Prediksi Harga Solana: Buterin Memicu Perdebatan Ketahanan saat DeepSnitch AI Mengaktifkan Lapisan Keamanan dan Menembus $1,1 Juta

Vitalik Buterin, yang menawarkan definisi "ketahanan" yang kontras dengan pendekatan infrastruktur berkecepatan tinggi Solana. Sementara para raksasa ini memperdebatkan masa depan teoretis blockchain, trader ritel menghadapi realitas praktis dari masa kini yang volatil.

Pencarian utilitas langsung ini telah mendorong modal besar-besaran ke DeepSnitch AI alih-alih prediksi harga Solana.

Dengan prapenjualannya menembus $1.105.000 dan lapisan keamanan AuditSnitch kini aktif, DeepSnitch AI menyediakan infrastruktur penting bagi trader saat ini, menawarkan keuntungan lebih dari 115% kepada pendukung awal.

Dua visi ketahanan

Salah satu pendiri Ethereum, Vitalik Buterin, membingkai ketahanan bukan sebagai kecepatan atau throughput, tetapi sebagai perlindungan terhadap kegagalan katastrofik. Ia berargumen bahwa ketahanan sejati adalah perlindungan terhadap eksklusi politik, keruntuhan infrastruktur, hilangnya pengembang, dan penyitaan keuangan. "Ketahanan adalah permainan di mana siapa pun, di mana pun di dunia, akan dapat mengakses jaringan dan menjadi peserta kelas satu," tulis Buterin.

Perspektif ini menantang pembaruan ekosistem Solana yang memprioritaskan perangkat keras berkinerja tinggi dan efisiensi terpusat untuk mencapai adopsi massal. Sementara Solana berfokus pada penanganan ribuan transaksi per detik untuk menyaingi Visa, Ethereum berfokus pada bertahan dari tindakan keras global.

3 kripto teratas yang harus diperhatikan: DeepSnitch AI akan rally lebih tinggi dari prediksi harga Solana

DeepSnitch AI ($DSNT): Pilihan praktis untuk keamanan, segera diluncurkan

DeepSnitch AI telah mengumpulkan lebih dari $1.105.000 dan melihat lebih dari 28 juta token di-stake karena mengatasi bahaya langsung di pasar. Pengembangan utama adalah aktivasi AuditSnitch, lapisan keamanan langsung yang tertanam langsung ke dalam platform.

Alat ini memungkinkan pengguna untuk langsung memverifikasi kontrak pintar dengan menempelkan alamat token, menerima putusan real-time berupa bersih, hati-hati, atau mencurigakan. DeepSnitch AI mendeteksi honeypot, penguncian likuiditas, dan jebakan kepemilikan secara instan, memastikan Anda tahu persis apa yang Anda beli sebelum Anda mengalokasikan modal.

Prapenjualan saat ini berada di Tahap 4, dengan harga token di $0,03269, mewakili keuntungan lebih dari 115% bagi peserta awal. Permintaan ini disebabkan oleh rumor pengumuman strategis besar yang akan datang dari tim segera, perkembangan yang dapat bertindak sebagai dorongan besar menuju peluncuran Januari.

Itulah mengapa, sebelum pembaruan ekosistem Solana apa pun, DeepSnitch AI adalah kripto terbaik untuk dibeli sekarang.

Prediksi harga Solana

Solana mencatat peningkatan harga 9% dalam tujuh hari terakhir per 7 Januari, mengungguli pasar kripto global yang naik 5%. Namun, volume perdagangan turun 9% dalam 24 jam terakhir, mengindikasikan jeda sementara dalam aktivitas pasar.

Prediksi harga Solana untuk jangka panjang menunjukkan Solana akan diperdagangkan antara $148,55 dan $176,60, dengan harga rata-rata tahunan $161,71. Lintasan ini mewakili potensi pengembalian investasi sekitar 29% dari tingkat saat ini.

Prediksi harga Ethereum

Ethereum telah mengalami peningkatan harga 6% dalam minggu terakhir, mirip dengan pemulihan pasar yang lebih luas. Namun, seperti prediksi harga Solana, volume perdagangannya menurun, turun 6% yang sama dalam 24 jam terakhir per 7 Januari.

Prediksi harga untuk Ethereum optimis, memperkirakan kenaikan 30% untuk mencapai $4.206,33 pada Juli 2026. Pertumbuhan ini didukung oleh Fear & Greed Index sebesar 42, menunjukkan bahwa pasar saat ini undervalued dan matang untuk akumulasi.

Kesimpulan

Saat Solana dan Ethereum berjuang untuk dominasi, DeepSnitch AI menyediakan alat untuk mengambil keuntungan dari keduanya. Dengan AuditSnitch aktif, lebih dari $1,1 juta terkumpul, dan pengumuman besar akan segera hadir, waktu untuk mengamankan posisi Anda adalah sekarang.

FAQ

Apa prediksi harga Solana untuk 2027?

Prediksi harga Solana memperkirakan bahwa SOL akan diperdagangkan antara $148,55 dan $176,60 pada 2027.

Bagaimana pandangan Vitalik tentang ketahanan memengaruhi berita adopsi Solana?

Vitalik berargumen bahwa ketahanan adalah tentang kedaulatan, menantang fokus Solana pada kecepatan. Namun, berita adopsi Solana menunjukkan pasar masih menghargai efisiensi.

Mana yang memiliki potensi pertumbuhan lebih tinggi: SOL atau DeepSnitch AI?

Sementara pertumbuhan jaringan SOL stabil, DeepSnitch AI menawarkan potensi pengganda lebih tinggi karena kapitalisasi pasar prapenjualan yang rendah, utilitas langsung, dan kejutan pasokan dari 28 juta token yang di-stake.