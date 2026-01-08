Onboarding Stablecoin Adalah Parit Distribusi Baru dalam Fintech

Bagikan

Bagikan

Bagikan

Bagikan

Email

Dalam fintech, siapa pun yang mengendalikan onboarding mengendalikan distribusi. Dengan stablecoin juga, parit yang sebenarnya bukanlah asetnya; melainkan pengalaman onboarding yang mengubah niat pengguna menjadi penggunaan.

Saat ini, stablecoin sudah terbukti secara operasional. Mereka memindahkan uang nyata dalam skala besar, menopang pembayaran lintas batas, menggerakkan perbendaharaan on-chain, dan semakin berada di bawah aset yang ditokenisasi dan alur kerja keuangan.

Namun, janji stablecoin hanya penting setelah transaksi pertama. Tetapi transaksi pertama itulah di mana onboarding dan kepercayaan bertemu. Jika onboarding terasa lambat, tidak jelas, atau berisiko, pengguna akan pergi jauh sebelum mereka merasakan manfaat apa pun.

Industri fintech mempelajari pelajaran ini jauh sebelum stablecoin muncul. Pemenang fintech tidak menang karena teknologi dasar mereka secara objektif lebih unggul. Mereka menang karena mereka mengendalikan pengalaman pertama yang dimiliki pengguna dengan uang.

Untuk stablecoin, ini bukan kekurangan teknis. Ini adalah hasil praktis dari bagaimana ekosistem secara keseluruhan menangani identitas on-chain, pembayaran, dan kepatuhan.

Artikel ini membahas mengapa onboarding stablecoin menjadi lapisan distribusi yang menentukan untuk fintech, dan perusahaan yang memperlakukannya sebagai infrastruktur, bukan sesuatu yang ditambahkan kemudian, akan memiliki peluang menang yang lebih baik.

Mengapa Penerbitan, Likuiditas, dan Dukungan Bukan Lagi Parit

Sebagian besar industri kripto masih membingkai persaingan seputar model penerbitan stablecoin, transparansi cadangan, atau stablecoin mana yang terbaik. Faktor-faktor tersebut penting, tetapi mereka tidak menjelaskan siapa yang bisa berkembang.

Penerbitan relatif mudah. Likuiditas dalam. Kejelasan regulasi, meskipun tidak merata, meningkat di pasar-pasar utama. Tidak satupun dari ini yang menghentikan fintech, neobank, atau platform dari mengirimkan produk yang didukung stablecoin.

Yang menghentikan mereka adalah segala sesuatu yang berada di antara saldo fiat pengguna dan stablecoin yang dapat digunakan. Perjalanan praktis dari saldo fiat di bank ke saldo stablecoin yang dapat digunakan di berbagai dompet dan rel melibatkan beberapa titik gesekan:

Verifikasi identitas yang bisa memakan waktu menit atau hari

Penautan metode pembayaran yang sering gagal atau berulang

Pemeriksaan kepatuhan regional yang spesifik untuk geografi

Pengalaman on-ramp dan off-ramp yang terfragmentasi

Ini bukan masalah rekayasa yang eksotis. Mereka adalah kenyataan operasional di mana pengalaman pengguna, kepatuhan, dan kualitas integrasi menentukan apakah seseorang menyelesaikan alur atau meninggalkannya.

Pekerjaan ini bersifat off-chain, operasional, dan sangat tidak glamor, yang justru mengapa ini mendefinisikan parit. Strategi stablecoin tidak gagal karena cacat apa pun dalam aset. Sebaliknya, mereka gagal karena akses terfragmentasi, dialihdayakan, atau ditambahkan sebagai tambahan.

Pengguna akan mengadopsi teknologi/utilitas jika penawaran terasa familiar, misalnya melalui bank mereka, namun menunda adopsi jika terasa terputus atau berisiko. Kepercayaan dan gesekan terwujud paling jelas saat onboarding. Di situlah produk mendapatkan keterlibatan jangka panjang atau kehilangannya.

Jebakan Tersembunyi: Rel Stablecoin Tidak Langsung melalui Jaringan Lama

Banyak bisnis yang canggih membuat kesalahan kritis di sini.

Untuk mengurangi risiko yang dirasakan, bisnis ini memperlakukan stablecoin sebagai fitur hilir, merutekan akses melalui jaringan pembayaran tradisional atau dompet kustodian alih-alih menjadikan stablecoin sebagai lapisan penyelesaian asli. Hasilnya adalah 'pengaturan' di mana stablecoin berada di atas rel lama.

Pendekatan itu merusak stablecoin dalam empat cara.

Penundaan Penyelesaian: Ini memperkenalkan kembali penundaan dan biaya penyelesaian. Bahkan jika bagian stablecoin instan, pengguna masih menunggu jendela penyelesaian kartu, batas waktu perbankan, dan biaya perantara. Anda membayar gesekan lama di muka dan berharap blockchain mengkompensasi nanti.

Sistem Terfragmentasi: Ini memutuskan kontinuitas on-chain. Nilai berada dalam limbo di antara sistem, melucuti stablecoin dari manfaat penyelesaian 24/7 dan eksekusi atomik mereka. Programmability menjadi teoritis daripada praktis.

Ketidakpercayaan Pengguna: Ini memfragmentasi kepercayaan pengguna. Alur yang banyak pengalihan dan pengalaman pembayaran hibrid menciptakan ketidakpastian pada saat yang tepat ketika kepercayaan harus tertinggi, yaitu pada saat onboarding.

Diferensiasi Produk Terbatas: Ini membatasi diferensiasi produk. Jika stablecoin hanya dapat diakses melalui rel yang sama yang digunakan setiap pesaing, mereka berhenti menjadi keunggulan kompetitif dan mulai terlihat seperti lapisan branding.

Rel tidak langsung membuat stablecoin terlihat inovatif sementara berperilaku persis seperti uang lama.

Mengapa Fintech Memilih Stablecoin Daripada Fiat Biasa

Fintech dan neobank tidak mengintegrasikan stablecoin karena mereka sedang tren. Mereka melakukannya karena rel fiat memberlakukan batasan struktural yang menjadi tidak mungkin untuk bersaing.

Penyelesaian real-time

Stablecoin memungkinkan penyelesaian 24/7 tanpa pendanaan awal, penundaan kliring, atau siklus rekonsiliasi dengan mengurangi ketergantungan pada siklus penyelesaian antar bank. Itu secara langsung meningkatkan efisiensi modal kerja, yang menjadi tuas pertumbuhan kritis untuk fintech yang dibatasi margin.

Kecepatan produk

Stablecoin memungkinkan fitur yang membuat rel fiat sangat kompleks secara melarang. Fitur stablecoin seperti pembayaran lintas batas instan, penyelesaian bersyarat, penggajian streaming, dan penyapuan perbendaharaan otomatis membawa uang yang dapat diprogram dalam jangkauan tangan untuk fintech.

Karena itu, stablecoin bukan hanya 'bagus untuk dimiliki' untuk tujuan branding. Sebaliknya, stablecoin menawarkan keunggulan kompetitif, yang membawa diferensiasi di pasar yang ramai.

Skalabilitas global

Memperluas rel fiat berarti bernegosiasi integrasi bank pasar demi pasar. Stablecoin menawarkan lapisan penyelesaian umum yang mengurangi kompleksitas bilateral dan mempersingkat waktu peluncuran di wilayah baru.

Ketahanan

Stablecoin menambahkan rel paralel. Selama pemadaman perbankan, tekanan FX, atau gangguan regional, fintech dengan penyelesaian on-chain mempertahankan opsi yang tidak dimiliki orang lain.

Kontrol atas Hubungan Pengguna

Keuntungan yang paling kurang dihargai dari beralih ke rel penyelesaian stablecoin adalah kontrol yang didapat fintech atas hubungan pengguna. Ketika nilai hidup secara asli pada rel yang dapat diprogram, fintech dapat merancang pengalaman tanpa menunda kendala perbankan.

Dan tidak, stablecoin tidak menggantikan akun fiat. Mereka menjadi lapisan penyelesaian yang hampir tidak terlihat yang diharapkan fintech telah berkembang menjadi fiat.

Stablecoin Adalah Lapisan Penyelesaian yang Hilang dalam Keuangan Terbuka

Seluruh ekosistem keuangan global secara stabil berubah menjadi hub yang saling terhubung dari bank, fintech, neobank, dan jaringan pembayaran. Pergeseran ke keuangan terbuka telah mempercepat inovasi, dan menjanjikan kompetisi dan kontrol pengguna, tetapi dalam praktiknya, itu telah terhenti pada akses data.

API memungkinkan aplikasi melihat saldo. Tetapi mereka berkontribusi lebih sedikit terhadap pemindahan nilai secara bermakna. Stablecoin mengubah itu. Dengan akses stablecoin asli, keuangan terbuka menjadi transaksional, bukan hanya informasional. Persetujuan dapat memicu eksekusi. Nilai dapat berpindah secara instan antar produk. Alur kerja keuangan dapat diotomatisasi end-to-end.

Dengan menggunakan rel stablecoin, fintech dapat memberikan layanan seperti:

alur atomik seperti dibayar → alokasikan → investasi → bayar kembali

penyesuaian kredit dan kolateral real-time

komposabilitas lintas aplikasi tanpa penyelesaian batch

biaya koordinasi yang lebih rendah antar institusi

Yang sama pentingnya, stablecoin memulihkan portabilitas pengguna. Ketika pengguna memegang nilai pada rel netral yang dapat diprogram yang diakses secara patuh melalui onramp asli, mereka tidak lagi terkunci ke dalam buku besar institusi tunggal.

Keuangan terbuka tanpa stablecoin hanya menunjukkan kepada Anda sistemnya, tetapi dengan stablecoin, itu memungkinkan Anda beroperasi di dalamnya.

Mengapa Onboarding Sekarang Menjadi Parit Stablecoin yang Menentukan

Bahkan saat kejelasan regulasi meningkat di berbagai yurisdiksi, gesekan onboarding bertahan sebagai langit-langit adopsi yang nyata. Hampir tiga perempat konsumen mengatakan mereka akan bersedia mencoba stablecoin jika ditawarkan melalui institusi keuangan tepercaya, tetapi hanya minoritas kecil yang saat ini terlibat dengan mereka secara bermakna.

Kontras itu menyoroti kebenaran penting bahwa permintaan ada, tetapi penundaan distribusi dan kegagalan pengalaman mencekiknya sebelum terwujud.

Onboarding modern bukan langkah tunggal tetapi tumpukan layanan yang saling bergantung. Platform yang akan berkembang adalah mereka yang memperlakukan onboarding sebagai kemampuan modular yang tertanam dan

Menganggap identitas dan autentikasi sebagai lapisan asli

Mengatur dan tidak menduplikasi KYC dan kepatuhan

Mengintegrasikan pemeriksaan risiko dan penipuan ke dalam alur

Memfasilitasi konversi fiat-ke-stablecoin langsung tanpa jalan memutar

Inilah yang memungkinkan stablecoin memenuhi janji mereka dari transaksi pertama, bukan yang kelima.

Onramp Fiat Asli: Jalur yang Lebih Baik untuk Adopsi Nyata

Onramp fiat asli seperti Transak menawarkan konversi fiat langsung yang patuh ke stablecoin yang mengungguli rel pihak ketiga:

Mereka mempertahankan proposisi nilai inheren dari stablecoin. Onramp yang mengonversi mata uang lokal langsung ke stablecoin memungkinkan pengguna memasuki ekosistem blockchain dengan finalitas on-chain langsung, sambil meminimalkan penundaan dan biaya yang dikenakan oleh proses penyelesaian tradisional. Mereka mengurangi gesekan dan pengabaian. Lebih sedikit lompatan dan serah terima berarti konversi lebih cepat dan lebih sedikit pengguna yang hilang pada momen awal yang kritis. Mereka membuka programmability on-chain penuh. Nilai dapat langsung digunakan dalam logika smart-contract, kolam likuiditas, pembayaran , atau operasi perbendaharaan tanpa ditahan di rel lama.

Transak: Onboarding Stablecoin sebagai Infrastruktur Inti

Transak mendekati onboarding stablecoin sebagai infrastruktur dasar, bukan tambahan.

Dengan menyatukan pemeriksaan identitas yang patuh, metode pembayaran lokal, dan konversi fiat-ke-stablecoin langsung ke dalam satu alur yang tertanam, Transak membantu fintech memindahkan pengguna dari niat ke penggunaan on-chain dalam satu langkah. Ini mengurangi pengabaian pada titik masuk dan memberi pengguna akses langsung ke uang yang dapat diprogram, membuat stablecoin dapat digunakan dari transaksi pertama daripada setelah solusi berlapis.

Bagikan Bagikan Bagikan Bagikan Email