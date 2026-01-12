Paus Menarik 80T SHIB Dari Exchange, Likuiditas Mengencang

Penarikan Shiba Inu (SHIB) besar-besaran dari bursa menandakan akumulasi whale, memperketat likuiditas, mengurangi tekanan jual, dan meningkatkan risiko volatilitas di seluruh pasar.

Investor besar sedang membentuk ulang pasar Shiba Inu karena penarikan masif menguras likuiditas bursa. Sejak 5 Desember, whale telah mengambil volume SHIB yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akibatnya, analis mengamati tekanan jual yang lebih rendah karena pemegang jangka panjang meningkatkan kontrol mereka.

Penarikan Whale Membentuk Ulang Struktur Pasar SHIB

Data latar belakang mendukung akumulasi stabil terhadap spekulasi jangka pendek. Menurut TKResearch Trading, arus keluar bersih dari bursa mencapai 80 triliun SHIB. Selama waktu ini, saldo bursa turun sangat tajam dari 370,3 triliun menjadi 290,3 triliun token.

Selain itu, analisis tingkat dompet mengidentifikasi tingkat konsentrasi aktivitas dari alamat yang baru dibuat. Dalam 60 hari terakhir, dompet baru mengeluarkan sekitar 82 triliun koin SHIB. Sebagian besar token telah meninggalkan bursa utama, seperti Coinbase, pada harga mendekati $0,0000085. Ini setara dengan sekitar 28% SHIB yang saat itu disimpan di bursa.

Akibatnya, analis berbicara tentang tanda-tanda yang muncul dari kelelahan pasokan. Dengan lebih sedikit token untuk penjualan instan, likuiditas jangka pendek telah melemah secara signifikan. Akibatnya, reaksi harga terhadap perdagangan besar bisa memburuk.

Selain itu, penarikan menghilangkan hampir satu minggu likuiditas bursa normal. Ini mengurangi tekanan sisi jual langsung secara signifikan. Oleh karena itu, SHIB berhasil menghindari kerugian yang lebih parah meskipun ketidakpastian pasar hadir.

Saat ini, harga Shiba Inu sekitar $0,0000086 pada 12 Januari 2026. Harga sedikit lemah selama 24 jam terakhir. Meskipun demikian, analis menghubungkan akumulasi whale dengan menjaga rentang konsolidasi yang sempit. Tanpa arus keluar seperti itu, koreksi yang lebih dalam tampak mungkin terjadi.

Selain itu, mengambil aset dari bursa bisa menjadi langkah positioning jangka panjang. Biasanya, whale memindahkan token untuk holding, staking, atau keuangan terdesentralisasi. Oleh karena itu, aktivitas saat ini menyiratkan kepercayaan diri, bukan distribusi.

Likuiditas Ketat Menandakan Risiko Volatilitas di Depan

Pembaruan saat ini menunjukkan ketidakseimbangan yang meningkat antara pasokan dan permintaan potensial. Dengan lebih sedikit SHIB di bursa, pesanan besar dapat memiliki dampak kuat pada harga. Akibatnya, risiko volatilitas di masa depan lebih tinggi jika sentimen berubah tiba-tiba.

Pengamat industri juga menunjuk pada persaingan strategis antara pemegang besar dan pasar secara lebih umum. Saat whale mengumpulkan pasokan, trader ritel memiliki order book yang lebih tipis. Oleh karena itu, pembelian atau penjualan mendadak dapat menyebabkan pergerakan harga yang berlebihan.

Menurut TKResearch Trading, arus ini mewakili strategi akumulasi yang disengaja. Analis menunjuk pada kesamaan dengan fase akumulasi sebelumnya di antara aset berbasis meme. Namun, keberlanjutan bergantung pada pertumbuhan permintaan yang berkelanjutan. Tanpa pembeli baru, likuiditas yang berkurang bukanlah satu-satunya jaminan untuk momentum ke atas.

Sementara itu, kondisi pasar yang lebih luas bercampur. Konsolidasi Bitcoin dan ketidakpastian makro masih mempengaruhi sentimen altcoin. Untuk semua ini, pasokan SHIB yang terbatas menawarkan isolasi relatif.

Lebih lanjut, saldo bursa yang berkurang membuat strategi short-selling lebih rumit. Dengan pasokan yang dapat dipinjam terbatas, tekanan spekulatif ke bawah melemah. Oleh karena itu, stabilitas harga meningkat untuk jangka waktu tertentu. Namun, lingkungan ini dapat berbalik dalam arus masuk deposit yang tiba-tiba.

Ke depan, likuiditas ketat membuat risiko naik dan turun sama-sama besar. Oleh karena itu, akumulasi jangka panjang dan permintaan organik adalah suatu keharusan. Tanpa mereka, kepemilikan terkonsentrasi pada akhirnya dapat terurai.

Secara keseluruhan, struktur likuiditas SHIB yang berkembang menyoroti pengaruh whale yang meningkat. Pertempuran yang terjadi antara akumulasi dan permintaan akan menjadi faktor penentu arah harga. Peserta pasar berhati-hati tetapi waspada karena dinamika pasokan terus berubah.

Postingan Whale Menguras 80T SHIB Dari Bursa, Likuiditas Memperketat pertama kali muncul di Live Bitcoin News.