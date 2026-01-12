BursaDEX+
3 Kekuatan di Balik Kinerja Unggul XRP Dapat Berlanjut Hingga 2026

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/12 10:32
XRP mendapatkan momentum pada tahun 2026 seiring kejelasan regulasi, arus masuk institusional yang berkelanjutan, dan pengetatan pasokan bertemu, memposisikan token sebagai perdagangan kripto institusional yang disukai bersama bitcoin dan ethereum. 3 Katalis yang Bertemu Memposisikan ETF XRP untuk Kinerja Kuat 2026 Sentimen bullish di seluruh aset digital sering berfluktuasi dengan aksi harga, tetapi tren struktural yang lebih dalam dapat menunjukkan […]

Sumber: https://news.bitcoin.com/3-forces-behind-xrp-outperformance-could-extend-into-2026/

