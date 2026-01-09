Shiba Inu Terus Berjuang saat Long-Liquidation Melonjak: Akankah Harga SHIB Pulih?

<img alt="Eksekutif Shiba Inu Mengecam Bursa "Manipulatif" Setelah Penghapusan SHIB" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" height="536" src="https://image.coinpedia.org/wp-content/uploads/2025/07/01175152/Shiba-Inu-Exec-Slams-Manipulative-Exchanges-After-SHIB-Delisting-1024x536.webp" style="margin-bottom:5px" width="1024">

Pasar kripto mengalami tren bearish selama 24 jam terakhir dan Bitcoin memimpin reli dengan menurun mendekati $90K. Akibatnya, beberapa altcoin dan koin meme kehilangan keuntungan awal Januari mereka dan kini menguji ulang garis support mingguan. Shiba Inu, sebuah koin meme terkemuka, kehilangan dukungan pembeli karena likuidasi long melonjak dalam beberapa jam terakhir. Saat ini, trader bertanya-tanya apakah harga SHIB dapat kembali bangkit di tengah metrik on-chain yang menurun.

Open Interest Shiba Inu Anjlok

Harga kripto turun lebih jauh, dengan sebagian besar altcoin diperdagangkan lebih rendah. Reli pemulihan yang terlihat di awal Januari telah melambat, meskipun kondisi pasar tetap positif karena ekspektasi tumbuh bahwa Federal Reserve mungkin memangkas suku bunga.

Shiba Inu juga terkena dampak tren turun, karena harganya dan indikator kunci lainnya menurun bersama dengan pasar yang lebih luas. Data dari Coinglass menunjukkan bahwa harga SHIB menghadapi likuidasi senilai $352K dalam 24 jam terakhir, di mana pembeli menutup posisi senilai hampir $302K.

Tren bearish Shiba Inu mungkin menguat karena beberapa metrik telah berubah negatif baru-baru ini. Metrik burn SHIB menunjukkan keruntuhan pada kerangka waktu harian. Sumber data mengungkapkan bahwa selama 24 jam terakhir, tingkat burn SHIB turun sebesar 23,8%. Selain itu, permintaan untuk SHIB di kalangan whale menurun.

Santiment mengungkapkan bahwa SHIB berada di posisi terbawah dalam hal pertumbuhan transaksi whale karena koin meme tersebut hanya mencatat peningkatan 110% dalam transfer whale senilai lebih dari $100.000.

Selain itu, open interest Shiba Inu juga menurun. Coinglass mengungkapkan bahwa OI SHIB turun dari puncak $145 juta menjadi level terendah baru-baru ini sebesar $118 juta. Ini menunjukkan bahwa volatilitas menurun karena jumlah trader yang lebih sedikit sekarang mengambil posisi di SHIB.

Pada awal tahun 2026, open interest melonjak sekitar 20% tepat sebelum Shiba Inu naik sekitar 35%. Sekarang open interest sedang turun, trader mengamati dengan seksama untuk melihat ke mana arah harga Shiba Inu selanjutnya.

Apa Selanjutnya untuk Harga SHIB?

Shiba Inu mengalami tekanan jual setelah kehilangan level support di $0,00000888, tetapi pullback dapat menemukan support di dekat moving average-nya sekitar $0,0000085. Pada saat penulisan, harga SHIB diperdagangkan di $0,00000872, turun lebih dari 2% dalam 24 jam terakhir.

Saat ini, pembeli menunjukkan dukungan karena harga SHIB mengalami lonjakan kecil dari level terendah baru-baru ini. Pembeli sekarang menargetkan untuk bertahan di atas garis tren EMA untuk mempertahankan reli pemulihan. Jika harga bertahan di atas garis tren EMA-20, itu akan menunjukkan pembeli masuk saat penurunan, yang dapat membuka peluang untuk bergerak di atas $0,00001 dan berpotensi mendorong SHIB menuju $0,0000112.

Namun, jika SHIB menghadapi resistensi dan turun di bawah moving average, itu akan menandakan penjualan yang berkelanjutan. Dalam kasus tersebut, harga bisa turun ke sekitar $0,0000085 dan mungkin turun hingga $0,0000077.