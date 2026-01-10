Kripto Terbaik untuk Dibeli – Prediksi Harga World Liberty Financial, Kripto Selanjutnya yang Akan Meledak

World Liberty Financial (WLFI) telah menarik perhatian pasar yang signifikan menyusul pengumuman besar baru-baru ini terkait aplikasinya untuk izin bank perwalian nasional.

Pembaruan ini telah memicu optimisme baru seputar masa depan proyek, dengan investor memantau dengan cermat kemana arah WLFI selanjutnya saat berupaya menjembatani kesenjangan antara DeFi dan pengawasan federal.

Setelah naik lebih dari 11% selama sebulan terakhir dan merebut kembali zona permintaan kunci, pelaku pasar mulai berspekulasi apakah pergerakan yang lebih besar, yang berpotensi menantang level $0,25, bisa terjadi pada kuartal pertama 2026.

Sementara proyek DeFi yang sudah mapan seperti WLFI memperkuat infrastruktur mereka, Bitcoin Hyper (HYPER) dengan cepat mendapatkan momentum sebagai kripto berikutnya yang akan meledak.

Prediksi Harga World Liberty Financial

Aksi harga untuk World Liberty Financial (WLFI) tetap konstruktif meskipun ada volatilitas jangka pendek baru-baru ini. Token naik sekitar 1% pada hari ini dan terus mempertahankan keuntungan setelah lonjakan awal diikuti oleh aksi ambil untung.

Pergerakan harian ini menambah tren bullish yang lebih luas, dengan WLFI naik 15% dalam seminggu dan lebih dari 11% dalam sebulan.

Grafik harian menyoroti kekuatan baru, karena WLFI merebut kembali zona permintaan kunci dan memantul dengan bersih dari rentang dukungan $0,16–$0,17. Volume yang meningkat mendukung pergerakan ini dan menandakan akhir dari fase korektif yang berkepanjangan.

Indikator teknis utama memperkuat pergeseran ini, dengan RSI bergerak di atas 70 untuk mengonfirmasi momentum bullish yang kuat dan OBV yang tren naik untuk mengindikasikan akumulasi asli daripada lonjakan likuiditas rendah.

Trader sekarang fokus pada apakah WLFI dapat mempertahankan posisinya di atas level breakout $0,18. Jika harga bertahan, target upside berikutnya berada di $0,19-$0,21, dengan potensi perpanjangan menuju $0,24–$0,25. Penurunan di bawah $0,17, bagaimanapun, akan melemahkan struktur bullish saat ini.

Menuju 2026, WLFI tampaknya disiapkan untuk lingkungan volatilitas tinggi daripada reli garis lurus. Pergeseran dari perdagangan spekulatif ke tren berkelanjutan akan bergantung pada pertumbuhan ekosistem seputar USD1 dan kemajuan regulasi yang terukur.

Dari perspektif teknis, struktur bullish tetap utuh selama harga terus membentuk posisi terendah yang lebih tinggi di atas wilayah $0,17-$0,18, membuka pintu untuk pengujian zona resistensi yang lebih luas di akhir tahun.

Jika pembeli gagal mempertahankan momentum, aset bisa memasuki fase konsolidasi yang diperpanjang.

World Liberty Financial Mengajukan Izin Bank Perwalian AS – Apa Selanjutnya untuk Token WLFI?

Pada awal Januari 2026, anak perusahaan World Liberty Financial (WLFI), inisiatif aset digital unggulan keluarga Trump, mengajukan aplikasi "de novo" ke Office of the Comptroller of the Currency (OCC) untuk mendapatkan izin bank perwalian nasional AS.

Meskipun langkah tersebut awalnya menarik sedikit perhatian, sejak itu telah menjadi landasan strategi pertumbuhan proyek.

Jika regulator memberikan persetujuan, World Liberty Trust Company akan beroperasi di bawah pengawasan federal dan mendapatkan kemampuan untuk memegang aset secara langsung.

Model full-stack ini menghilangkan perantara pihak ketiga dan memberikan WLFI kontrol langsung atas penerbitan, penyimpanan, dan penebusan stablecoin aslinya, USD1. Izin federal akan menandai langkah besar menuju pelembagaan keuangan berbasis kripto.

Di bawah struktur ini, WLFI dapat memindahkan cadangan on-chain di bawah pengawasan federal untuk meningkatkan transparansi, memungkinkan konversi bebas biaya antara USD dan USD1, dan menyelaraskan operasinya dengan GENIUS Act yang baru-baru ini diberlakukan, yang menetapkan kerangka regulasi formal untuk penerbit stablecoin.

Tim baru-baru ini berterima kasih kepada komunitas atas dukungannya menyusul pengumuman tersebut dan menekankan bahwa aplikasi ini hanya menandai awal ekspansinya ke infrastruktur perbankan yang diatur.

Berita ini telah bertindak sebagai katalis kuat untuk token WLFI, yang baru-baru ini naik ke level tertinggi tiga bulan mendekati $0,185 dengan volume yang kuat.

Analis berpendapat bahwa persetujuan lisensi yang sukses dapat mendorong revaluasi yang berarti dan menempatkan WLFI di antara bank berbasis kripto yang sepenuhnya terintegrasi pertama di Amerika Serikat.

Investor WLFI Menargetkan Bitcoin Hyper (HYPER) sebagai Kripto Berikutnya yang Akan Meledak

Inovasi Layer 2 mendorong bull run 2026, terutama solusi yang mengatasi keterbatasan lama Bitcoin dengan pembayaran harian.

Sementara Bitcoin berfungsi sebagai penyimpan nilai utama, throughput-nya sekitar tujuh transaksi per detik membuatnya tidak praktis untuk pembelian supermarket atau penyelesaian instan.

Bitcoin Hyper (HYPER) telah muncul sebagai solusi terkemuka, memungkinkan pengguna untuk memegang Bitcoin sambil melakukan transfer yang hampir instan dengan biaya minimal.

$HYPER mencapai kinerja ini melalui arsitekturnya sebagai rantai Layer 2 khusus yang didukung oleh Solana Virtual Machine (SVM).

Dengan menjembatani Bitcoin ke lingkungan eksekusi berkecepatan tinggi yang mampu memproses lebih dari 2.000 transaksi per detik, Bitcoin Hyper menghadirkan kecepatan "seperti Solana" sambil mempertahankan keamanan lapisan dasar Bitcoin.

Protokol ini mencerminkan deposit BTC pada L2 melalui jembatan tanpa kepercayaan yang terverifikasi, menggabungkan transaksi secara efisien, dan menyelesaikannya di rantai utama menggunakan bukti kriptografi.

Selain pembayaran sehari-hari, Bitcoin Hyper memungkinkan DeFi berbasis Bitcoin, staking, dan kontrak pintar, berkembang ke area yang secara tradisional didominasi oleh Ethereum.

Analis seperti Borch Crypto telah mengidentifikasi $HYPER sebagai salah satu peluang pertumbuhan kripto besar berikutnya, dengan beberapa memproyeksikan keuntungan hingga 100x setelah terdaftar di bursa besar.

Proyek ini telah menarik minat investor yang kuat. Presale melampaui $30,3 juta karena pembeli berusaha mengunci harga saat ini $0,013555. Pendukung awal dapat melakukan staking token mereka dengan APY kompetitif 38% sambil menunggu peluncuran protokol penuh.

Investor dapat mengamankan posisi sebelum kenaikan harga berikutnya yang dijadwalkan dengan mengunjungi situs web resmi Bitcoin Hyper dan menghubungkan dompet yang aman seperti Best Wallet untuk berpartisipasi dalam presale hari ini.

