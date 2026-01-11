Gangguan Singkat Mainnet Melanda Starknet Layer 2 Ethereum

Poin Utama: Starknet mengalami pemadaman besar kedua sejak 2025, berdampak pada transaksi.

Reorganisasi rantai mengembalikan 18 menit aktivitas.

Ketidakcocokan lapisan pembuktian disalahkan atas kegagalan eksekusi transaksi.

Pada 11 Januari, Starknet melaporkan pemadaman mainnet singkat, yang disebabkan oleh inkonsistensi state antara lapisan eksekusi dan lapisan pembuktiannya, menghasilkan reorganisasi on-chain selama 18 menit.

Insiden ini menggarisbawahi kerentanan dalam jaringan Layer 2, menyoroti kebutuhan akan infrastruktur yang kuat untuk memastikan integritas dan kontinuitas transaksi.

Gangguan Jaringan dan Detail Rollback

Starknet mengungkapkan bahwa pemadaman mainnet muncul dari inkonsistensi state antara lapisan eksekusi dan lapisan pembuktian. Ketidakcocokan state ini menyebabkan transaksi tercatat secara keliru dan kemudian di-rollback, menyebabkan reorganisasi rantai yang berumur pendek. Insiden ini merupakan gangguan kedua jaringan sejak 2025, ketika kerentanan sequencer sebelumnya menyebabkan lebih dari lima jam downtime.

Implikasi langsung dari insiden ini adalah rollback hampir 18 menit aktivitas on-chain, dengan transaksi yang terdampak tidak memperoleh finalitas pada Layer 1 Ethereum. Ini menyoroti tantangan kritis yang dihadapi Starknet dalam memastikan stabilitas operasional dan keandalan yang kuat dalam arsitekturnya. Sebagai respons, Starknet bertujuan untuk menilai kembali koordinasi lapisan eksekusi dan pembuktiannya untuk mencegah ketidakcocokan seperti itu di masa depan.

Dampak Harga dan Wawasan Ahli di Tengah Pemadaman

Tahukah Anda? Pada September 2025, Starknet menghadapi insiden yang lebih signifikan yang mengakibatkan lebih dari lima jam downtime, yang terlama yang pernah dialami jaringan, menandai kerentanannya terhadap masalah sequencer.

Data CoinMarketCap per 11 Januari 2026, melaporkan harga Ethereum di $3.092,41 dengan kapitalisasi pasar $373,24 miliar. Meskipun volume perdagangan 24 jam mengalami penurunan signifikan sebesar 60,85%, Ethereum tetap dominan dengan pangsa pasar 12,06%. Perubahan harganya mencerminkan penurunan kuartalan sebesar 25,27%.

Ethereum(ETH), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 04:41 UTC tanggal 11 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Menurut tim riset Coincu, hasil potensial dari insiden ini untuk Starknet mungkin melibatkan mekanisme koordinasi yang ditingkatkan dalam infrastrukturnya. Masalah historis jaringan dengan ketidaksesuaian eksekusi dan pembuktian menunjukkan kebutuhan akan peningkatan sistematis dalam ketahanan dan transparansi.