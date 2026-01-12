Paus ETH besar, yang telah mempertahankan posisinya selama tiga minggu, telah melikuidasi 3,000 ETH, mengharapkan keuntungan sebesar $525,000.

PANews melaporkan pada 12 Januari bahwa, menurut analis on-chain @ai_9684xtpa, seorang trader ETH besar yang membeli pada harga $3102.36 dan tampaknya melikuidasi pada $2927.32 memperoleh keuntungan sebesar $525,000 setelah mempertahankan posisi selama tiga minggu.

Pada Hari Natal, 25 Desember 2024, alamat 0xDBc...F651F membuka posisi sebesar 3,000 ETH senilai $8.78 juta; satu jam yang lalu, dia menyetorkan seluruh ETH ini ke Binance, dan jika dia menjualnya, dia akan memperoleh keuntungan sebesar $525,000.