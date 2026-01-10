OpenAI dan SoftBank masing-masing menginvestasikan $500 juta untuk mendukung SB Energy dalam membangun pusat data.

PANews melaporkan pada 10 Januari bahwa, menurut First Financial Daily, OpenAI dan SoftBank Group telah bersama-sama menginvestasikan $1 miliar di SB Energy, sebuah perusahaan infrastruktur yang bermitra dengan kedua perusahaan teknologi tersebut untuk membangun pusat data berskala besar di Amerika Serikat guna mendukung kecerdasan buatan. OpenAI dan SoftBank menyatakan dalam siaran pers pada hari Jumat bahwa setiap perusahaan akan menginvestasikan $500 juta di SB Energy untuk mendukung pengembangan perusahaan energi tersebut sebagai pengembang dan operator pusat data. OpenAI juga menyatakan bahwa mereka telah memilih SB Energy untuk membangun dan mengoperasikan pusat data berkapasitas 1,2 gigawatt di Miram County, Texas. Satu gigawatt daya cukup untuk menyalakan sekitar 750.000 rumah Amerika secara bersamaan. Kemitraan dengan SB Energy ini melanjutkan "Proyek Stargate" OpenAI.