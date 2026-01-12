Ekosistem Solana Mendapat Dorongan saat X Mengintegrasikan Data Pasar Langsung

X sedang membangun Smart Cashtags yang memungkinkan pengguna mengetuk ticker untuk membuka grafik langsung, data harga, dan postingan terkait di dalam aplikasi.

Solana Labs membagikan pratinjau yang menampilkan token Solana (misalnya, BONK) muncul dalam saran aset Smart Cashtag di X.

Platform media sosial Elon Musk, X, sedang meluncurkan "Smart Cashtags," sebuah fitur yang dirancang untuk mengubah tag bergaya ticker menjadi tautan interaktif yang menampilkan informasi pasar langsung di dalam aplikasi. Menurut Nikita Bier, kepala produk X, Smart Cashtags dimaksudkan untuk mengenali aset keuangan tertentu, mulai dari saham hingga token kripto dan kontrak pintar.

Bier mengatakan pengguna akan dapat mengetuk Smart Cashtag dari timeline mereka dan membuka halaman aset yang menampilkan data harga real-time, grafik, dan feed postingan yang menyebutkan aset yang sama. Dia juga mengatakan X sedang mengumpulkan umpan balik saat pengembangan berlanjut, dengan kemungkinan rilis publik pada awal bulan depan.

Seperti yang kami laporkan sebelumnya, Solana memulai tahun 2026 dengan momentum institusional baru karena aset dunia nyata yang ditokenisasi di jaringan naik ke rekor $873,3 juta. Totalnya naik sekitar 10% pada bulan Desember, sementara jumlah pemegang RWA meningkat 18,4% menjadi lebih dari 126.000.

Solana Labs mengatakan fitur ini akan memungkinkan pengguna menandai token berbasis Solana dan mengakses grafik serta informasi terkait langsung di dalam X. Jika diterapkan, Smart Cashtags akan menempatkan data harga token dan percakapan yang sedang tren dalam satu tampilan, mengurangi kebutuhan untuk meninggalkan aplikasi untuk memeriksa konteks pasar dasar setelah melihat cashtag dalam postingan.

Pengumuman ini tiba tak lama setelah kontroversi terkait produk terpisah di X. Sebagian komunitas kripto mengkritik postingan Bier yang sekarang telah dihapus yang ditafsirkan beberapa orang sebagai sinyal pembatasan seberapa sering pengguna yang sangat aktif dapat membalas atau berpartisipasi dalam thread.

Untuk token ekosistem Solana, perubahan utama yang dijelaskan sejauh ini adalah visibilitas di dalam feed sosial dengan lalu lintas tinggi. Dengan Smart Cashtags, pengguna yang membahas token seperti BONK dapat diarahkan ke halaman aset standar yang menampilkan harga dan postingan terkait, daripada mengandalkan tautan yang dibagikan secara manual atau tangkapan layar grafik pihak ketiga.

X belum memberikan deskripsi teknis lengkap tentang bagaimana aset akan dipetakan ke kontrak, bursa, atau tolok ukur harga, dan pratinjau yang ditampilkan hingga saat ini tampaknya terbatas pada mockup dan pesan produk awal. Kepala produk X telah mengindikasikan bahwa perusahaan masih melakukan iterasi berdasarkan umpan balik menjelang peluncuran yang lebih luas.

Pada saat pelaporan, Solana (SOL) diperdagangkan pada harga $141, naik 3,96% selama 24 jam terakhir. Kapitalisasi pasarnya mencapai $79,89 miliar, sementara volume perdagangan 24 jam sekitar $5,05 miliar.