Grafik Terbalik Ethereum Mungkin Sedang Mempersiapkan Pergerakan Besar Berikutnya: ATH Baru Segera?

Aksi harga Ethereum telah menghabiskan waktu yang sangat lama bergerak sideways, dan perilaku ini telah menguji kesabaran banyak investor bullish jangka panjang. Ketika berbicara tentang pergerakan sideways, pergerakan ini telah berlangsung selama berbulan-bulan, meskipun Ethereum berhasil mencapai rekor tertinggi baru di tahun 2025.

Menariknya, analisis teknikal yang dibagikan di X oleh Egrag Crypto menunjukkan bagaimana aksi harga Ethereum saat ini sesuai dengan pola sebelumnya ketika dilihat melalui grafik bulanan terbalik. Ini menawarkan perspektif tentang apa yang tampak seperti stagnasi yang akan segera menembus ke harga tertinggi baru.

Siklus Berulang Dengan Perilaku Yang Berubah

Analisis ini didasarkan pada grafik bulanan Ethereum terbalik, yang menawarkan perspektif menarik yang membalikkan interpretasi konvensional dari pergerakan harga. Grafik bulanan Ethereum terbalik menunjukkan pola konsisten yang berubah seiring waktu dalam struktur pasar di berbagai siklus.

Melihat grafik terbalik menunjukkan bahwa siklus harga sebelumnya ditandai dengan fase akumulasi singkat yang diikuti oleh pergerakan agresif. Seiring pasar semakin matang, zona akumulasi tersebut meluas, dan pergerakan yang dihasilkan menjadi kurang keras dan lebih terkendali.

Contoh pertama adalah pada tahun 2016, ketika Ethereum diperdagangkan dalam kisaran tertentu selama sekitar 10 bulan sebelum breakout dan mengalami penurunan tajam. Struktur serupa muncul antara pertengahan 2018 dan pertengahan 2020, ketika fase konsolidasi yang lebih lama mendahului penurunan lain yang terjadi secara bertahap dengan kecepatan yang lebih lembut.

Namun, siklus saat ini berlangsung dengan akumulasi yang jauh lebih lama. Oleh karena itu, penurunan akhir seharusnya lebih pendek, menurut Egrag Crypto.

Grafik Harga Ethereum Terbalik. Sumber: @egragcrypto di X

Penurunan Di Sini Sebenarnya Berarti Breakout

Detail paling penting dalam kerangka teknikal ini adalah bahwa grafiknya terbalik. Apa yang tampak seperti pergerakan turun pada tampilan ini sebenarnya menunjuk pada ekspansi naik pada grafik harga Ethereum yang sebenarnya.

Menurut hasil sebelumnya, setelah Ethereum keluar dari kisaran ini, pergerakan berikutnya kemungkinan akan terjadi dengan cepat. Mungkin tidak akan sesuai dengan sifat eksplosif dari rally awal siklus, tetapi diharapkan lebih teratur, berkelanjutan, dan membawa Ethereum ke harga tertinggi baru.

Ketika struktur dikonversi kembali ke harga riil, Egrag Crypto mengidentifikasi area $3.800 hingga $4.500 sebagai zona kritis pertama. Wilayah ini mewakili resistensi awal yang harus ditembus untuk mengonfirmasi kelanjutan bullish. Hanya setelah pergerakan tegas di atas kisaran ini, zona $6.000 hingga $7.500 akan menjadi fokus sebagai target kenaikan yang realistis.

Analisis ini juga menyoroti skenario risiko yang jelas. Pullback ke wilayah $1.800 hingga $2.200 akan menunda breakout dan bertindak sebagai shakeout akhir sebelum peluncuran akhir. Namun, selama Ethereum mempertahankan struktur konsolidasi yang lebih luas, pengujian ulang seperti itu tidak akan membatalkan tesis ini. Pada saat penulisan, Ethereum diperdagangkan pada $3.100.

Gambar unggulan dari Unsplash, grafik dari TradingView