Parlemen BARMM menyetujui undang-undang yang tertunda lama, menetapkan peta 32 distrik untuk pemilu

KOTA COTABATO, Filipina – Parlemen Bangsamoro pada Selasa, 13 Januari, mengesahkan rancangan pembagian distrik yang tertunda lama yang diperlukan untuk pemilihan parlemen pertama di wilayah mayoritas Muslim tersebut.

Rancangan tersebut, RUU BTA No. 415, yang secara resmi disebut Undang-Undang Distrik Parlemen Bangsamoro 2025, disahkan pada pukul 12:33 dini hari setelah sidang khusus selama 10 jam yang dimulai pada Senin, 12 Januari.

RUU Parlemen No. 415 disahkan pada pembacaan ketiga dan terakhir melalui pemungutan suara nominal: 48 anggota memilih ya, 19 memilih tidak, dan empat abstain, mengakhiri periode ketidakpastian atas alokasi kursi parlemen di Wilayah Otonomi Bangsamoro di Mindanao Muslim (BARMM).

Dengan provinsi Sulu dan kursi distrik parlemennya dikecualikan dari BARMM karena putusan Mahkamah Agung 2024, rancangan tersebut menggambar ulang peta wilayah untuk menciptakan 32 distrik parlemen dengan satu anggota. Setiap distrik diharuskan berdekatan, padat, bersebelahan, dan memiliki populasi minimal 100.000 jiwa.

Pengesahan RUU ini terjadi setelah penundaan di akhir 2025 yang mendorong Komisi Pemilihan Umum (Comelec) pada Desember lalu untuk menangguhkan pengajuan sertifikat pencalonan di wilayah Bangsamoro. Pengajuan ditahan karena tidak ada undang-undang pembagian distrik yang sah setelah putusan MA lainnya pada 2025 yang membatalkan undang-undang redistribusi wilayah sebelumnya sebagai inkonstitusional.

Putusan MA pada akhir September 2025, yang membatalkan undang-undang redistribusi BARMM sebelumnya sebagai inkonstitusional, menunda pemilihan parlemen Bangsamoro dari Oktober 2025 menjadi 30 Maret 2026.

Undang-undang regional baru, yang disusun oleh Anggota Otoritas Transisi Bangsamoro Naguib Sinarimbo dan sembilan anggota parlemen regional lainnya, dipilih dari enam RUU pembagian distrik yang bersaing.

Berdasarkan rancangan baru, wilayah tersebut dibagi sebagai berikut:

Lanao del Sur, termasuk Kota Marawi: 9 kursi

Maguindanao del Norte: 5 kursi

Maguindanao del Sur: 5 kursi

Basilan: 4 kursi

Tawi-Tawi: 4 kursi

Kota Cotabato: 3 kursi

Wilayah Geografis Khusus (SGA): 2 kursi



Anggota parlemen dari provinsi pulau Basilan dan Tawi-Tawi mendesak perwakilan yang lebih besar, dengan alasan keluarnya Sulu dan pergeseran kekuasaan yang dihasilkan ke provinsi daratan seperti Lanao del Sur dan Maguindanao del Sur serta Maguindanao del Norte.

Meskipun beberapa pembangkang merasa alokasi tetap tidak seimbang, mayoritas akhirnya memilih untuk mengesahkan rancangan tersebut untuk memastikan proses demokrasi dapat berjalan maju.

Menurut para pejabat, rancangan tersebut dimaksudkan untuk memastikan perwakilan yang adil dan menyelaraskan kerangka pemilihan wilayah dengan Undang-Undang Organik Bangsamoro, undang-undang nasional, dan Konstitusi.

Kepala Menteri sementara BARMM Abdulraof Macacua telah menyatakan RUU tersebut mendesak agar persiapan pemilihan dapat dilanjutkan tanpa penundaan lebih lanjut.

Dengan batas wilayah yang sudah ditetapkan, Comelec diharapkan menyelesaikan daftar TPS dan membuka pengajuan sertifikat pencalonan untuk 32 kursi perwakilan distrik.

Para wakil ini akan bergabung dengan 40 wakil daftar partai dan delapan wakil sektoral untuk membentuk Parlemen Bangsamoro reguler pertama yang beranggotakan 80 orang, membuka jalan bagi pemilihan parlemen perdana wilayah tersebut. – Rappler.com