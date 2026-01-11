Pembatasan Perumahan Trump Memicu Pembicaraan tentang Likuiditas yang Lebih Mudah untuk Bitcoin

Rencana yang didukung Trump mencakup pembelian obligasi hipotek hingga $200 miliar.



Langkah ini bertujuan untuk memulai kembali aktivitas perumahan AS yang terhenti akibat suku bunga tinggi.



Analis mengatakan peningkatan likuiditas dapat mendukung Bitcoin jika momentum bertahan.



Kebijakan perumahan dan hipotek mendadak dari Donald Trump telah memicu kembali perdebatan tentang kondisi likuiditas di pasar AS, dengan beberapa analis mengatakan pergeseran ini dapat secara tidak langsung mendukung aset seperti Bitcoin.

Dorongan Obligasi Hipotek $200 Miliar

Analis Lark Davis menunjukkan bahwa pemerintahan sedang mempersiapkan langkah-langkah yang mencakup pembelian sekuritas berbasis hipotek hingga $200 miliar, sebuah langkah yang dirancang untuk meringankan tekanan di pasar perumahan AS, yang sebagian besar tetap stagnan sejak suku bunga mulai naik.

Suku bunga hipotek yang lebih rendah dan ketersediaan kredit yang lebih baik dapat membantu memulai kembali transaksi perumahan, aktivitas refinancing, dan aliran modal yang lebih luas di seluruh ekonomi.

Batasan Pembelian Rumah oleh Perusahaan

Inisiatif perumahan ini juga mencakup langkah eksekutif untuk membatasi perusahaan investasi besar dari pembelian rumah keluarga tunggal. Trump mengatakan rumah harus dimiliki oleh orang, bukan perusahaan, sebuah pesan yang secara luas dilihat menargetkan pembeli institusional seperti Blackstone.

Kombinasi pembelian obligasi dan batasan kepemilikan dapat secara bertahap membuka aktivitas di sektor yang telah terhenti selama bertahun-tahun.

Dampak Likuiditas

Davis mengatakan langkah-langkah perumahan, penurunan suku bunga, dan pembatasan pembelian rumah oleh perusahaan secara bersama-sama menunjukkan potensi "pencairan" perumahan AS.

Dia mengatakan pemulihan di sektor perumahan dapat meningkatkan pergerakan uang di seluruh ekonomi dari waktu ke waktu, sebuah perkembangan yang secara historis mendukung aset berisiko ketika likuiditas membaik.

Bitcoin Bertahan di Dekat Support Jangka Pendek

Bitcoin telah diperdagangkan dalam kisaran sempit saat pasar mencerna berita makro. Davis menambahkan bahwa harga saat ini bertahan di dekat rata-rata pergerakan eksponensial 20 hari, level jangka pendek yang sering diawasi untuk tanda-tanda momentum.

Sumber: LarkDavis

"Potensi kenaikan di sini adalah memantul dari pengujian ulang EMA 20 hari ini, yang merupakan entri tepat di sekitar sini. Jadi, potensi pergerakan harga 30% ke atas kembali ke 200 hari jika kita berhasil memantul dari EMA 20 hari. Itulah perdagangan yang saya perhatikan di sini," katanya.

Tarif dan Prospek Fed Menambah Ketidakpastian

Analis juga mengawasi keputusan Mahkamah Agung AS yang tertunda tentang tarif era Trump, yang dapat menambah volatilitas jangka pendek. Pada saat yang sama, ekspektasi untuk pemotongan suku bunga lebih lanjut dan perubahan kepemimpinan Federal Reserve yang akan datang di akhir tahun ini tetap menjadi fokus.