Kolombia Bergabung dengan Jaringan Pajak Kripto Global — Platform Harus Melaporkan pada 2026

Kolombia telah mengambil langkah baru menuju pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas mata uang kripto dengan meluncurkan aturan pelaporan pajak terperinci yang sejalan dengan standar global yang sedang berkembang. Otoritas pajak negara tersebut, DIAN, mengadopsi langkah-langkah tersebut melalui Resolusi 000240, yang ditandatangani pada akhir Desember, menempatkan penyedia layanan aset kripto di bawah kewajiban yang lebih jelas dan lebih formal mulai tahun pajak 2026.

Perubahan ini terjadi ketika pemerintah di seluruh dunia bersiap untuk menerapkan Kerangka Pelaporan Aset Kripto OECD, yang dikenal sebagai CARF. Kerangka kerja tersebut bertujuan untuk menstandarisasi cara negara-negara mengumpulkan dan bertukar informasi tentang transaksi kripto untuk mengurangi penghindaran pajak dan meningkatkan transparansi lintas batas. Langkah Kolombia menempatkannya di antara yurisdiksi yang secara aktif mempersiapkan pergeseran tersebut.

Berdasarkan aturan baru, aktivitas kripto tidak akan lagi bergantung terutama pada pelaporan mandiri oleh individu. Sebaliknya, DIAN akan menerima informasi terstruktur langsung dari platform, memberikan otoritas pajak gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana aset digital digunakan di dalam negeri.

Kewajiban baru untuk platform kripto

Resolusi tersebut memperluas kewajiban pelaporan ke bursa kripto, platform kustodian, dan penyedia layanan lainnya yang memfasilitasi transaksi aset digital untuk pengguna Kolombia. Ini termasuk platform asing yang menawarkan layanan kepada wajib pajak di Kolombia, bahkan jika mereka beroperasi dari luar negeri.

Penyedia harus mengumpulkan informasi identifikasi pengguna dan data terperinci tentang transaksi yang dilakukan selama tahun tersebut. Tujuannya adalah untuk memungkinkan DIAN mencocokkan aktivitas kripto yang dilaporkan dengan pengajuan pajak individu dan mendeteksi kesenjangan atau inkonsistensi secara lebih efisien.

Meskipun aturan secara resmi berlaku untuk aktivitas yang dimulai pada tahun 2026, platform diharapkan untuk menyesuaikan sistem mereka jauh-jauh hari sebelumnya. Laporan tahunan lengkap pertama yang mencakup transaksi 2026 harus diserahkan paling lambat hari kerja terakhir Mei 2027, menurut resolusi tersebut.

Kaitan dengan standar pelaporan global

Kerangka kerja Kolombia sangat mencerminkan model CARF OECD, yang memperluas aturan pelaporan pajak internasional yang ada ke sektor kripto. CARF mengharuskan negara-negara yang berpartisipasi untuk bertukar informasi secara otomatis, mirip dengan cara data rekening bank dibagikan di bawah perjanjian transparansi sebelumnya.

Dengan menyelaraskan aturan domestiknya dengan CARF, Kolombia memposisikan diri untuk berpartisipasi dalam pertukaran informasi di masa depan dengan yurisdiksi lain. Ini sangat relevan karena pengguna kripto sering memindahkan aset melintasi batas dengan mudah, membuat pengawasan sepihak menjadi kurang efektif.

Langkah ini juga menandakan pergeseran kebijakan yang lebih luas. Meskipun Kolombia belum melarang aktivitas kripto, negara ini memperkuat gagasan bahwa aset digital berada secara penuh dalam sistem pajak. Seiring adopsi CARF menyebar secara global, rezim pelaporan serupa diharapkan menjadi standar daripada pengecualian.

Bagi otoritas Kolombia, aturan baru ini menjanjikan alat penegakan yang lebih kuat. Bagi platform kripto dan pengguna, ini menandai transisi menuju pengawasan yang lebih ketat dan integrasi yang lebih formal dari aset digital ke dalam kerangka kepatuhan pajak tradisional.