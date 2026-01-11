Yayasan BNB Chain membeli $BinanceLife$, $Hakimi$, $I'm Coming$, dan $Laozi$ dalam waktu dua hari.

PANews melaporkan pada 11 Januari bahwa, menurut pemantauan Lookonchain, BNB Chain Foundation menghabiskan $200.000 untuk membeli sejumlah token meme Tiongkok selama dua hari terakhir. Rinciannya sebagai berikut:
- $50.000 untuk membeli 370.000 token Binance Life
- $50.000 untuk membeli 1,3 juta token Hakimi
- $50.000 untuk membeli 4,83 juta koin! I'm coming!
- $50.000 untuk membeli 4,7 juta koin Lao Tzu
