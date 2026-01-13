Sen. Liz Warren mengecam keras kripto dalam 401(k) sebagai terlalu berisiko, mendesak Ketua SEC Atkins untuk bertindak

Senator Warren pada hari Senin telah mengirimkan surat kepada Ketua SEC Paul Atkins mengenai rencana lembaga tersebut untuk melindungi warga Amerika biasa dari perintah eksekutif Trump tentang kripto dalam 401(k)s.

Trump telah menandatangani perintah eksekutif baru pada bulan Agustus yang memudahkan kripto dan ekuitas swasta untuk dimasukkan ke dalam rencana 401(k).

Warren mengatakan dia khawatir tentang volatilitas kripto, pengawasan SEC, dan manipulasi pasar Trump

"Bagi sebagian besar orang Amerika, 401(k) mereka mewakili garis hidup menuju keamanan pensiun daripada tempat bermain untuk risiko keuangan," tulis Senator Warren. "Mengizinkan kripto masuk ke rekening pensiun Amerika menciptakan lahan subur bagi pekerja dan keluarga untuk kehilangan besar."

Dia mengatakan, "Perintah Eksekutif Presiden Trump datang di tengah kejatuhan pasar mata uang kripto senilai triliunan dolar baru-baru ini, menggarisbawahi kekhawatiran tentang volatilitas sektor, perlindungan investor yang lemah, dan kurangnya transparansi, serta konflik kepentingan keuangan Presiden."

Warren juga sekali lagi menyoroti perubahan posisi Trump. Pada tahun 2021, Trump mengatakan bitcoin "sepertinya penipuan." Namun sejak memenangkan pemilihan ulang pada tahun 2024, dia dan keluarganya telah memperoleh lebih dari $1,2 miliar dari investasi kripto, menurut Center for American Progress.

"Tidak ada alasan untuk mengharapkan bahwa mengundang rencana untuk menawarkan investasi alternatif ini akan menghasilkan hasil yang lebih baik secara keseluruhan bagi peserta," tulis Warren. "Tetapi ada banyak alasan untuk berpikir bahwa opsi investasi ini akan membuat segalanya lebih buruk dengan meningkatkan risiko kerugian besar bagi peserta, yang sebagian besar tidak mampu menanggungnya."

Surat tersebut datang tepat ketika dua komite Senat sedang mengerjakan bagian-bagian dari RUU struktur pasar kripto baru. Warren memperingatkan bahwa perintah eksekutif Trump dapat menciptakan "celah tokenisasi," di mana produk keuangan di blockchain menghindari regulasi SEC. Dia mengatakan ini dapat menempatkan dana pensiun dan investasi dalam bahaya serius.

Dia bukan satu-satunya yang mengibarkan bendera merah. Serikat pekerja seperti American Federation of Teachers dan AFL-CIO juga telah menentang rencana pemerintahan. Mereka sangat khawatir tentang melemahnya otoritas SEC jika tokenisasi menyebar tanpa pengawasan yang kuat. Serikat pekerja mengatakan ini dapat menciptakan lebih banyak risiko bagi tabungan pensiun orang-orang.

Warren menuntut jawaban karena SEC menghindari komentar tentang risiko kripto dalam rencana pensiun

Warren meminta SEC untuk menanggapi beberapa pertanyaan. Dia ingin tahu apakah perusahaan yang berurusan dengan kripto jujur tentang likuiditas dan fluktuasi harga. Dia bertanya apakah Divisi Risiko dan Analisis sedang menyelidiki penipuan atau perilaku manipulatif di pasar kripto, dan apakah mereka akan menerbitkan penelitian untuk memperingatkan investor.

Dia juga ingin tahu apa yang dilakukan Office of Investor Education and Assistance untuk membantu orang memahami risiko, terutama sekarang penyedia 401(k) mungkin mulai menawarkan opsi kripto.

Atkins telah memperjelas posisinya. Pada bulan Agustus, saat berbicara tentang "Project Crypto" di CNBC, dia mengatakan SEC akan bekerja untuk mendukung visi Trump. Trump telah mengatakan dia ingin AS menjadi "ibukota kripto dunia," dan Atkins mengatakan SEC akan membantu membangun aturan untuk memungkinkan itu terjadi.

Dia menambahkan bahwa perlindungan investor tetap menjadi prioritas utama, bersama dengan memudahkan perusahaan untuk mengumpulkan uang.

Pada bulan Desember, Atkins mengatakan pendekatannya tidak akan mengikuti arah mantan Ketua Gary Gensler, yang mendorong regulasi berat terhadap ruang kripto. Atkins mengatakan SEC sekarang akan bergerak maju dan "merangkul area inovasi baru ini."

Dia menjelaskan lebih lanjut selama pidato di Federal Reserve Bank of Philadelphia. Dia berbicara tentang tokenisasi, mengatakan SEC tidak melunakkan aturannya. "Penipuan adalah penipuan," katanya. "Jika Anda mengumpulkan uang dengan berjanji untuk membangun jaringan, dan kemudian mengambil hasilnya dan menghilang, Anda akan mendengar dari kami."

