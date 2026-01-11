Pemegang BTC besar kurangi kepemilikan sebesar 220K BTC, data onchain menunjukkan

Paus Bitcoin yang memegang antara 1.000 hingga 10.000 Bitcoin telah mengurangi kepemilikan mereka sebesar 220.000 BTC. Data onchain menunjukkan bahwa ini adalah penurunan tercepat sejak 2023. Perilaku paus-paus ini dapat mengindikasikan bahwa mereka mengantisipasi koreksi yang lebih dalam dalam waktu dekat.

Pemegang BTC besar bersikap hati-hati di tengah ketidakpastian yang terjadi di pasar kripto. Data on-chain dari Glassnode menunjukkan bahwa pemegang Bitcoin dengan 1.000 hingga 10.000 BTC telah mengurangi kepemilikan mereka menjadi sekitar 220.000 BTC selama setahun terakhir. Kepemilikan paus mencapai puncaknya sekitar 409K BTC pada Maret 2024.

Paus dengan 1.000-10.000 BTC mencatat penurunan kepemilikan BTC tercepat sejak 2023

Menurut Coin Bureau, penurunan tersebut merupakan penurunan tercepat sejak 2023. Perilaku paus menunjukkan bahwa mereka ragu-ragu untuk melanjutkan pembelian aset kripto, yang dapat menandakan bahwa mereka mengantisipasi koreksi yang lebih dalam.

Investor ETF Bitcoin juga menunjukkan karakteristik serupa. Menurut data dari situs pelacak ETF SosoValue, ETF BTC Spot mencatat arus keluar senilai $681,01 juta minggu lalu. 7 Januari adalah hari terburuk dalam minggu ini dengan arus negatif senilai $486 juta. ETF hanya mencatat arus masuk positif pada hari Senin, senilai $697,25 juta, jumlah yang cukup besar, tetapi tidak cukup untuk membuat mereka terus membeli sepanjang minggu.

Pada bulan Desember, ETF mencatat arus keluar bersih senilai lebih dari $1 miliar. Sejauh ini, dana tersebut mengalami awal yang lambat di tahun 2026, dengan arus keluar bersih sebesar 209,87 juta sejak tahun dimulai.

Laporan Cryptopolitan sebelumnya, tertanggal 3 Januari, mencatat bahwa akumulasi paus Bitcoin terlalu dibesar-besarkan, dengan data onchain menunjukkan distribusi yang terus berlanjut. Laporan tersebut merujuk Julio Moreno, kepala riset di CryptoQuant, yang menulis di X bahwa "paus tidak membeli Bitcoin dalam jumlah besar."

Peneliti tersebut menyatakan bahwa sebagian besar data paus Bitcoin telah dipengaruhi oleh aktivitas bursa kripto, yang mengkonsolidasikan kepemilikan mereka dalam lebih sedikit alamat. Menurut Moreno, data yang mengecualikan semua alamat bursa menunjukkan bahwa saldo paus menurun.

Demikian pula, pengaruh paus di bursa mencapai puncak 10 bulan yang menandakan potensi tekanan jual. Cryptopolitan baru-baru ini melaporkan bahwa deposit paus di semua bursa meningkat secara signifikan. Laporan tersebut mencatat tren tersebut tepat saat Bitcoin pulih di atas $90k, level yang terakhir terlihat pada pertengahan Desember.

Rasio paus bursa BTC naik menjadi 0,504 menurut laporan tersebut. Binance, bursa kripto terbesar di dunia berdasarkan volume, adalah pusat dari semua arus masuk bursa. Bursa tersebut memegang 71% dari deposit stablecoin. Bursa tersebut juga menerima deposit BTC, dan BTC asli tetap menjadi salah satu aset yang paling aktif diperdagangkan di platform.

Arus masuk Bitcoin Binance melonjak dalam dua tahun terakhir

Data Cryptoquant juga menunjukkan bahwa arus masuk Bitcoin Binance telah meningkat selama dua tahun terakhir, dengan rata-rata arus masuk tertinggi sebesar 22,81 tercatat pada bulan Januari. Rasio paus bursa mencerminkan periode penjualan sebelumnya, termasuk tahun 2025. Paus juga bergerak tepat setelah peristiwa likuidasi Oktober, bertujuan untuk mengambil keuntungan sebelum BTC mengalami penurunan yang lebih signifikan.

Tetapi tidak semua paus menjual. Pada 7 Januari, tiga dompet membeli $3.000 Bitcoin senilai $280 juta. Menurut Santiment, penembusan Bitcoin di atas $90 mungkin telah memperbarui optimisme di antara pemain besar. Coin Bureau mencatat pada 20 Desember bahwa 50% dari kapitalisasi realisasi Bitcoin berasal dari pembeli paus baru.

Menurut platform pendidikan kripto tersebut, kelompok investor baru ini menyerap pasokan pada harga yang jauh lebih tinggi tanpa menunggu koreksi yang dalam. Coin Bureau menyarankan bahwa Bitcoin mengalami peningkatan investor institusional baru dan aktivitas pembeli dengan kekayaan bersih tinggi.

Bitcoin saat ini diperdagangkan pada $90.667. Menurut data dari agregator data kripto CoinMarketCap, aset kripto tersebut naik 1,12% dalam 24 jam terakhir tetapi kesulitan melampaui $95k, level yang sebelumnya dikunjungi kembali pada 5 Januari.

