Ledakan Stablecoin saat USDC Memimpin Lonjakan Transaksi Global $33 Triliun

Aktivitas transaksi stablecoin mencapai level yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tahun 2025, karena koin-koin ini menjadi semakin integral dalam pembayaran digital internasional dan keuangan terdesentralisasi (DeFi). Menurut Bloomberg dan Artemis Analytics, total volume transaksi stablecoin melonjak 72% secara year-over-year, mencapai rekor tertinggi sepanjang masa sebesar $33 triliun.

USD Coin (USDC) mendominasi pasar dalam hal aktivitas transaksi, menangani sekitar $18,3 triliun dalam transaksi dan dengan demikian melampaui USDT milik Tether, yang mencatat sekitar $13,3 triliun. Menurut postingan terbaru oleh Wu Blockchain, pertumbuhan USDC dikaitkan dengan penggunaan yang semakin mendalam dalam protokol DeFi, sehingga mencerminkan preferensi trader yang berubah yang terus bergerak.

Meskipun kehilangan kepemimpinan volume transaksi, USDT tetap menjadi stablecoin terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar sekitar $187 miliar. Kekuatan Tether yang berkelanjutan terkait dengan adopsi yang meluas di bursa terpusat dan transfer lintas batas. Aktivitas USDC yang lebih tinggi mencerminkan ekosistem DeFi yang dinamis, di mana pengguna memindahkan dana secara sering, meminjam, dan strategi trading otomatis.

Pembayaran Stablecoin Bisa Mencapai $56 Triliun

USDC milik Circle sekarang diposisikan sebagai stablecoin yang paling disukai secara global. Co-founder Yim menjelaskan bahwa trader DeFi sering merotasi posisi dalam stablecoin yang sama, meningkatkan aktivitas transaksional. Sementara itu, USDT terutama berfungsi sebagai media pembayaran atau penyimpan nilai, yang menyebabkan pengguna menyimpannya di wallet daripada sering mentransfer, menjelaskan perbedaan dalam metrik transaksional.

Kejelasan regulasi juga berkontribusi pada peningkatan adopsi stablecoin. Genius Act yang baru-baru ini disahkan, dimaksudkan untuk mendukung inovasi, melindungi konsumen, dan memberikan kepercayaan regulasi kepada bisnis. Dante Disparte, Chief Strategy Officer Circle, menjelaskan bahwa kerangka kerja tersebut mendorong adopsi USDC dengan menjamin likuiditas teratas dan kepercayaan regulasi, sehingga menarik bagi pemain institusional dan ritel di pasar keuangan di seluruh dunia.

Ke depan, Bloomberg Intelligence memperkirakan bahwa pembayaran yang didorong oleh stablecoin bisa mencapai $56 triliun pada tahun 2030. Proyeksi ini didasarkan pada minat institusi yang berkembang, dan peran mata uang digital yang berkembang dalam transaksi internasional dan sistem pembayaran.

