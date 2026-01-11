Prediksi Harga XRP: Menargetkan $2,75 Jangka Pendek Meskipun Momentum Bearish



Ringkasan Prediksi Harga XRP

• Target jangka pendek (1 minggu): $2,75

• Prakiraan jangka menengah (1 bulan): kisaran $2,71-$3,90

• Level breakout bullish: $2,42

• Support kritis: $2,07

Apa yang Dikatakan Analis Kripto Tentang Ripple

Analisis institusional terbaru menggambarkan prospek optimis untuk trajektori XRP. Blockchain.News menyoroti pada 6 Januari bahwa "XRP menunjukkan momentum bullish menargetkan $2,75 jangka pendek, dengan analis memperkirakan $4,40–$6,00 jangka menengah meskipun RSI overbought di 75,29 dan resistance kritis di $2,42."

AInvest memberikan prakiraan Ripple yang lebih konservatif pada 7 Januari, menyarankan "XRP dapat diperdagangkan antara $3,50 (breakout bullish) dan $2,71 (koreksi bearish) pada Januari 2026, dengan harga rata-rata kemungkinan $3,90." Sementara itu, DigitalCoinPrice menawarkan prediksi harga XRP yang paling terukur, memperkirakan token akan "berkisar antara $2,09 dan $3,57 pada Januari 2026, dengan harga rata-rata $2,09."

Konvergensi beberapa target analis di sekitar kisaran $2,75-$3,90 menunjukkan kepercayaan institusional terhadap potensi kenaikan Ripple, meskipun ada hambatan teknis saat ini.

Rincian Analisis Teknikal XRP

Lanskap teknikal XRP saat ini menampilkan gambaran campuran yang memerlukan navigasi hati-hati. Diperdagangkan pada $2,09, token berada tepat pada level RSI netral 54,13, menunjukkan kondisi tidak oversold maupun overbought.

Histogram MACD di 0,0000 menandakan kurangnya momentum bullish yang mengkhawatirkan, dengan garis MACD dan garis sinyal bertemu di 0,0433. Konvergensi ini sering mendahului pergerakan arah, membuat beberapa sesi trading berikutnya sangat penting untuk menentukan jalur jangka pendek XRP.

Analisis Bollinger Band mengungkapkan XRP diposisikan pada 0,66 dari lebar band, menunjukkan token lebih dekat ke band atas ($2,31) daripada band bawah ($1,68). Band tengah di $2,00 mewakili SMA 20-periode, saat ini bertindak sebagai level support yang berhasil dipertahankan XRP.

Average True Range (ATR) sebesar $0,11 menunjukkan volatilitas sedang, memberikan pergerakan harga yang cukup untuk trader aktif sambil tetap dalam parameter risiko yang dapat dikelola.

Target Harga Ripple: Kasus Bull vs Bear

Skenario Bullish

Penembusan berkelanjutan di atas resistance langsung di $2,11 akan menargetkan level resistance kuat di $2,12, diikuti oleh level kritis $2,42 yang diidentifikasi dalam laporan analis terbaru. Keberhasilan pada level ini dapat mendorong XRP menuju target jangka pendek $2,75, dengan batas atas Bollinger Band di $2,31 berfungsi sebagai titik periksa perantara.

Kasus bullish menguat jika XRP dapat merebut kembali SMA 7 hari di $2,17, yang akan menunjukkan minat beli yang diperbarui dan momentum potensial menuju kisaran $3,50-$4,40 yang disarankan oleh analisis institusional.

Skenario Bearish

Kegagalan mempertahankan support langsung di $2,08 dapat memicu penurunan menuju level support kuat di $2,07. Penembusan level ini akan mengekspos XRP ke SMA 20-periode di $2,00, mewakili level kritis make-or-break untuk struktur saat ini.

Kelemahan yang berkepanjangan dapat menargetkan batas bawah Bollinger Band di $1,68, mewakili penurunan signifikan 20% dari level saat ini. Skenario bearish mendapatkan kredibilitas jika histogram MACD berubah negatif dan RSI menembus di bawah 50.

Haruskah Anda Membeli XRP? Strategi Entry

Kondisi pasar saat ini menyarankan pendekatan hati-hati terhadap akumulasi XRP. Investor konservatif harus menunggu penembusan jelas di atas $2,12 dengan volume berkelanjutan sebelum mempertimbangkan posisi long, menargetkan profit awal di $2,31 dan target yang diperpanjang di $2,75.

Trader agresif mungkin mempertimbangkan akumulasi dekat level support $2,08 dengan stop-loss ketat di $2,05, memposisikan untuk rebound menuju resistance $2,17. Namun, momentum MACD netral menunjukkan kesabaran mungkin dihargai dengan peluang entry yang lebih baik.

Manajemen risiko tetap sangat penting mengingat posisi XRP di antara level teknikal kunci. Ukuran posisi harus memperhitungkan potensi volatilitas 10-15% ke arah mana pun, dengan stop-loss ditempatkan di bawah level psikologis $2,00.

Kesimpulan

Model prediksi harga XRP menunjukkan potensi kenaikan menuju $2,75-$3,90 selama beberapa minggu mendatang, didukung oleh beberapa prakiraan institusional. Namun, indikator teknikal saat ini menampilkan gambaran jangka pendek netral-ke-bearish yang memerlukan kehati-hatian.

Konvergensi target analis di sekitar $2,75 memberikan prakiraan Ripple yang menarik, tetapi trader harus menunggu sinyal momentum yang lebih jelas sebelum mengalokasikan modal signifikan. Level resistance kritis $2,42 tetap menjadi kunci untuk membuka target yang lebih tinggi.

Disclaimer: Investasi cryptocurrency membawa risiko besar. Prediksi harga XRP ini didasarkan pada analisis teknikal dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan pertimbangkan toleransi risiko Anda sebelum trading.

