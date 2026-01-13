Kripto dengan Kenaikan Tertinggi Hari Ini: Dash, Story, dan Monero Memimpin diikuti MYX Finance dan Chiliz

Postingan Top Crypto Gainers Today: Dash, Story, dan Monero Memimpin saat MYX Finance dan Chiliz Menyusul pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Dengan mata uang kripto utama mendingin setelah rebound cepat, pasar kripto terjebak dalam kisaran ketat saat trader menunggu pemicu makro berikutnya. Bitcoin berada di sekitar $91.800 sementara Ethereum bertahan di atas $3.130, dengan permintaan spot masih stabil meskipun selera risiko tetap berhati-hati. Total kapitalisasi pasar kripto berada di sekitar $3,13T, sementara volume 24 jam mendekati $98B, menandakan positioning menjelang acara-acara penting; aliran ETF juga telah berubah campur, menjaga sentimen reaktif.

Dengan latar belakang ini, momentum telah beralih ke para gainer teratas hari ini—Dash, Story, dan Monero, dengan MYX Finance dan Chiliz juga mengikuti lebih tinggi.

Harga Dash Melonjak Lebih dari 20%, Memasuki Kisaran Menentukan

Harga Dash menghentikan tren bearish pada pertengahan Desember, dan setelah mempertahankan perdagangan dalam kisaran konsolidasi ketat, token memicu breakout kuat. Harga memulihkan support kuat, yang mendapatkan kepercayaan para trader. Kenaikan 120% dalam volume harian memperkuat klaim yang mendorong harga ke resistance lokal di $45. Apa selanjutnya? Akankah harga Dash mencapai target berikutnya di $51?

Harga DASH telah mengalami volatilitas besar sejak breakout Oktober 2025, tetapi sayangnya, semua keuntungan terhapus dalam beberapa hari. MA 200 hari telah bertindak sebagai basis kuat sejak itu, dan sekarang harga telah merebut kembali level ini, para bull bisa mengambil alih reli. MACD baru saja menunjukkan peningkatan tekanan beli; namun, volume rendah, yang bisa pulih segera. Token melampaui resistance pada MA 50 hari, sekitar $44,74, dan penutupan harian di atas kisaran ini dapat membuka jalan untuk mencapai target berikutnya di $51,64.

Harga Story Melonjak 15,25%, Bersiap untuk Kenaikan 10%

Harga Story saat ini berada dalam fase transisi setelah breakout terbaru yang terjadi di beberapa hari pertama tahun 2026. Setelah breakout, para bull berusaha keras mempertahankan upswing kuat, yang baru saja menembus di atas resistance lokal di $2,66. Saat ini, para bull mungkin bertujuan untuk melewati zona pembalikan tren segera yang dapat memicu upswing segar dalam harga IP.

Seperti disebutkan dalam komposisi sebelumnya, harga Story dengan kuat menuju target berikutnya di $3,5, tetapi menghadapi resistance di $3. Setelah breakout, para teknisi telah berubah bullish, karena OBV mempertahankan higher highs dan lows yang kuat. Selain itu, RSI memasuki zona overbought tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ini menunjukkan reli memiliki momentum yang cukup dan siap untuk naik di atas target. Namun, penutupan harian di atas $3 diperlukan untuk mempertahankan tren bullish.

Harga Monero Naik 13,57%; Harga Menuju $700

Monero telah melonjak sejak awal tahun, sementara reli telah diintensifkan oleh hari perdagangan kemarin. Token menandai ATH baru dan diperdagangkan dengan kuat dalam fase discovery yang biasanya menandai awal bull run. Karena para trader telah mengalihkan fokus kembali ke token privasi, harga XMR diyakini akan mempertahankan upswing kuat dan mencapai angka 4 digit segera.

Seperti terlihat pada grafik di atas, para trader telah mengakumulasi token terlepas dari volatilitas harga, tercermin dari level Accumulation/Distribution. Selain itu, RSI mingguan, yang bertahan kuat dalam band atas, baru saja melampaui ambang atas dan memasuki zona overbought. Namun, kenaikan di zona ini masih harus divalidasi, yang bisa terjadi dengan penutupan mingguan bullish di atas $700. Langkah ini dapat menjaga teknikal dalam kisaran bullish, mencegah koreksi. Setelah langkah ini, harga Monero dapat mempertahankan tren naik kuat dan mencapai $1.000.

Kesimpulan!

Sementara Bitcoin dan Ethereum tetap terikat kisaran dan pasar yang lebih luas menunggu pemicu volatilitas berikutnya, aksi nyata telah beralih ke perdagangan rotasi. Dash, Story, dan Monero menangkap momentum hari ini, dan tindak lanjut di MYX Finance dan Chiliz menandakan bahwa trader masih bersedia mengejar kekuatan—hanya tidak di semua papan. Jika BTC/ETH tetap stabil, para pemenang ini dapat melanjutkan dengan volume; jika yang utama tergelincir, harapkan pullback tajam dan pengambilan keuntungan cepat. Kelola risiko dengan ketat, kurangi ukuran, dan hanya trading setup dengan pembatalan yang jelas.