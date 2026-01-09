xAI milik Musk mencatat kerugian kuartalan lebih besar saat merencanakan pertumbuhan dengan Optimus

Startup kecerdasan buatan milik Elon Musk, xAI, mencatatkan kerugian kuartalan yang jauh lebih besar karena menuangkan modal ke dalam proyek jangka panjang yang ambisius, termasuk perangkat lunak dan infrastruktur yang dimaksudkan untuk suatu hari nanti menggerakkan robot humanoid seperti Optimus milik Tesla.

Menurut dokumen keuangan internal, xAI melaporkan kerugian bersih sekitar $1,46 miliar untuk kuartal yang berakhir pada 30 September 2025, naik dari kerugian bersih sekitar $1 miliar pada kuartal sebelumnya. Pendapatan untuk periode tersebut hampir dua kali lipat secara berurutan menjadi sekitar $107 juta.

Pemimpin xAI menjelaskan kepada investor bahwa perusahaan sedang membangun AI dengan kemampuan untuk bekerja secara otonom — dan akhirnya menghasilkan robot humanoid, seperti Optimus, robot Tesla yang dimaksudkan untuk melakukan tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia.

Selain agen AI dan produk perangkat lunak lainnya, startup ini berfokus pada proyek yang Musk sebut "Macrohard," sebuah perusahaan perangkat lunak khusus AI yang dimaksudkan untuk mendukung robot Optimus pada akhirnya. xAI memiliki dana untuk terus berbelanja secara agresif meskipun mengalami kerugian ini. Perusahaan menggambarkan pertumbuhan pesat AI sebagai "escape velocity," istilah yang sering digunakan Musk untuk menggambarkan seberapa cepat perusahaannya dapat berkembang.

xAI meningkatkan pendapatan di tengah investasi besar

Penjualan xAI naik menjadi $107 juta untuk tiga bulan yang berakhir pada 30 September 2025, lebih dari dua kali lipat dari setahun sebelumnya, dan laba kotor juga naik menjadi $63 juta dari $14 juta, menunjukkan bahwa untuk semua pekerjaan yang telah dilakukan perusahaan ini, sekarang menghasilkan pendapatan.

Pada saat yang sama, xAI masih mengalami kerugian yang besar. Pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi turun menjadi negatif $2,4 miliar hingga September, melebihi proyeksi penuh tahun sebelumnya perusahaan sebesar $2,2 miliar.

Kerugian tersebut mencerminkan pengeluaran agresif untuk talenta dan infrastruktur, terutama untuk mendukung pengembangan perangkat lunak AI—strategi umum di antara startup yang berkembang pesat yang berfokus pada perluasan cepat dan mengamankan pangsa pasar.

Manajemen senior xAI mengharapkan pertumbuhan pendapatan tetap sesuai target. Namun, perusahaan memberikan jaminan bahwa mereka masih 'on track' untuk memenuhi target keseluruhan mereka meskipun target pendapatan tahunan awal sebesar $500 juta tidak tercapai. Pada September, xAI memiliki penjualan lebih dari $200 juta.

xAI mengumpulkan miliaran dan memperdalam ikatan ekosistem Musk

xAI dimiliki oleh xAI Holdings, yang juga memiliki X, sebelumnya Twitter. Perusahaan baru saja menyelesaikan putaran ekuitas $20 miliar, membawa valuasinya menjadi $230 miliar. Investor termasuk Nvidia, Valour Equity Partners, dan Qatar Investment Authority. Karena xAI menghabiskan hampir $1 miliar per bulan untuk operasi dan investasi, dana tersebut kemungkinan akan mendukung perusahaan untuk tahun depan atau lebih lama.

Bisnis Musk sering berbagi tujuan strategis dan sumber daya. Chatbot Grok milik xAI terintegrasi dengan X dan kendaraan Tesla, sementara SpaceX telah mengambil saham di xAI, yang pada gilirannya telah menghabiskan ratusan juta dolar untuk baterai Tesla Megapack. Perusahaan juga sedang membangun pusat data Colossus di Memphis, Tennessee, fasilitas yang diharapkan akan meningkatkan kapasitas komputasi xAI menjadi hampir 2 gigawatt.

xAI juga mengalami perubahan di tingkat atas. Mantan bankir Morgan Stanley Anthony Armstrong diangkat sebagai chief financial officer pada musim gugur, sementara Jon Shulkin, mitra di Valour Equity, mengambil peran baru di perusahaan. CFO sebelumnya, Mike Liberatore, mundur setelah hanya tiga bulan di posisi tersebut.

Perusahaan kini telah mengumpulkan setidaknya $40 miliar dalam ekuitas dan menghabiskan hampir $160 juta untuk kompensasi berbasis saham hingga September, menunjukkan persaingan yang kuat untuk talenta AI.

Meskipun kerugian tetap tinggi, Musk dan xAI tetap berkomitmen pada pertumbuhan berkelanjutan, dengan tujuan akhir, pada dasarnya, untuk merancang sistem AI yang menggerakkan robot dan platform perangkat lunak, yang dapat mengubah seluruh industri baru.

