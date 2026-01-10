BursaDEX+
Solana Mobile Akan Meluncurkan Token SKR yang Ditunggu-tunggu pada 21 Januari, Pengguna Seeker Phone Memenuhi Syarat untuk Airdrop ⋆ ZyCrypto

Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/10 23:49
Solana Mobile mengumumkan pada hari Rabu bahwa mereka akan melakukan airdrop token SKR yang telah lama ditunggu kepada pengguna smartphone Seeker dan pengembang dalam ekosistem mobile mereka pada 21 Januari. Pembaruan ini melanjutkan pengumuman sebelumnya dari Solana Mobile bahwa SKR akan diluncurkan pada bulan Januari dengan pasokan tetap sebanyak 10 miliar token.

Solana Mobile Akan Melakukan Airdrop 30% dari Pasokan Token SKR

Solana Mobile mengatakan token SKR barunya akan diluncurkan pada 21 Januari, dengan pemegang ponsel Solana Mobile generasi kedua, Seeker, berhak mengklaim hingga 20% dari total pasokan token melalui airdrop. Secara keseluruhan, 30% dari total 10 miliar token SKR telah disisihkan untuk airdrop, dengan dua pertiga dialokasikan untuk pengguna dan pengembang Solana Seeker.

SKR, yang berfungsi sebagai lapisan tata kelola dan insentif untuk ekosistem Solana Mobile yang berkembang, akan memungkinkan pengguna untuk mendelegasikan token mereka kepada Guardian, yang akan mengamankan platform dan berpartisipasi dalam keputusan tata kelola.

"SKR akan memberikan semua orang yang telah membawa kami ke titik ini kesempatan untuk mempengaruhi kesuksesan platform ini: siapa yang dapat berpartisipasi, aturan apa yang mereka ikuti, dan aliran ekonomi apa yang mempertahankannya," tulis manajer umum Solana Mobile Emmett Hollyer di X. "Airdrop ini adalah langkah pertama."

Seeker adalah perangkat generasi berikutnya dari Solana Mobile, dirancang untuk membawa aplikasi terdesentralisasi, pembayaran, dan kepemilikan token langsung kepada pengguna.

Lebih dari 150.000 perangkat Seeker telah dipesan lebih dulu oleh pengguna kripto setelah peluncuran perangkat Saga edisi pertama Solana Mobile. Solana Mobile menghentikan dukungan perangkat lunak dan keamanan untuk Saga pada bulan Oktober setelah meluncurkan Seeker pada bulan Agustus.

Yang patut dicatat, Solana Seeker telah menikmati kesuksesan yang lebih besar, memproses lebih dari 9 juta transaksi dan menghasilkan volume transaksi senilai $2,6 miliar di 265 aplikasi terdesentralisasi, melayani lebih dari 100.000 pengguna.

Selain token yang di-airdrop, tambahan 2,7 miliar SKR, atau 27% dari total pasokan 10 miliar, akan dibuka selama acara pembuatan token — 1 miliar token dialokasikan untuk likuiditas, 1 miliar lainnya untuk perbendaharaan komunitas, dan 700 juta untuk inisiatif pertumbuhan dan kemitraan.

Source: https://zycrypto.com/solana-mobile-to-launch-much-awaited-skr-token-on-january-21-seeker-phone-users-eligible-for-airdrop/

