BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Postingan Monero (XMR) Price Explodes to New Highs Amid Renewed Interest in Privacy Coins—Is $1000 Next? pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News Privacy tokensPostingan Monero (XMR) Price Explodes to New Highs Amid Renewed Interest in Privacy Coins—Is $1000 Next? pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News Privacy tokens

Harga Monero (XMR) Meroket ke Rekor Tertinggi di Tengah Minat Baru terhadap Koin Privasi—Apakah $1000 Berikutnya?

Penulis: CoinPediaSumber: CoinPedia
2026/01/12 13:23
XMR
XMR$704.46+0.84%
NEAR
NEAR$1.775-4.31%
MOVE
MOVE$0.0419+13.30%
Harga Monero Rebound, Akankah Menembus Hambatan di $272?

Postingan Harga Monero (XMR) Meroket ke Level Tertinggi Baru di Tengah Minat yang Diperbarui pada Koin Privasi—Apakah $1000 Berikutnya? pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Token privasi kembali menjadi fokus, dan Monero memimpin pergerakan. Harga XMR secara decisif menembus di atas zona resistance krusial untuk mencapai level tertinggi baru sepanjang masa mendekati $596,87. Pergerakan ini didukung oleh ekspansi tajam dalam volume perdagangan, menyoroti keyakinan pembeli yang kuat. Seiring sentimen pasar berubah menjadi risk-on dalam segmen koin privasi, penembusan Monero menandakan pergeseran ke fase bullish yang lebih kuat.

Monero naik hari ini karena koin privasi mendapatkan kembali perhatian pasar dan modal berputar ke aset yang berfokus pada anonimitas. Pergerakan ke wilayah tertinggi baru sepanjang masa telah menarik trader momentum, mendorong harga lebih dekat ke level psikologis kunci $600. Pada saat yang sama, ketidakpastian seputar proyek privasi rival, seperti Zcash, telah memperkuat permintaan untuk XMR. Dengan struktur teknikal bullish dan arus volume yang berkelanjutan, reli Monero tampaknya siap untuk mempertahankan lintasan ke atas.

Apa Selanjutnya untuk Reli Harga XMR? 

Harga XMR telah secara decisif keluar dari struktur multi-tahun yang tetap utuh sejak puncak pasar 2021. Monero melonjak di atas garis leher dari pola cup-and-handle besar, formasi bullish klasik yang biasanya menandakan kelanjutan tren. Berdasarkan setup ini, target penembusan yang diproyeksikan diukur dengan kedalaman cup, menunjuk ke level jauh di atas $1.000. Dengan struktur yang lebih luas menunjukkan tujuan jangka panjang mendekati $1.600. 

harga xmr

Setelah mencatatkan kemajuan yang kuat dan konsisten sepanjang 2024 dan 2025, Monero kini memasuki 2026 di titik kritis. Ini menimbulkan pertanyaan kunci apakah momentum bullish dapat dipertahankan di zona harga yang lebih tinggi.

Indikator aliran likuiditas, CMF, menampilkan aliran masuk modal yang konsisten sejak bull run 2021, karena levelnya tidak pernah turun di bawah 0 dalam grafik mingguan. Selain itu, MACD mereplikasi pergerakan serupa yang diamati selama periode bull run, di mana ia melonjak tinggi setelah konsolidasi yang berkepanjangan. Ini menunjukkan tekanan beli telah meningkat ke tingkat yang besar, yang dapat membantu bulls mempertahankan kenaikan yang kuat.  

harga xmr

Ketika CMF positif selaras dengan momentum MACD yang berkembang, biasanya mengisyaratkan tren bull yang sehat dengan potensi lanjutan. Untuk Monero, ini menunjukkan pembeli tetap mengendalikan dan pullback, jika ada, lebih mungkin menjadi konsolidasi daripada pembalikan tren. Setup ini hanya bisa melemah jika CMF turun kembali ke 0 dan MACD menjadi datar dan berbalik sementara harga terhenti mendekati resistance. Sampai saat itu, indikator mendukung lintasan ke atas yang berkelanjutan, tetapi bukan puncak siklus. 

Akankah Harga Monero (XMR) Mencapai $1000?

Dengan Monero menembus ke penemuan harga dan bertahan di atas resistance multi-tahun sebelumnya, struktur yang lebih luas tetap decisif bullish. Dalam jangka pendek, zona kenaikan logis berikutnya terletak antara $650 dan $720, di mana ekstensi historis minor dan resistance psikologis dapat memicu konsolidasi. Pergerakan berkelanjutan di atas kisaran ini akan memperkuat kasus untuk kemajuan jangka menengah menuju $850–$1.000. 

Meskipun reli langsung ke $1.000 mungkin tidak segera terjadi, momentum saat ini, arus volume yang kuat, dan indikator bullish menunjukkan level tersebut realistis dalam beberapa bulan mendatang. Dengan catatan kondisi pasar yang lebih luas tetap mendukung dan harga Monero (XMR) mempertahankan struktur penembusan-nya.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI diperdagangkan pada harga $1,82, rebound kuat dari zona support $1,58–$1,60. RSI mendekati 63 menandakan momentum bullish tanpa overextension. Penembusan di atas $2,00
Bagikan
Tronweekly2026/01/15 15:00
Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Dua belas negara Timur Tengah, termasuk Kuwait, termasuk di antara 75 negara yang untuk sementara waktu tidak terbatas akan menghentikan pemrosesan visa imigran oleh Departemen Luar Negeri AS
Bagikan
Agbi2026/01/15 15:06
Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum '58bro.eth' telah mengakuisisi 5.594,85 ETH, senilai $17,77 juta.
Bagikan
coinlineup2026/01/15 14:59