Rappler Talk: 2025 Bar Rank 1 Jhenroniel Sanchez tentang pentingnya berprofesi sebagai pengacara

MANILA, Filipina – Sebanyak 5.594 dari 11.420 peserta lulus Ujian Advokat 2025 yang diketuai oleh Hakim Asosiasi Amy Lazaro Javier, Mahkamah Agung mengumumkan pada Rabu, 7 Januari.

Memimpin deretan lulusan terbaik adalah Jhenroniel Rhey Sanchez dari University of the Philippines (UP), yang meraih peringkat pertama dengan nilai 92,70%.

Sanchez adalah insinyur listrik berlisensi yang meraih gelarnya dari UP Los Baños, jadi siapa dan apa yang mendorongnya untuk memilih profesi hukum?

Dalam episode Rappler Talk ini, reporter bidang hukum Jairo Bolledo berbincang dengan Sanchez untuk membahas perjalanan peraih peringkat teratas ini dari sekolah hukum, hingga berhasil menguasai apa yang dianggap sebagai salah satu ujian kualifikasi tersulit di negara ini.

Saksikan episodenya pada Kamis, 8 Januari, pukul 19.00. – Rappler.com