wilayah sekitar $850-$900.

Prospek Teknikal Menunjukkan Stabilisasi Sebelum Rally Eksplosif

Pada grafik harian, ZEC mengalami rally kuat dari September hingga November, sementara koreksi terkontrol terjadi pada bulan Desember. Saat ini, diperdagangkan sekitar level 494, berkisar antara level 470 dan 520, mempertahankan struktur positif secara keseluruhan. Level resistance ditemukan di 520 dan kemudian di 600, sementara aset mempertahankan support di level 470-480.

Tampaknya indikator momentum juga menunjukkan tanda-tanda stabilisasi, bukan eskalasi. MACD lemah dan negatif, meskipun stagnan, yang bisa mengimplikasikan melemahnya momentum bearish. RSI telah bergerak di atas 50, yang bisa memperkuat tren positif yang lemah. Support di atas 470 dapat membantu menggerakkan harga menuju level 560-600, sementara penembusan dapat menyebabkan pergerakan turun ke level 430-380.

