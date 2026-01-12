Solana (SOL) Mempertahankan Dukungan Kunci saat Whale Menarik $10 Juta di Tengah Aktivitas Jaringan 8× Lebih Tinggi

Seekor paus besar Solana (SOL) telah menarik lebih dari $10 juta dalam nilai SOL dari Binance dan mentransfer sekitar 80,000 token ke dompet pribadi. Jenis transfer cryptocurrency ini mungkin dilihat sebagai sinyal positif untuk potensi akumulasi SOL, karena telah dihapus dari pasar.

Sumber: X

Penarikan ini menggambarkan tren yang meningkat di antara paus untuk mendiversifikasi Solana. Bahkan selama konsolidasi harga baru-baru ini, paus terus membangun Solana. Para pemegang besar yang mentransfer SOL ke lokasi lain menunjukkan apresiasi terhadap nilai akhir aset tersebut, dan saldo yang menurun pada cadangan exchange Solana menunjukkan hal yang sama. Para trader sedang menunggu dimulainya tren naik.

Baca Juga: Solana (SOL) Consolidates Near $140 as Weekly Structure Risks Drop Toward $110

Solana Memimpin Semua Chain dengan 8X Lebih Banyak Transaksi

Namun, data dari Solana Sensei menyoroti bahwa keunggulan throughput Solana membuktikan kemampuan jaringan untuk menangani aplikasi terdesentralisasi dalam skala besar lebih cepat dari sebelumnya. Sementara blockchain lain tersumbat dengan kemacetan, Solana menarik lebih banyak pengembang dan pengguna yang mencari efisiensi. Status kepemimpinan Solana selama enam bulan berturut-turut telah menciptakan persaingan ketat untuk blockchain generasi berikutnya.

Sumber: X

Per 7 Januari, jumlah transaksi di jaringan Solana tetap sedikit di bawah 90 juta setelah turun ke angka 60 juta pada akhir Desember. Sebagai perbandingan, aktivitas jaringan untuk jaringan utama lainnya, termasuk Barachain, OP Mainnet, dan Avalanche, berada di bawah angka 15 juta, yang 8x lebih rendah dari kinerja Solana.

Dukungan Kunci Solana yang Bertahan Dapat Memicu Rally Eksplosif

Selain itu, analis kripto, curb.sol, menunjukkan bahwa token SOL Solana mencapai level dukungan yang sangat penting dalam jangka panjang dan telah berhasil menarik banyak trader dan analis. Tingkat adopsi Solana di jaringannya, kecepatan tinggi dalam proses transaksi, dan aplikasi terdesentralisasi yang terus bertambah menjadikannya salah satu saham paling kompetitif di pasar cryptocurrency tahun ini.

Sumber: X

Momentum pasar akan memainkan peran penting dalam menentukan hasil SOL di fase pasar berikutnya juga. Jika pembeli memasuki pasar dan momentum pasar menguat, Solana mungkin menembus $1,000 pada tahun 2026. Meskipun volatilitas pasar di pasar cryptocurrency, fundamental pasar dan inovasi pasar memberikan alasan bagi investor untuk bergembira.

Baca Juga: Solana Bulls Target $200–$500 as Network Sees Privacy Upgrade and Wallet Activity