Newsletter HackerNoon: Haruskah Anda Mempercayai Lokasi VPN Anda? (11/1/2026)

Bagaimana Supercell Menggerakkan Jaringan Sosial Besarnya dengan ScyllaDB

Oleh @scylladb [ 6 Menit baca ] Supercell menggerakkan obrolan lintas game real-time, kehadiran, dan notifikasi untuk jutaan pengguna menggunakan ScyllaDB Cloud, memungkinkan acara yang skalabel dengan latensi rendah. Baca Selengkapnya.

Merancang Kontrak API untuk Modernisasi Sistem Warisan

Oleh @jamescaron [ 6 Menit baca ] Pandangan praktis tentang merancang kontrak API selama modernisasi sistem warisan, dengan fokus pada kegagalan produksi nyata dan strategi untuk mencegah regresi tersembunyi Baca Selengkapnya.

Biaya Tersembunyi AI: Mengapa AI Membuat Pekerja Lebih Pintar, tetapi Organisasi Lebih Bodoh

Oleh @yuliiaharkusha [ 8 Menit baca ] AI meningkatkan kinerja individu tetapi melemahkan pemikiran organisasi. Mengapa pekerja yang lebih pintar dan alat yang lebih cepat dapat membuat perusahaan menjadi kurang cerdas dari sebelumnya. Baca Selengkapnya.

Alat Kepatuhan ISO 27001 di 2026: Tinjauan Komparatif dari 7 Platform Terkemuka

Oleh @stevebeyatte [ 7 Menit baca ] Mengurai alat Kepatuhan ISO 27001 terbaik di pasar untuk tahun 2026. Baca Selengkapnya.

IPv6 dan CTV: Tantangan Pengukuran Dari Saluran Iklan dengan Pertumbuhan Tercepat

Oleh @ipinfo [ 7 Menit baca ] IPv6 merusak pengukuran iklan digital. Pelajari bagaimana model pengukuran aktif berbasis penelitian IPinfo memulihkan akurasi di CTV dan semua saluran. Baca Selengkapnya.

Kembali ke Dasar: Desain Database sebagai Penceritaan

Oleh @dataops [ 3 Menit baca ] Mengapa desain database yang hebat sebenarnya adalah penceritaan—dan mengapa mengabaikan dasar-dasar relasional menyebabkan kinerja buruk yang tidak bisa diperbaiki AI. Baca Selengkapnya.

Haruskah Anda Mempercayai Lokasi VPN Anda?

Oleh @ipinfo [ 9 Menit baca ] IPinfo mengungkapkan bagaimana sebagian besar VPN salah menampilkan lokasi dan mengapa geolokasi IP yang sebenarnya memerlukan pengukuran aktif, bukan klaim. Baca Selengkapnya.

Secury Wallet Mengungkap Dompet Kripto Multichain Generasi Berikutnya Dengan Chat to Pay, Membuka Presale $SEC

Oleh @btcwire [ 2 Menit baca ] Proyek ini telah membuka presale token $SEC, termasuk peluang staking awal yang menawarkan hingga 100% APY selama fase presale. Chat to Pay adalah fitur instan Baca Selengkapnya.

