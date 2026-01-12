BursaDEX+
Apa kabar, hacker? 🪐 Apa yang terjadi di dunia teknologi hari ini, 11 Januari 2026? Newsletter HackerNoon menghadirkan halaman beranda HackerNoon langsung ke kotak masuk Anda.

Newsletter HackerNoon: Haruskah Anda Mempercayai Lokasi VPN Anda? (11/1/2026)

Penulis: HackernoonSumber: Hackernoon
2026/01/12 00:02
Apa kabar, hacker?


🪐 Apa yang terjadi di dunia teknologi hari ini, 11 Januari 2026?


Newsletter HackerNoon menghadirkan beranda HackerNoon langsung ke kotak masuk Anda. Pada hari ini, Insulin pertama kali digunakan untuk mengobati diabetes pada manusia pada tahun 1922, Organisme hidup tertua yang diketahui ditemukan pada tahun 2013, Grand Canyon dinyatakan sebagai monumen nasional pada tahun 1908, dan kami mempersembahkan kepada Anda cerita-cerita berkualitas tinggi ini. Dari Kembali ke Dasar: Desain Database sebagai Penceritaan hingga Bagaimana Supercell Menggerakkan Jaringan Sosial Besarnya dengan ScyllaDB, mari kita mulai.

Bagaimana Supercell Menggerakkan Jaringan Sosial Besarnya dengan ScyllaDB


Oleh @scylladb [ 6 Menit baca ] Supercell menggerakkan obrolan lintas game real-time, kehadiran, dan notifikasi untuk jutaan pengguna menggunakan ScyllaDB Cloud, memungkinkan acara yang skalabel dengan latensi rendah. Baca Selengkapnya.

Merancang Kontrak API untuk Modernisasi Sistem Warisan


Oleh @jamescaron [ 6 Menit baca ] Pandangan praktis tentang merancang kontrak API selama modernisasi sistem warisan, dengan fokus pada kegagalan produksi nyata dan strategi untuk mencegah regresi tersembunyi Baca Selengkapnya.

Biaya Tersembunyi AI: Mengapa AI Membuat Pekerja Lebih Pintar, tetapi Organisasi Lebih Bodoh


Oleh @yuliiaharkusha [ 8 Menit baca ] AI meningkatkan kinerja individu tetapi melemahkan pemikiran organisasi. Mengapa pekerja yang lebih pintar dan alat yang lebih cepat dapat membuat perusahaan menjadi kurang cerdas dari sebelumnya. Baca Selengkapnya.

Alat Kepatuhan ISO 27001 di 2026: Tinjauan Komparatif dari 7 Platform Terkemuka


Oleh @stevebeyatte [ 7 Menit baca ] Mengurai alat Kepatuhan ISO 27001 terbaik di pasar untuk tahun 2026. Baca Selengkapnya.

IPv6 dan CTV: Tantangan Pengukuran Dari Saluran Iklan dengan Pertumbuhan Tercepat


Oleh @ipinfo [ 7 Menit baca ] IPv6 merusak pengukuran iklan digital. Pelajari bagaimana model pengukuran aktif berbasis penelitian IPinfo memulihkan akurasi di CTV dan semua saluran. Baca Selengkapnya.

Kembali ke Dasar: Desain Database sebagai Penceritaan


Oleh @dataops [ 3 Menit baca ] Mengapa desain database yang hebat sebenarnya adalah penceritaan—dan mengapa mengabaikan dasar-dasar relasional menyebabkan kinerja buruk yang tidak bisa diperbaiki AI. Baca Selengkapnya.

Haruskah Anda Mempercayai Lokasi VPN Anda?


Oleh @ipinfo [ 9 Menit baca ] IPinfo mengungkapkan bagaimana sebagian besar VPN salah menampilkan lokasi dan mengapa geolokasi IP yang sebenarnya memerlukan pengukuran aktif, bukan klaim. Baca Selengkapnya.

Secury Wallet Mengungkap Dompet Kripto Multichain Generasi Berikutnya Dengan Chat to Pay, Membuka Presale $SEC


Oleh @btcwire [ 2 Menit baca ] Proyek ini telah membuka presale token $SEC, termasuk peluang staking awal yang menawarkan hingga 100% APY selama fase presale. Chat to Pay adalah fitur instan Baca Selengkapnya.


🧑‍💻 Apa yang terjadi di dunia Anda minggu ini?

Telah dikatakan bahwa menulis dapat membantu mengkonsolidasikan pengetahuan teknis, membangun kredibilitas, dan berkontribusi pada standar komunitas yang muncul. Merasa buntu? Kami siap membantu Anda ⬇️⬇️⬇️


JAWAB PERTANYAAN WAWANCARA TERHEBAT SEPANJANG MASA INI


Kami harap Anda menikmati materi bacaan gratis ini. Jangan ragu untuk meneruskan email ini kepada teman kutu buku yang akan menyukai Anda karenanya. Sampai jumpa di Planet Internet! Dengan cinta, Tim HackerNoon ✌️


