BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Seekor paus besar Solana (SOL) telah menarik lebih dari $10 juta nilai SOL dari Binance dan mentransfer sekitar 80,000 token ke dompet pribadi. Jenis iniSeekor paus besar Solana (SOL) telah menarik lebih dari $10 juta nilai SOL dari Binance dan mentransfer sekitar 80,000 token ke dompet pribadi. Jenis ini

Solana (SOL) Mempertahankan Dukungan Kunci saat Whale Menarik $10 Juta di Tengah Aktivitas Jaringan 8× Lebih Tinggi

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/12 06:30
Solana
SOL$145.12-0.31%
Moonveil
MORE$0.002389-4.32%
Ambire Wallet
WALLET$0.01219+0.57%

Seekor paus besar Solana (SOL) telah menarik lebih dari $10 juta dalam nilai SOL dari Binance dan mentransfer sekitar 80,000 token ke dompet pribadi. Jenis transfer cryptocurrency ini mungkin dilihat sebagai sinyal positif untuk potensi akumulasi SOL, karena telah dihapus dari pasar.

Sumber: X

Penarikan ini menggambarkan tren yang meningkat di antara paus untuk mendiversifikasi Solana. Bahkan selama konsolidasi harga baru-baru ini, paus terus membangun Solana. Para pemegang besar yang mentransfer SOL ke lokasi lain menunjukkan apresiasi terhadap nilai akhir aset tersebut, dan saldo yang menurun pada cadangan exchange Solana menunjukkan hal yang sama. Para trader sedang menunggu dimulainya tren naik.

Baca Juga: Solana (SOL) Consolidates Near $140 as Weekly Structure Risks Drop Toward $110

Solana Memimpin Semua Chain dengan 8X Lebih Banyak Transaksi

Namun, data dari Solana Sensei menyoroti bahwa keunggulan throughput Solana membuktikan kemampuan jaringan untuk menangani aplikasi terdesentralisasi dalam skala besar lebih cepat dari sebelumnya. Sementara blockchain lain tersumbat dengan kemacetan, Solana menarik lebih banyak pengembang dan pengguna yang mencari efisiensi. Status kepemimpinan Solana selama enam bulan berturut-turut telah menciptakan persaingan ketat untuk blockchain generasi berikutnya. 

Sumber: X

Per 7 Januari, jumlah transaksi di jaringan Solana tetap sedikit di bawah 90 juta setelah turun ke angka 60 juta pada akhir Desember. Sebagai perbandingan, aktivitas jaringan untuk jaringan utama lainnya, termasuk Barachain, OP Mainnet, dan Avalanche, berada di bawah angka 15 juta, yang 8x lebih rendah dari kinerja Solana.

Dukungan Kunci Solana yang Bertahan Dapat Memicu Rally Eksplosif

Selain itu, analis kripto, curb.sol, menunjukkan bahwa token SOL Solana mencapai level dukungan yang sangat penting dalam jangka panjang dan telah berhasil menarik banyak trader dan analis. Tingkat adopsi Solana di jaringannya, kecepatan tinggi dalam proses transaksi, dan aplikasi terdesentralisasi yang terus bertambah menjadikannya salah satu saham paling kompetitif di pasar cryptocurrency tahun ini.

Sumber: X

Momentum pasar akan memainkan peran penting dalam menentukan hasil SOL di fase pasar berikutnya juga. Jika pembeli memasuki pasar dan momentum pasar menguat, Solana mungkin menembus $1,000 pada tahun 2026. Meskipun volatilitas pasar di pasar cryptocurrency, fundamental pasar dan inovasi pasar memberikan alasan bagi investor untuk bergembira.

Baca Juga: Solana Bulls Target $200–$500 as Network Sees Privacy Upgrade and Wallet Activity

Peluang Pasar
Logo Solana
Harga Solana(SOL)
$145.12
$145.12$145.12
-1.31%
USD
Grafik Harga Live Solana (SOL)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI diperdagangkan pada harga $1,82, rebound kuat dari zona support $1,58–$1,60. RSI mendekati 63 menandakan momentum bullish tanpa overextension. Penembusan di atas $2,00
Bagikan
Tronweekly2026/01/15 15:00
Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Dua belas negara Timur Tengah, termasuk Kuwait, termasuk di antara 75 negara yang untuk sementara waktu tidak terbatas akan menghentikan pemrosesan visa imigran oleh Departemen Luar Negeri AS
Bagikan
Agbi2026/01/15 15:06
Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum '58bro.eth' telah mengakuisisi 5.594,85 ETH, senilai $17,77 juta.
Bagikan
coinlineup2026/01/15 14:59