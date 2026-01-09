Alaska Air Group, Inc. (ALK) Saham: Pesanan Mega Boeing Menandakan Ekspansi Global Jangka Panjang

TLDR

Saham Alaska Air diperdagangkan pada $50,49 dengan penurunan harian yang moderat

Maskapai memesan 105 jet Boeing 737-10 dan lima jet widebody 787

Kesepakatan memperpanjang slot pengiriman hingga 2035 dan meningkatkan jangkauan global

Armada diperkirakan melebihi 550 pesawat pada 2035

Saham ALK berkinerja di bawah S&P 500 meskipun ada rencana ekspansi jangka panjang

Saham Alaska Air Group, Inc. (ALK) diperdagangkan pada $50,49 selama jam pasar, turun 0,47%, saat investor mencerna berita pesanan armada terbesar dalam sejarah maskapai ini.

Maskapai berbasis di Seattle ini mengumumkan kesepakatan penting dengan Boeing untuk membeli lebih dari 100 pesawat baru, sebuah langkah yang menggarisbawahi strategi ekspansi jangka panjangnya meskipun kinerja saham belakangan kurang baik.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Alaska Air akan mengakuisisi 105 pesawat Boeing 737-10 dan lima jet widebody Boeing 787. Maskapai ini juga mendapatkan hak pembelian untuk tambahan 35 jet 737-10 dalam jangka waktu pengiriman yang sama. Ketentuan finansial tidak diungkapkan, meskipun skala pesanan ini menandai komitmen besar terhadap Boeing dan ambisi pertumbuhan global Alaska.

Pesanan Pesawat Terbesar dalam Sejarah Alaska

Pembelian terbaru ini meningkatkan total pesanan Boeing Alaska Air menjadi 245 pesawat. Angka ini ditambahkan pada 94 jet Boeing 737 MAX yang sudah beroperasi di seluruh jaringannya. Pimpinan perusahaan menggambarkan kesepakatan ini sebagai tonggak bersejarah yang didukung oleh kinerja operasional yang kuat selama bertahun-tahun dan pertumbuhan yang disiplin.

Chief Executive Ben Minicucci mengatakan pesawat baru akan mendukung ekspansi ke lebih banyak tujuan di seluruh dunia sambil memastikan penumpang terbang dengan pesawat yang hemat bahan bakar dan canggih secara teknologi. CEO Boeing Commercial Airplanes Stephanie Pope mengulangi pandangan tersebut, menyebut kesepakatan ini sebagai momen penentu bagi kedua perusahaan.

Mengamankan Slot Pengiriman Hingga 2035

Elemen strategis kunci dari pesanan ini terletak pada waktu pengiriman. Alaska Air mengamankan slot produksi penting dengan Boeing yang memperpanjang aliran pengiriman pesawatnya hingga 2035. Ini memberikan visibilitas jangka panjang dalam industri yang menghadapi kendala rantai pasokan dan kekurangan pesawat.

Maskapai ini berencana untuk menumbuhkan total armadanya dari 413 pesawat saat ini menjadi lebih dari 475 pada 2030. Pada 2035, Alaska mengharapkan untuk mengoperasikan lebih dari 550 pesawat. Pesanan ini mencakup campuran pesawat pertumbuhan dan pengganti untuk model Boeing 737 yang lebih lama, menjaga armada tetap di antara yang termuda dan paling hemat bahan bakar di industri ini.

Ekspansi Widebody Mendukung Ambisi Global

Lima pesawat Boeing 787 memainkan peran sentral dalam strategi jarak jauh Alaska. Jet widebody ini mendukung rencana strategis Alaska Accelerate perusahaan, yang menargetkan perluasan layanan internasional dari Seattle. Pada 2030, maskapai mengharapkan untuk melayani setidaknya 12 tujuan internasional jarak jauh di seluruh Eropa dan Asia.

Pesanan ini meningkatkan armada pasti 787 Alaska menjadi 17 pesawat, dengan lima sudah beroperasi. Perusahaan bermaksud agar jet baru dikirim sebagai varian 787-10, menawarkan kapasitas dan efisiensi yang lebih besar untuk rute jarak jauh.

Identitas Merek dan Fleksibilitas Armada

Alaska menekankan bahwa pesanan ini mempertahankan fleksibilitas operasional. Meskipun pembelian berpusat pada 737-10, maskapai mempertahankan opsi untuk menyesuaikan varian pesawat jika kondisi berubah. Kemampuan beradaptasi ini membantu mengelola risiko dalam pasar penerbangan yang volatil.

Pengumuman tersebut juga menyoroti strategi merek. Alaska akan memperkenalkan 787-9 pertamanya yang dicat dengan livery global baru yang terinspirasi dari Aurora Borealis. Pesawat narrowbody yang melayani Amerika Utara akan terus menampilkan Alaska Native di ekor, sementara branding Hawaiian Airlines tetap fokus pada rute antar-pulau dan transpasifik.

Kinerja Saham ALK Tertinggal dari Pasar yang Lebih Luas

Meskipun signifikansi strategis dari pesanan tersebut, saham Alaska Air telah berjuang relatif terhadap pasar yang lebih luas. Imbal hasil year-to-date berada di 0,38%, tertinggal dari S&P 500 yang 1,57%. Selama setahun terakhir, saham ALK turun 22,94%, sementara indeks naik 17,67%.

Kinerja jangka panjang menunjukkan hasil yang beragam. Saham menghasilkan imbal hasil 11,51% selama tiga tahun tetapi turun 1,62% selama lima tahun, jauh di bawah keuntungan S&P 500. Investor tampak berhati-hati saat Alaska menyeimbangkan ekspansi agresif dengan profitabilitas dan manajemen biaya.

Mega order Boeing menandakan kepercayaan diri terhadap permintaan jangka panjang dan pertumbuhan global. Apakah kepercayaan itu diterjemahkan menjadi keuntungan saham yang berkelanjutan tetap menjadi pertanyaan kunci bagi pemegang saham.

