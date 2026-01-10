BursaDEX+
Senator Boozman Mempertimbangkan Penundaan Pemungutan Suara Regulasi Kripto Penting

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/10 09:47
Poin Kunci:
  • Poin Kunci 1
  • Poin Kunci 2
  • Poin Kunci 3

Ketua Komite Pertanian Senat John Boozman mempertimbangkan untuk menunda pemungutan suara pada 15 Januari tentang undang-undang cryptocurrency penting karena pembicaraan bipartisan dengan Senator Cory Booker terus berlanjut.

Penundaan potensial dapat meningkatkan dukungan bipartisan, berdampak pada kejelasan regulasi dan keterlibatan institusional di pasar cryptocurrency, khususnya mempengaruhi struktur pengawasan Bitcoin dan Ethereum.

Boozman Mempertimbangkan Pembicaraan Bipartisan Sebelum Pemungutan Suara Crypto

Senator John Boozman, ketua Komite Pertanian Senat, sedang mempertimbangkan penundaan pemungutan suara tentang undang-undang crypto penting yang awalnya dijadwalkan pada 15 Januari. Pertimbangannya bergantung pada kemajuan negosiasi bipartisan dengan Senator Cory Booker. Penundaan mungkin memberikan peluang untuk dukungan bipartisan yang lebih kuat.

Pasar cryptocurrency, yang sering sensitif terhadap perubahan regulasi, belum melihat pergerakan besar sebagai respons terhadap kemungkinan penundaan ini. Analis menyarankan hal ini mungkin disebabkan oleh ketiadaan teks rancangan undang-undang yang terperinci, membuat investor menunggu indikasi yang lebih jelas sebelum menyesuaikan strategi mereka. Situasi ini menyoroti ketidakpastian yang dihadapi oleh bisnis dan investor yang beroperasi dalam ruang crypto.

Pasar Menunggu Detail Rancangan Undang-Undang Crypto; Investor Berhati-hati

Tahukah Anda? Keterlibatan terakhir Senat AS dalam undang-undang crypto signifikan menyaksikan fluktuasi harga Bitcoin dan Ether, memperkuat sensitivitas pasar terhadap ketidakpastian legislatif.

Menurut CoinMarketCap, Bitcoin (BTC) saat ini memiliki dominasi pasar sebesar 58,54%, dengan harga $90.572,68. Cryptocurrency ini mempertahankan kapitalisasi pasar sebesar $1,81 triliun, dengan volume perdagangan 24 jam menunjukkan penurunan sebesar 12,93%. Perubahan harga menyoroti pergerakan -0,36% selama 24 jam terakhir, dengan penurunan jangka panjang yang mencolok sebesar -14,79% selama 60 hari dan -17,70% selama 90 hari.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada pukul 01:41 UTC tanggal 10 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Tim penelitian Coincu menunjukkan kejelasan regulasi melalui undang-undang yang diusulkan dapat membuka jalan bagi peningkatan partisipasi institusional. Perbedaan antara definisi aset digital sebagai komoditas atau sekuritas dapat mengkatalisasi pergeseran dalam dinamika pasar, tergantung pada hasil legislatif formal. Analisis ini menggarisbawahi potensi perkembangan regulasi untuk mendefinisikan ulang klasifikasi aset, berdampak pada perilaku investor dan strategi pasar.

PENAFIAN: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.

