Harga Monero (XMR) Meroket ke Rekor Tertinggi di Tengah Minat Baru terhadap Koin Privasi—Apakah $1000 Berikutnya?

Postingan Harga Monero (XMR) Meroket ke Level Tertinggi Baru di Tengah Minat yang Diperbarui pada Koin Privasi—Apakah $1000 Berikutnya? pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Token privasi kembali menjadi fokus, dan Monero memimpin pergerakan. Harga XMR secara decisif menembus di atas zona resistance krusial untuk mencapai level tertinggi baru sepanjang masa mendekati $596,87. Pergerakan ini didukung oleh ekspansi tajam dalam volume perdagangan, menyoroti keyakinan pembeli yang kuat. Seiring sentimen pasar berubah menjadi risk-on dalam segmen koin privasi, penembusan Monero menandakan pergeseran ke fase bullish yang lebih kuat.

Monero naik hari ini karena koin privasi mendapatkan kembali perhatian pasar dan modal berputar ke aset yang berfokus pada anonimitas. Pergerakan ke wilayah tertinggi baru sepanjang masa telah menarik trader momentum, mendorong harga lebih dekat ke level psikologis kunci $600. Pada saat yang sama, ketidakpastian seputar proyek privasi rival, seperti Zcash, telah memperkuat permintaan untuk XMR. Dengan struktur teknikal bullish dan arus volume yang berkelanjutan, reli Monero tampaknya siap untuk mempertahankan lintasan ke atas.

Apa Selanjutnya untuk Reli Harga XMR?

Harga XMR telah secara decisif keluar dari struktur multi-tahun yang tetap utuh sejak puncak pasar 2021. Monero melonjak di atas garis leher dari pola cup-and-handle besar, formasi bullish klasik yang biasanya menandakan kelanjutan tren. Berdasarkan setup ini, target penembusan yang diproyeksikan diukur dengan kedalaman cup, menunjuk ke level jauh di atas $1.000. Dengan struktur yang lebih luas menunjukkan tujuan jangka panjang mendekati $1.600.

Setelah mencatatkan kemajuan yang kuat dan konsisten sepanjang 2024 dan 2025, Monero kini memasuki 2026 di titik kritis. Ini menimbulkan pertanyaan kunci apakah momentum bullish dapat dipertahankan di zona harga yang lebih tinggi.

Indikator aliran likuiditas, CMF, menampilkan aliran masuk modal yang konsisten sejak bull run 2021, karena levelnya tidak pernah turun di bawah 0 dalam grafik mingguan. Selain itu, MACD mereplikasi pergerakan serupa yang diamati selama periode bull run, di mana ia melonjak tinggi setelah konsolidasi yang berkepanjangan. Ini menunjukkan tekanan beli telah meningkat ke tingkat yang besar, yang dapat membantu bulls mempertahankan kenaikan yang kuat.

Ketika CMF positif selaras dengan momentum MACD yang berkembang, biasanya mengisyaratkan tren bull yang sehat dengan potensi lanjutan. Untuk Monero, ini menunjukkan pembeli tetap mengendalikan dan pullback, jika ada, lebih mungkin menjadi konsolidasi daripada pembalikan tren. Setup ini hanya bisa melemah jika CMF turun kembali ke 0 dan MACD menjadi datar dan berbalik sementara harga terhenti mendekati resistance. Sampai saat itu, indikator mendukung lintasan ke atas yang berkelanjutan, tetapi bukan puncak siklus.

Akankah Harga Monero (XMR) Mencapai $1000?

Dengan Monero menembus ke penemuan harga dan bertahan di atas resistance multi-tahun sebelumnya, struktur yang lebih luas tetap decisif bullish. Dalam jangka pendek, zona kenaikan logis berikutnya terletak antara $650 dan $720, di mana ekstensi historis minor dan resistance psikologis dapat memicu konsolidasi. Pergerakan berkelanjutan di atas kisaran ini akan memperkuat kasus untuk kemajuan jangka menengah menuju $850–$1.000.

Meskipun reli langsung ke $1.000 mungkin tidak segera terjadi, momentum saat ini, arus volume yang kuat, dan indikator bullish menunjukkan level tersebut realistis dalam beberapa bulan mendatang. Dengan catatan kondisi pasar yang lebih luas tetap mendukung dan harga Monero (XMR) mempertahankan struktur penembusan-nya.