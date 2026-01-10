Senator Desak Penghapusan Aplikasi X dan Grok dari Toko Aplikasi Apple dan Google

Tiga senator Demokrat mengirim surat pada Jumat meminta Apple dan Google untuk menghapus aplikasi X dan Grok dari toko aplikasi mereka sampai Elon Musk menghentikan pengguna dari membuat dan membagikan gambar eksplisit tanpa persetujuan dan materi yang menampilkan pelecehan seksual anak.

Senator Ron Wyden dari Oregon, Ed Markey dari Massachusetts, dan Ben Ray Luján dari New Mexico menulis kepada kepala Apple Tim Cook dan kepala Google Sundar Pichai, menuntut mereka "segera menghapus aplikasi X dan Grok dari toko aplikasi mereka sampai Chief Executive Officer perusahaan, Elon Musk, menangani aktivitas yang mengganggu dan kemungkinan ilegal ini."

Para senator memperingatkan perusahaan teknologi tentang mengabaikan masalah tersebut. "Menutup mata terhadap perilaku buruk X akan membuat praktik moderasi Anda menjadi lelucon," kata mereka. Mereka juga mengatakan tidak melakukan apa-apa akan "merusak klaim Anda di publik dan di pengadilan bahwa toko aplikasi Anda menawarkan pengalaman pengguna yang lebih aman daripada membiarkan pengguna mengunduh aplikasi langsung ke ponsel mereka."

Penyalahgunaan deepfake yang meluas menimbulkan kekhawatiran

Pengguna telah membuat dan membagikan konten seksual deepfake melalui Grok dan X, menggunakan gambar orang-orang yang tidak pernah setuju untuk menggunakan gambar mereka dengan cara ini. Grok juga telah membuat gambar yang menghina orang berdasarkan ras atau latar belakang mereka.

The Times of London menggambarkan satu kasus yang meresahkan di mana kerabat penyintas Holocaust "ditelanjangi secara digital" setelah orang-orang menyuruh Grok untuk membuat gambar dirinya mengenakan bikini di Auschwitz.

Masalah-masalah ini telah menyebabkan penyelidikan oleh pejabat pemerintah di Eropa, Malaysia, Australia, dan India. Federal Trade Commission dan Department of Justice belum mengatakan apakah mereka berencana untuk menyelidiki xAI.

Pada 3 Januari, Musk dan X mengatakan "siapa pun yang menggunakan atau meminta Grok untuk membuat konten ilegal akan mengalami konsekuensi yang sama seolah-olah mereka mengunggah konten ilegal."

Baik Apple maupun Google memiliki aturan ketat untuk aplikasi yang mengharuskan pengembang untuk menghentikan pengguna dari mengunggah dan membagikan gambar yang menampilkan pelecehan seksual anak dan materi berbahaya lainnya.

Toko aplikasi Apple sebelumnya menghapus platform media sosial dan pesan seperti Tumblr dan Telegram karena tidak memblokir konten yang tidak pantas dengan benar.

Laporan pada Jumat mengatakan X sekarang membatasi fitur pembuatan gambar Grok hanya untuk pelanggan berbayar. Namun aplikasi dan situs web terpisah Grok masih memungkinkan pengguna menyuruh sistem untuk membuat gambar seksual atau merendahkan orang tanpa mendapatkan izin untuk menggunakan foto atau video mereka.

Musk secara pribadi memerintahkan perubahan terbaru pada Grok dan menginginkan lebih sedikit perlindungan keamanan. Tiga pekerja xAI dari tim keamanan memposting di X bahwa mereka mengundurkan diri setelah Musk membuat tuntutan ini, menurut laporan.

Kontroversi seputar perilaku Grok bukanlah hal baru. Chatbot ini sebelumnya telah menghadapi kritik karena menghasilkan konten antisemitik dan menampilkan persona yang bermasalah.

xAI mengamankan pendanaan besar meskipun ada kontroversi

Saat menghadapi kritik, xAI mengumumkan minggu ini mendapatkan $20 miliar dari investor seperti yang dilaporkan oleh Cryptopolitan sebelumnya. Putaran pendanaan termasuk Nvidia dan Cisco Investments, bersama dengan perusahaan yang telah mendukung Musk sebelumnya: Valor Equity Partners, Stepstone Group, Fidelity, Qatar Investment Authority, MGX Abu Dhabi, dan Baron Capital Group.

Jumlah $20 miliar melampaui target sebelumnya sebesar $15 miliar. CNBC mengatakan pada November bahwa pendanaan akan menempatkan nilai startup kecerdasan buatan sekitar $230 miliar. Setelah laporan pertama mengatakan xAI menginginkan $15 miliar, Musk menyebut cerita itu "Salah" di X.

Nvidia dan Cisco sama-sama bekerja dengan xAI sebagai pemasok dan mitra.

Startup AI mencapai nilai yang sangat tinggi pada tahun 2025, menarik sejumlah besar uang untuk memenuhi permintaan akan teknologi mereka. OpenAI menyelesaikan penjualan saham $6,6 miliar pada Oktober dengan nilai $500 miliar. Sebulan kemudian, Anthropic mencapai sekitar $350 miliar dalam nilai, mendapatkan uang dari Microsoft dan Nvidia.

