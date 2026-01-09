BursaDEX+
Dalam diskusi panjang baru-baru ini, Asheesh Birla menguraikan pandangan tentang fase selanjutnya crypto yang tidak banyak berkaitan dengan […] The post XRP News: Altcoin Moves Beyond Trading

Berita XRP: Altcoin Bergerak Melampaui Trading dan Masuk ke Sistem Keuangan Inti

Penulis: CoindooSumber: Coindoo
2026/01/09 15:06
Dalam diskusi panjang baru-baru ini, Asheesh Birla menguraikan pandangan tentang fase berikutnya kripto yang tidak ada hubungannya dengan siklus hype atau perdagangan ritel dan lebih banyak berkaitan dengan bagaimana uang sebenarnya bergerak di balik layar.

Poin-Poin Penting

  • Kripto bergeser dari pasar spekulatif menuju infrastruktur keuangan
  • XRP semakin dibingkai sebagai alat penyelesaian dan likuiditas untuk institusi
  • Perbendaharaan korporat yang dapat diprogram mungkin mendorong gelombang adopsi perusahaan berikutnya 

Argumennya sederhana: kripto sedang berkembang menjadi infrastruktur. Era spekulatif, yang dibentuk oleh meme, leverage, dan uang cepat, perlahan memberi jalan pada periode di mana regulasi, perangkat institusional, dan modal serius menentukan apa yang berhasil dan apa yang memudar.

Mengapa regulasi dan sistem pipa lebih penting daripada narasi

Birla menggambarkan lingkungan saat ini secara fundamental berbeda dari tahun-tahun awal kripto. Kerangka hukum yang lebih jelas mengurangi ketidakpastian, sistem kelas perusahaan menggantikan perangkat eksperimental, dan kumpulan modal besar masuk dengan ekspektasi jangka panjang daripada perdagangan jangka pendek.

Bersama-sama, kekuatan-kekuatan ini mendorong kripto menuju standar yang sama yang diterapkan pada sistem keuangan tradisional. Keandalan, prediktabilitas, dan kepatuhan sekarang menjadi persyaratan masuk. Aset yang tidak dapat memenuhi standar tersebut, sarannya, akan kesulitan untuk tetap relevan di luar pasar spekulatif.

Peran XRP dalam dunia yang mengutamakan institusi

Dalam kerangka kerja tersebut, XRP menonjol bukan karena kinerja pasar, tetapi karena bagaimana ia dirancang. Birla menekankan bahwa XRP tidak muncul dari eksperimen ritel. Sebaliknya, ia dirancang khusus untuk kasus penggunaan institusional seperti penyelesaian lintas batas, penyediaan likuiditas, dan infrastruktur pasar.

XRP Ledger mengintegrasikan fitur yang dipedulikan oleh entitas keuangan besar: penyelesaian cepat, finalitas deterministik, dan biaya transaksi yang dapat diabaikan. Karakteristik ini bukan tentang kenyamanan bagi trader – tetapi tentang mengurangi risiko operasional dan gesekan bagi bank dan korporasi yang memindahkan modal dalam skala besar.

Pergeseran besar lainnya adalah kejelasan regulasi di Amerika Serikat. Dengan sebagian besar ketidakpastian hukum sekarang terselesaikan, XRP tidak lagi berada di zona abu-abu yang sama yang pernah menghalangi adopsi perusahaan. Bagi institusi yang terikat oleh kewajiban kepatuhan, perubahan ini sangat menentukan.

Strategi perbendaharaan yang dibangun berdasarkan penggunaan, bukan taruhan harga

Birla juga membandingkan pendekatan Evernorth dengan strategi kripto korporat yang lebih terlihat. Daripada mengakumulasi aset dan menunggu apresiasi, perusahaan berfokus pada penyebaran modal dengan cara yang mencerminkan manajemen perbendaharaan tradisional.

Itu berarti mendukung aplikasi yang dibangun di ekosistem XRP, terlibat dengan keuangan terdesentralisasi hanya di mana kontrol risiko dan penyelarasan regulasi tersedia, dan bertujuan untuk menghasilkan pengembalian melalui aktivitas daripada eksposur pasif. Tujuannya adalah partisipasi dalam jaringan ekonomi, bukan taruhan arah pada harga.

Model ini mencerminkan preferensi institusional yang lebih luas: aset bernilai sejauh mereka berguna.

Keuangan yang dapat diprogram memasuki perusahaan

Salah satu ide yang lebih transformatif yang dibahas adalah munculnya perbendaharaan yang dapat diprogram. Birla menggambarkan bagaimana sistem berbasis blockchain dapat mengotomatisasi proses yang masih manual di sebagian besar korporasi saat ini.

BACA LEBIH LANJUT:

Proyek Kripto yang Didukung Trump, WLFI, Ingin Menjadi Bank AS

Konversi mata uang, distribusi gaji, penyeimbangan likuiditas, dan transfer internal semuanya dapat ditangani oleh kode daripada perantara. Untuk perusahaan multinasional, efisiensi ini diterjemahkan menjadi eksekusi yang lebih cepat, biaya lebih rendah, dan lebih sedikit hambatan operasional.

Dalam konteks itu, blockchain tidak bersaing dengan keuangan yang ada – tetapi mengkonfigurasi ulang.

Siklus kripto yang lebih tenang dan lebih tahan lama

Perspektif Birla menunjukkan fase adopsi kripto yang kurang terlihat tetapi berpotensi lebih tahan lama. Alih-alih antusiasme ritel yang mendorong harga, integrasi institusional dapat menentukan jaringan mana yang menjadi tertanam dalam keuangan global.

Jika visi itu terwujud, pemenangnya tidak akan menjadi token yang paling keras atau reli tercepat, tetapi sistem yang diam-diam menjadi sangat diperlukan. XRP, dalam pandangan ini, tidak diposisikan ulang sebagai perdagangan – tetapi diserap sebagai bagian dari tumpukan keuangan.

﻿

Informasi yang diberikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan pendidikan dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau perdagangan. Coindoo.com tidak mendukung atau merekomendasikan strategi investasi atau cryptocurrency tertentu. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

Postingan Berita XRP: Altcoin Bergerak Melampaui Perdagangan dan Masuk ke Sistem Keuangan Inti muncul pertama kali di Coindoo.

