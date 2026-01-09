BursaDEX+
21.000 opsi BTC dan 126.000 opsi ETH akan segera berakhir, dengan total nilai nosional mendekati $2,4 miliar.

2026/01/09 15:43
PANews melaporkan pada 9 Januari bahwa, menurut data Greeks.live, total 21.000 opsi BTC dan 126.000 opsi ETH kedaluwarsa pada 9 Januari, dengan total nilai nosional hampir $2,4 miliar, menyumbang sekitar 7% dari total open interest. Level resistensi terbesar untuk BTC adalah $90.000, dan untuk ETH adalah $3.100. Meskipun pasar rebound setelah penyelesaian akhir tahun dan sedikit pullback minggu ini, baik BTC maupun ETH menunjukkan support yang kuat pada level psikologis kunci. Perdagangan opsi skala besar aktif, menyumbang lebih dari 70%, dengan dana terutama memposisikan untuk posisi bullish BTC pada akhir bulan dan posisi bearish ETH pada akhir bulan. Implied volatility (IV) BTC tetap sekitar 40%, dan ETH sekitar 55%.

