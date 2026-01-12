Torq Mengamankan $140 Juta Seri D dengan Valuasi $1,2 Miliar untuk Memimpin Era AI SOC dan Agentic AI

Didorong oleh Adopsi Massal Pelanggan terhadap AI Agent, Torq Menskalakan Platform AI SOC Sejati Pertama di Dunia dan Mempercepat Ekspansi ke Pasar Federal AS

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Torq, pelopor operasi keamanan Agentic AI yang mapan, hari ini mengumumkan telah menutup putaran pendanaan Seri D sebesar $140 juta, mendorong valuasinya menjadi $1,2 miliar dan total pendanaan menjadi $332 juta.

Dipimpin oleh Merlin Ventures—dana keamanan siber terkemuka yang terkenal dengan akses mendalam ke pasar komersial dan Sektor Publik AS—dengan partisipasi dari semua investor yang ada, termasuk Evolution Equity Partners, Notable Capital, Bessemer Venture Partners, Insight Ventures Partners, dan Greenfield Partners, injeksi modal ini merupakan investasi definitif dalam masa depan keamanan. Torq mendorong pergeseran kritis industri: transformasi lengkap Security Operations Center (SOC) melalui AI Agent yang telah teruji di tingkat perusahaan.

Dana baru akan mempercepat adopsi Platform AI SOC Torq, satu-satunya solusi end-to-end yang dibangun di atas pilar Hyperautomation canggih, Alert Triage, dan Pengurangan Kelelahan untuk memberikan otonomi operasional penuh bagi perusahaan global dan lembaga pemerintah.

"Torq mendefinisikan ulang operasi keamanan," kata Shay Michel, Managing Partner, Merlin Ventures. "Mereka telah memadukan otomasi dan penilaian manusia ke dalam Platform AI SOC baru yang dibangun untuk ancaman asimetris dan skala dunia nyata. Inilah mengapa Merlin memimpin investasi ini. Fokus kami sekarang adalah kecepatan—mempercepat go-to-market, memperluas di pasar komersial dan pemerintah, dan membangun pemimpin kategori global berikutnya dalam operasi keamanan AI."

Torq Memenuhi Janji AI SOC

"Pendanaan ini mempercepat misi kami untuk mendefinisikan dan mendominasi pasar AI SOC. Kami bergerak jauh melampaui batasan SOAR dan SIEM warisan, memanfaatkan Era Agentic AI untuk memberikan hasil yang diandalkan pelanggan kami," kata Ofer Smadari, CEO dan co-founder, Torq. "Adopsi global perusahaan terhadap Platform AI SOC kami telah memvalidasi visi kami untuk masa depan operasi keamanan. Kami telah mencapai pertumbuhan pendapatan yang luar biasa, dengan pelanggan Fortune 100 mengadopsi AI Agent kami di SOC mereka untuk segala hal mulai dari investigasi hingga respons. Kemitraan kami dengan Merlin Ventures adalah sinyal definitif bahwa Torq sekarang siap untuk menskalakan kesuksesan pelanggan yang besar ini ke pasar Federal dan Sektor Publik yang berisiko tinggi."

Mesin Pertumbuhan: Adopsi Massal AI Agent

Pendorong utama di balik pertumbuhan Torq pada tahun 2025 adalah adopsi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap AI Agent-nya di seluruh basis pelanggan globalnya. Tidak seperti alat keamanan warisan yang memerlukan layanan profesional ekstensif, AI Agent Torq dirancang untuk layanan mandiri, memungkinkan tim keamanan untuk membangun dan menerapkan agent canggih dengan upaya minimal.

Saat ini, AI Agent Torq tertanam dalam dalam operasi harian Fortune 500 SOC, mengelola jutaan tugas keamanan kompleks secara otonom. Adopsi "bottom-up" ini telah mengubah Torq dari alat khusus menjadi platform utama untuk SOC modern.

"Torq memberikan nilai yang cepat dan terukur ke SOC Valvoline dan menghilangkan tugas manual yang pernah menghabiskan waktu analis kami," kata Corey Kaemming, CISO, Valvoline. "Dalam waktu 48 jam setelah penerapan, tim kami menggunakan Platform AI SOC Torq untuk mengotomatiskan triage phishing, mempercepat penanganan alert, dan mengurangi waktu respons secara keseluruhan. Hasilnya transformatif. Analis memperoleh kembali waktu berjam-jam, tindakan penahanan menjadi otomatis, dan tim keamanan berevolusi dari responden reaktif menjadi ahli strategi proaktif. Torq mengambil visi yang ada di kepala kami dan benar-benar mewujudkannya. Tim saya sangat menyukai Torq."

Ekspansi Strategis ke Pasar Federal

Kemitraan Torq dengan investor utama Merlin Ventures telah mempercepat traksi Torq di pasar Federal AS dan Sektor Publik. Dengan hampir 30 tahun kesuksesan membawa teknologi ke pasar pemerintah AS, Merlin Ventures menyediakan Torq dengan dukungan strategis dan hubungan pemerintah yang mendalam yang diperlukan untuk menavigasi persyaratan kepatuhan yang kompleks, termasuk FedRAMP, dan dengan cepat menskalakan Platform AI SOC Torq untuk melindungi infrastruktur paling kritis negara.

Pertumbuhan Eksplosif dan Validasi Kematangan Perusahaan

Seri D menegaskan traksi pasar yang terbukti dan kematangan Torq. Pada tahun 2025 saja, perusahaan ini memberikan ekspansi pelanggan yang signifikan, menunjukkan bahwa Platform AI SOC Torq dibangun untuk lingkungan keamanan multinasional yang kompleks. Torq sekarang melindungi ratusan perusahaan multinasional, termasuk Marriott, PepsiCo, Procter & Gamble, Siemens, Uber, dan Virgin Atlantic.

Torq Memimpin Pergeseran ke AI Agent: Investigasi Otonom dan Otomasi Canggih

Torq mendorong transformasi ini melalui fondasi Agentic AI tunggalnya. Pada tahun 2025, Torq memperkuat kepemimpinan pasarnya dengan memberikan kemampuan keamanan multi-agent paling canggih, didukung oleh akuisisi strategis RevRod. Platform yang terbukti ini memberdayakan tim SOC melalui dua pilar produk kritis:

100% Triage dan investigasi Alert: Mencapai triage segera pada alert dengan fidelitas rendah, memangkas waktu investigasi hingga 90%, dan memastikan analis manusia hanya fokus pada ancaman terverifikasi dan berdampak tinggi.

Mencapai triage segera pada alert dengan fidelitas rendah, memangkas waktu investigasi hingga 90%, dan memastikan analis manusia hanya fokus pada ancaman terverifikasi dan berdampak tinggi. Platform Agentic Layanan Mandiri: Menyediakan Agent builder end-to-end yang memungkinkan tim mengelola 100X lebih banyak alert tanpa meningkatkan jumlah karyawan. Kemampuan pelanggan untuk membangun agent mereka sendiri dengan upaya minimal telah menghasilkan penggunaan massal di seluruh SOC yang sekarang menjadi standar industri.

"Kami selalu berinovasi dalam pendekatan operasi keamanan kami di Virgin Atlantic dan Platform AI SOC Torq memberikan manfaat signifikan bagi kami," kata John White, CISO, Virgin Atlantic. "Saat ini, inovasi berasal dari pendekatan AI-first, di mana Torq unggul. Torq membuat operasi keamanan kami lebih sederhana dan lebih efisien, serta memberikan kami cakupan lengkap di seluruh stack keamanan kami. Torq sekarang menjadi platform payung kami."

Tentang Torq

Torq mengubah keamanan siber dengan platform AI SOC Torq. Torq memberdayakan perusahaan untuk secara instan dan tepat mendeteksi dan merespons peristiwa keamanan dalam skala besar. Basis pelanggan Torq mencakup pelanggan perusahaan multinasional besar, termasuk Abnormal Security, Armis, Check Point Security, Chipotle Mexican Grill, Inditex (Zara, Bershka, dan Pull & Bear), Informatica, Kyocera, PepsiCo, Procter & Gamble, Siemens, Telefonica, Valvoline, Virgin Atlantic, dan Wiz.

Tentang Merlin Ventures

Merlin Ventures adalah afiliasi modal ventura dari Merlin Group, jaringan perusahaan dengan hampir 30 tahun kesuksesan membawa teknologi ke pasar pemerintah AS. Merlin Ventures dengan cepat menskalakan perusahaan visioner dan memperkenalkan solusi disruptif yang dirancang untuk membantu perusahaan mengatasi tantangan keamanan siber paling kritis saat ini. Model bisnis uniknya menggabungkan infrastruktur dan modal yang kuat, penasihat teknis dan penasihat teknik, akselerasi kesiapan pasar, dan hubungan pemerintah dan industri yang berakar dalam yang memungkinkan portofolionya tumbuh dan berkembang dengan cepat. Pelajari lebih lanjut di merlin.vc.

Kontak

Kontak Media

[email protected]