Keterlambatan undang-undang distrik BARMM berisiko penundaan pemungutan suara Maret

Penulis: RapplerSumber: Rappler
2026/01/13 14:33
CAGAYAN DE ORO, Filipina – Undang-undang distrik yang sangat dinanti-nantikan dari Wilayah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao (BARMM) akhirnya telah ditetapkan, tetapi waktu pengesahannya mungkin sudah terlambat untuk menyelamatkan pemilihan parlemen pertama wilayah yang telah lama tertunda.

Setelah sesi khusus maraton selama 10 jam, Otoritas Transisi Bangsamoro (BTA) menyetujui RUU BTA No. 415, atau Undang-Undang Distrik Parlemen Bangsamoro, setelah tengah malam Selasa, 13 Januari, menggambar ulang wilayah menjadi 32 distrik parlemen anggota tunggal.

Namun pengesahan tersebut, hanya lebih dari dua bulan sebelum pemilihan yang dijadwalkan pada 31 Maret, datang di tengah menyempitnya waktu untuk persiapan pemilihan. 

Parlemen BARMM menyetujui undang-undang yang lama tertunda, menetapkan peta 32 distrik untuk pemilihan

Pengacara Benedicto Bacani, direktur eksekutif Institute for Autonomy and Governance, mengatakan langkah baru BARMM melewati rintangan pertama, tetapi dia memperingatkan bahwa pemilihan BARMM Maret 2026 mungkin sudah tidak dapat dicapai.

Pada 30 September 2025, Mahkamah Agung (MA) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (Comelec) untuk mengadakan pemilihan BARMM "tidak lebih dari 31 Maret 2026."

"Pengesahan [tersebut] bagus karena langkah utama agar pemilihan dapat berlanjut telah dilewati. Tetapi karena ini disahkan dalam larangan 120 hari untuk mengubah TPS, pemilihan tidak dapat diadakan pada atau sebelum 31 Maret, sebagaimana diamanatkan oleh keputusan Mahkamah Agung," kata Bacani kepada Rappler pada hari Selasa.

Bacani mengutip Bagian 5 dari Undang-Undang Republik 8189, atau Undang-Undang Pendaftaran Pemilih, yang mengatur pembuatan dan penomoran TPS pemilihan untuk memastikan daftar pemilih akurat dan terkini.

Dia mengatakan pengesahan undang-undang yang terlambat jatuh dalam periode empat bulan ketika Komisi Pemilihan Umum (Comelec) tidak dapat menyesuaikan TPS pemilihan, yang dapat memaksa penundaan lagi dalam jadwal pemilihan.

Bacani mengatakan Kongres perlu turun tangan untuk menetapkan tanggal pemilihan parlemen pertama. 

Pemilihan BARMM telah ditunda beberapa kali sejak wilayah yang mayoritas Muslim ini dibentuk pada tahun 2019. Awalnya dijadwalkan untuk tahun 2022, kemudian dipindahkan ke Mei 2025, dipindahkan lagi ke Oktober 2025, dan diatur ulang ke Maret 2026 setelah putusan MA pada akhir September 2025 membatalkan dua undang-undang distrik sebelumnya di wilayah tersebut karena inkonstitusional.

Pengadilan Tinggi telah memberikan BARMM hingga akhir Oktober 2025 untuk mengerjakan undang-undang distrik yang sah, tetapi tahun berakhir tanpa kemajuan apapun. 

Langkah yang baru disetujui menggambar ulang peta distrik parlemen untuk mengkompensasi pengecualian provinsi Sulu tahun 2024 dan tujuh kursi parlemennya, dan melengkapi parlemen regional dengan 80 kursi.

Penulis utama undang-undang distrik, Anggota BTA Naguib Sinarimbo, mengatakan langkah tersebut "akan membuka jalan bagi pemilihan Parlemen BARMM pertama dan membentuk Parlemen yang dipilih secara demokratis," tetapi juga menekankan bahwa tanggal pemilihan perlu ditetapkan oleh Kongres.

Sinarimbo, mantan menteri dalam negeri BARMM, mengatakan mengadakan pemilihan BARMM pada Maret ini "mungkin tidak lagi dapat dilakukan" mengingat waktu yang dibutuhkan untuk persiapan Comelec dan proses legislatif Kongres. 

Dia juga mengatakan tanggal pemilihan Maret yang disebutkan dalam keputusan MA pada akhir September 2025, "dengan segala hormat, adalah campur tangan yudisial yang berlebihan."

"Dalam yurisdiksi kami, hanya Kongres yang dapat menetapkan tanggal pemilihan," kata Sinarimbo. – Rappler.com

