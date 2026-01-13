3 Kripto Teratas untuk Potensi Jangka Panjang 2027, Satu Altcoin Di Bawah $1

Gelombang besar crypto berikutnya diperkirakan akan terjadi pada tahun 2027 ketika banyak investor crypto menantikannya. Potensi kenaikan jangka panjang juga dapat terjadi ketika infrastruktur, modal, dan aktivitas pengguna mulai mencapai keseimbangan. Sementara yang lain telah membuat pergerakan besar, para trader kini melihat area pertumbuhan berikutnya.

Di antara kombinasi proyek-proyek berkapitalisasi besar dan proyek yang sedang berkembang, terdapat tiga aset yang dibedakan karena alasan yang berbeda. Salah satunya terus diperdagangkan di bawah $1 tetapi sedang dalam pengembangan mekanik protokol aktual menjelang peluncuran awalnya.

Ethereum (ETH)

Ethereum masih termasuk di antara aset crypto terkemuka. Pada saat penulisan, ETH diperdagangkan mendekati $3.000 dan kapitalisasi pasar lebih tinggi, yaitu $350 miliar. Ini adalah yang terbesar kedua dalam valuasi aset dan elemen fundamental dari aplikasi terdesentralisasi dan smart contract.

Sama pentingnya, ETH telah menghadapi resistensi pada level utama di atas $3.200 dan $3.400. Zona-zona ini telah memperlambat pergerakan naik seperti yang ditunjukkan oleh aksi harga dalam beberapa bulan terakhir. Zona resistensi besar mungkin memerlukan waktu untuk ditembus, terutama ketika menyangkut aset yang memiliki likuiditas baik dan yang bernilai tinggi.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin adalah crypto-coin terbesar dalam hal kapitalisasi pasar. Diperdagangkan pada sekitar $90.000 dan valuasi keseluruhan pada tahap ini lebih dari $1,8 triliun. Bitcoin adalah pilihan populer bagi investor institusional, dana, dan ritel. Ini menentukan suasana dalam aset berisiko di dalam pasar crypto.

Namun demikian, dalam resistensi terakhir BTC telah berada di sekitar level $95.000 dan setinggi $100.000. Level-level ini telah membatasi tren naik yang baik selama beberapa bulan terakhir. Setelah kegagalan token dengan valuasi ini, dapat cenderung terjebak dalam periode stagnasi yang lebih berkepanjangan sampai ada kekuatan makro atau adopsi yang pasti.

Analis pasar lainnya percaya bahwa Bitcoin akan bergerak sideways sampai permintaan baru direalisasikan oleh area lain. Karena ukuran pasar BTC yang besar, pengembalian persentase mudah yang dapat dengan mudah dicapai di pasar yang kurang signifikan, bisa lebih sulit untuk direalisasikan di Bitcoin sendiri.

Mutuum Finance (MUTM)

Mutuum Finance (MUTM) adalah salah satu proyek yang menawarkan profil lain. Ini adalah crypto berbasis Ethereum baru yang mengembangkan sistem peminjaman dan pinjaman terdesentralisasi. Sistem ini membantu dalam peminjaman liquidity pool dan pasar kredit yang dicocokkan secara langsung. Desain akan melayani model peminjaman pasif dan peminjaman aktif dengan akses bersama dan langsung.

Mutuum Finance berada pada tahap presale yang memiliki langkah-langkah harga. Awalnya dihargai $0,01 pada awal 2025, token saat ini berada di $0,04 pada Fase 7, pertumbuhan 300% dibandingkan dengan tingkat pertama. Lebih dari 18.800 pemegang telah berkontribusi lebih dari $19,7 juta, dan telah menjual lebih dari 825 juta token dari 45,5% presale.

Proyek ini mengumumkan bahwa protokol V1-nya akan muncul pertama kali di testnet Sepolia dan kemudian bersiap untuk masuk ke mainnet. Ketika V1 diaktifkan, pasar langsung, logika kolateral, logika suku bunga, dan jalur likuidasi akan diaktifkan dan kami akan beralih ke pengujian operasional.

Sinyal Harga dan mtTokens

Mutuum Finance juga memiliki mekanik canggih untuk digunakan dan diminta setelah presale. MtTokens diberikan kepada deposan ketika mereka menyetor aset di liquidity pool. Memberikan posisi deposit, mtTokens ini menghasilkan yield ketika peminjam menarik likuiditas. Peningkatan APY yang dibayarkan kepada pemegang mtTokens dapat meningkat dengan peningkatan penggunaan pool, yang membuat yield terkait dengan aktivitas aktual dalam protokol.

Protokol juga bermaksud untuk memanfaatkan feed data oracle untuk memastikan bahwa penetapan harga benar dalam hal nilai kolateral dan pemicu likuidasi. Oracle yang dapat dipercaya sangat penting untuk sistem peminjaman karena mereka mencegah manipulasi harga dan memastikan bahwa likuidasi dilakukan pada level yang aman.

Analis pasar tertentu yang mengikuti infrastruktur DeFi memodelkan peluang MUTM dalam hal penggunaan pasca-peluncuran. Salah satu dari mereka menempatkan token antara $0,24 dan $0,30 pada tahun penuh operasi awal, dan itu akan setara dengan peningkatan sekitar 500% hingga 650% dari level presale saat ini, yang didasarkan pada adopsi dan bukan hype narasi.

Audit Keamanan Halborn

Mutuum Finance telah fokus pada pekerjaan keamanan dalam pembangunan. Protokol ini menjalani audit yang dilakukan oleh Halborn Security, perusahaan keamanan blockchain terkemuka yang melakukan audit sistem DeFi yang kompleks. Putaran ini mencakup perilaku smart contract, perilaku suku bunga, logika risiko, dan perilaku kolateral dan likuidasi.

Lapisan keamanan ini sangat penting dalam kasus protokol peminjaman. Sebelum dompet, dana, dan likuiditas terlibat dalam skala besar, penanganan kolateral dan eksekusi likuidasi harus dapat diandalkan. Proyek-proyek yang membangun kotak-kotak ini sebelum peluncuran proyek biasanya muncul dengan sinyal kepercayaan yang lebih baik di pasar daripada yang hanya berspekulasi di pasar.

Kombinasi kepemilikan portofolio yang terbukti seperti Ethereum dan Bitcoin, dan kepemilikan crypto baru yang akan datang seperti Mutuum Finance, adalah berbagai profil untuk dipertimbangkan dalam jangka panjang. Semua menyajikan variasi dalam hal partisipasi berdasarkan perkembangan pasar dan siklus adopsi.

