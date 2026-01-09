Monero Membangun Struktur Breakout dengan XMR Membidik $750 dan Lebih Tinggi

Monero kembali menarik perhatian saat struktur harga jangka panjang bergerak menuju fase yang menentukan. Analis Jonathan Carter baru-baru ini menyoroti bahwa XMR sedang menekan terhadap garis leher dari pola cup and handle pada grafik dua minggu, formasi yang telah terbentuk secara diam-diam selama beberapa tahun.

Pengaturan ini menempatkan Monero pada level kritis, di mana minat beli yang berkelanjutan dapat menentukan arah pergerakan siklus utama berikutnya.

Struktur Jangka Panjang Menandakan Fase Penembusan Potensial

Grafik dua minggu dari pasangan mata uang XMR/USDT menunjukkan formasi rounded bottom, yang dimulai setelah kejatuhan Monero dari puncaknya pada tahun 2018.

Perlu dicatat bahwa selama kejatuhan panjang tersebut, harga terus berkisar antara $40 hingga $60, titik yang terus menunjukkan dukungan kuat dari pembeli. Dalam prosesnya, kecuraman penurunan terus berkurang, menunjukkan bahwa pembeli telah mulai memicu pemulihan.

Monero mulai naik dan terjebak antara $450-$480. Ini adalah kisaran harga yang mencegah perubahan dalam sejumlah siklus masa lalu. Dengan demikian, ini adalah area penawaran yang dikenal.

Sumber: X

Namun, karena Monero tidak dapat melewati area ini, harga menunjukkan pola pendinginan dan membentuk handle dari pola tersebut. Selama fase ini, beberapa posisi terendah yang lebih tinggi dan pergerakan harga yang lebih kecil mulai terlihat.

Lebih banyak orang memasuki pergerakan ini, yang berarti lebih banyak pembeli sekarang menyelaraskan diri dengan level resistensi. Jika harga terus bergerak di atas $480 selama dua minggu berturut-turut, ini akan menunjukkan bahwa memang ada perubahan dalam perilaku pasar dan harga dapat mencapai setinggi $1.500 hingga $1.800.

Momentum Mingguan Monero Mendukung Bias Bullish yang Lebih Luas

Melihat grafik mingguan untuk XMR/USD, Monero diperdagangkan sekitar $458, setelah mengalami reli kuat selama setahun terakhir.

Ini telah bertransisi dari pasar sideways ke tren naik, karena terus membuat posisi tertinggi yang lebih tinggi dan posisi terendah yang lebih tinggi, dan tetap di atas rata-rata pergerakan sederhana 20 minggu yang naik, menunjukkan bahwa kekuatan pasar masih menguntungkan pembeli meskipun ada penghentian sesekali.

Sumber: Tradingview

Indikator volatilitas masih meminta peningkatan lebih lanjut. Harga yang mendekati Bollinger Band atas adalah indikasi positif dari kekuatan. Penarikan tetap terbatas tetapi tetap di atas garis tengah.

Dalam sebagian besar kasus, tren seperti itu menunjukkan bahwa tren yang sedang berlangsung masih merupakan kelanjutan dari tren naik sebelumnya daripada penyelesaian yang sama. MACD tetap positif.

Juga, pembacaan RSI dari pasangan mata uang berada di angka 60-an. Level ini membuat tren menjadi bullish karena tidak berlebihan. Ini tetap di atas tanda 50% dengan penarikannya.

