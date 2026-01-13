Apakah Kripto Ritel Sedang Mati? Tayangan YouTube Kripto Mencapai Level Terendah Sejak Awal 2021

Tampilan konten kripto di YouTube telah anjlok ke level awal 2021 karena kelelahan ritel yang ekstrem.

Investor kini tampaknya meninggalkan "cerita" spekulatif demi keuntungan yang lebih nyata dari aset tradisional seperti emas dan perak.

Penipuan besar dan return -7% untuk Bitcoin dari tahun lalu telah merusak kepercayaan di kalangan trader kasual secara serius.

Ruang digital tiba-tiba menjadi jauh lebih sepi bagi penggemar aset digital.

Untuk pertama kalinya dalam setengah dekade, jumlah penonton YouTube kripto telah anjlok ke level yang tidak terlihat sejak awal bull run 2021.

Data ini berasal dari pendiri ITC Crypto Benjamin Cowen, yang baru-baru ini melacak rata-rata bergerak 30 hari di semua saluran utama. Menurut temuannya, terjadi penurunan engagement yang jelas selama tiga bulan terakhir.

Memahami Penurunan Jumlah Penonton YouTube Kripto

Penurunan jumlah penonton YouTube kripto meluas dan terlihat jelas, dan para kreator secara keseluruhan melaporkan bahwa angka mereka telah "jatuh bebas."

Kreator terkenal telah mencatat bahwa penurunan ini menjadi sangat mencolok pada Oktober, tepat pada saat crash $19 miliar. Bahkan ketika harga bergerak, komentar dan like tetap datar.

Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang biasanya mendorong hype tidak lagi menonton.

Di masa lalu, volatilitas tinggi akan mendatangkan jutaan penonton yang mencari target harga cepat. Hari ini, kegembiraan itu tampaknya telah hilang.

Secara keseluruhan, tren ini membuktikan bahwa sementara bank-bank besar sekarang membeli Bitcoin melalui ETF, investor "ritel" sehari-hari telah mundur ke belakang.

Investor Ritel Beralih ke Emas

Salah satu alasan utama untuk rendahnya jumlah penonton adalah perubahan di mana orang menempatkan uang mereka. Banyak investor mengalami masa yang sangat sulit tahun lalu. Sementara beberapa berharap untuk tertinggi baru, Bitcoin sebenarnya mencatat return -7% untuk tahun tersebut.

Sementara itu, jaring pengaman tradisional berkinerja jauh lebih baik. Emas, perak, dan bahkan logam yang lebih langka seperti paladium semuanya mengungguli cryptocurrency teratas.

Orang-orang sekarang memilih keuntungan daripada cerita. Selama bertahun-tahun, kreator kripto menjual "narasi" tentang keuntungan masa depan yang mungkin memakan waktu bertahun-tahun untuk tiba.

Hari ini, investor menginginkan hasil segera. Ini telah menyebabkan perubahan tren generasi di mana bahkan trader muda membeli batangan dan koin emas. Data Google Trends menunjukkan bahwa pencarian "beli emas" secara konsisten mengalahkan "beli Bitcoin" selama tahun lalu.

Dampak Berat dari Penipuan dan Likuidasi

Kepercayaan adalah hal yang rapuh, dan di ruang kripto, itu juga telah hancur. Kreator TikTok Cloud9 Markets menunjuk siklus penipuan yang tidak ada habisnya sebagai penyebab utama penurunan tersebut.

Trader ritel hanya "lelah dirugikan." Banyak orang kehilangan tabungan hidup mereka karena skema "pump and dump" dengan token kripto yang tidak memiliki nilai nyata sejak awal. Setelah kehilangan uang sekali atau dua kali, penonton ini berhenti mencari konten baru.

Guncangan pasar besar pada 10 Oktober juga menjadi bagian besar dari ini.

Flash crash ini menyebabkan likuidasi $20 miliar dalam satu hari, menghapus ribuan akun kecil dan meninggalkan trader yang tersisa dalam keadaan "ketakutan ekstrem."

Kontrol Institusional dan Sentimen Sosial

Meskipun jumlah penonton YouTube menurun, pasar tidak mati.

Sebaliknya, hanya berpindah tangan. Analis percaya bahwa institusi sekarang adalah penggerak utama aksi harga. Perusahaan-perusahaan besar ini tidak menonton video YouTube "moon" untuk membuat keputusan.

Sebaliknya, mereka menggunakan alat profesional dan mempekerjakan analis profesional. Ini membuat sisi media sosial kripto terasa seperti kota hantu dibandingkan dengan hari-hari 2021.

