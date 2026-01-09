Pemerintah AS Mempertimbangkan Pembelian Bitcoin untuk Cadangan Strategis

Poin Penting: Pemerintah AS mungkin mempertimbangkan pembelian Bitcoin untuk cadangan strategis.

Potensi pergeseran dari ketergantungan aset yang disita dicatat.

Dapat berdampak pada dinamika pasar Bitcoin dan regulasi.

Cathie Wood dari ARK Invest menyarankan pembelian Bitcoin oleh pemerintah AS di masa depan, menyimpang dari ketergantungan saat ini pada aset yang disita untuk memperkuat cadangan strategis Bitcoin nasional.

Pergeseran kebijakan potensial ini dapat berdampak signifikan pada pasar Bitcoin, menandakan dukungan pemerintah dan pengaruh terhadap diskusi adopsi cryptocurrency.

Cathie Wood Memprediksi Pergeseran Strategi Bitcoin AS

Dalam podcast baru-baru ini, Cathie Wood dari ARK Invest menyarankan bahwa AS mungkin mulai membeli Bitcoin untuk memperluas cadangan strategisnya, daripada mengandalkan aset yang disita. Dia mencatat tidak ada pembelian pasar formal yang telah dilakukan sejauh ini.

Fokus mungkin bergeser, dari hanya menggunakan Bitcoin yang disita menjadi melakukan akuisisi pasar langsung. Ini dapat memperkuat cadangan Bitcoin AS, berpotensi menargetkan satu juta Bitcoin, meskipun tidak ada rencana resmi yang ada saat ini.

Pasar Bitcoin Siap Menghadapi Volatilitas dari Langkah Pemerintah

Tahukah Anda? El Salvador adalah negara pertama yang mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, secara rutin membeli Bitcoin melalui saluran pemerintah sejak 2021. Langkah ini telah menjadi preseden untuk potensi akuisisi cryptocurrency pemerintah secara global.

Menurut CoinMarketCap, Bitcoin (BTC) memiliki harga $90.896,69 dengan kapitalisasi pasar yang kuat sebesar 1.815.512.690.196,69 dan dominasi pada 58,40%. Volume perdagangan 24 jamnya tercatat 42.896.048.984,58 dengan sedikit penurunan harga sebesar 0,40%. Selama 90 hari, aset tersebut telah turun sebesar 18,64%.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada pukul 08:41 WIB tanggal 9 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Peneliti Coincu mengindikasikan bahwa jika pemerintah AS mengejar pembelian Bitcoin, pasar mungkin mengalami peningkatan volatilitas. Lanskap regulasi dapat berkembang, mendorong penilaian ulang klasifikasi mata uang digital. Preseden historis menunjukkan potensi dampak pada sentimen pasar crypto dan valuasi.