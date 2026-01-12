Paus ETH besar, yang telah mempertahankan posisinya selama tiga minggu, telah melikuidasi 3,000 ETH, mengharapkan keuntungan sebesar $525,000.

PANews melaporkan pada 12 Januari bahwa, menurut analis on-chain @ai_9684xtpa, seorang trader ETH besar yang membeli pada harga $3102.36 dan tampaknya melikuidasi pada $2927.32 memperoleh keuntungan sebesar $525,000 setelah mempertahankan posisi selama tiga minggu.
Pada Hari Natal, 25 Desember 2024, alamat 0xDBc...F651F membuka posisi sebesar 3,000 ETH senilai $8.78 juta; satu jam yang lalu, dia menyetorkan seluruh ETH ini ke Binance, dan jika dia menjualnya, dia akan memperoleh keuntungan sebesar $525,000.
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected]
agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.