Mata Uang Kripto Teratas yang Perlu Diperhatikan di 2026: Menilai BlockDAG, SUI, UNI & TRON

Pasar cryptocurrency pada Januari 2026 bergerak cepat, dan investor berebut mencari aset yang tepat sebelum reli kuartal pertama benar-benar dimulai. Sementara Bitcoin dan Ethereum sedang mengambil jeda, beberapa investor mengalihkan perhatian ke proyek infrastruktur dan presale yang mencari peluang alternatif potensial. Pergeseran ini telah mendorong trader untuk menjelajahi berbagai cryptocurrency yang diperkirakan tetap relevan di tahun 2026.

Menemukan kombinasi yang tepat antara stabilitas dan potensi kenaikan eksplosif sangat penting saat ini. Pasar saat ini menyoroti perbedaan yang jelas antara raksasa yang sudah mapan dan penantang baru yang memecahkan masalah teknologi lama. Baik Anda mencari keuntungan langsung dari acara listing atau pertumbuhan jangka panjang dari pemimpin keuangan terdesentralisasi, memahami katalis spesifik untuk setiap koin adalah kunci untuk membangun portofolio yang menguntungkan tahun ini.

1. BlockDAG (BDAG): Tinjauan Aktivitas Presale

BlockDAG (BDAG) telah menerima peningkatan perhatian baru-baru ini saat memasuki fase akhir presale-nya. Proyek ini telah mengumpulkan lebih dari $441 juta, menarik perhatian besar dari pembeli ritel maupun institusional. Saat ini dihargai $0,003 di Batch 34, koin ini dijadwalkan untuk listing di exchange pada 16 Februari 2026, dengan harga terkonfirmasi $0,05. Perbedaan harga ini menunjukkan potensi kenaikan saat peluncuran, tetapi kinerja aktual akan bergantung pada kondisi pasar. Dengan presale berakhir pada 26 Januari, tingkat penggalangan dana harian telah melonjak menjadi lebih dari $5 juta karena investor bergegas untuk mengamankan posisi mereka.

Teknologi di balik BlockDAG menciptakan argumen kuat untuk menjadikannya salah satu crypto terbaik untuk 2026. Ini menggunakan struktur Directed Acyclic Graph (DAG) untuk mencapai kecepatan luar biasa, pengujian pada 10 blok per detik, sambil tetap sepenuhnya kompatibel dengan Ethereum Virtual Machine (EVM). Ini memungkinkan pengembang untuk memindahkan aplikasi Ethereum yang ada ke BlockDAG dengan mudah, menggabungkan kecepatan dengan kegunaan yang luas.

Beberapa analis memperkirakan volatilitas harga yang signifikan ketika perdagangan dimulai. Karena permintaan tinggi dan pasokan terbatas saat peluncuran, beberapa analis berspekulasi harga bisa naik setelah listing, meskipun proyeksi bervariasi. Beberapa proyeksi spekulatif mengantisipasi pertumbuhan jangka panjang yang substansial, meskipun perkiraan tersebut tidak pasti.

2. Uniswap: Peran Pasar Saat Ini di DeFi

Uniswap terus membuktikan nilainya sebagai mesin perdagangan terdesentralisasi, diperdagangkan sekitar $5,40 pada pertengahan Januari. Meskipun terjadi konsolidasi pasar baru-baru ini, ini tetap menjadi platform pilihan untuk menukar token di Ethereum. Pergerakan terbaru sebanyak 5 juta token UNI dari dompet governance telah memicu rumor tentang peningkatan potensial, membuat komunitas tetap waspada terhadap berita.

Investor yang mengevaluasi platform crypto utama 2026 dapat mempertimbangkan Uniswap karena penggunaan berkelanjutan dan peran pasarnya. Dengan kapitalisasi pasar sebesar $3,4 miliar, ini menyediakan infrastruktur esensial yang menjaga ekonomi crypto tetap bergerak. Sementara harga saat ini mencari support, volume biaya dan pengguna yang besar memastikan ia tetap relevan terlepas dari penurunan pasar jangka pendek.

3. Sui: Minat Institusional dan Pengembangan Jaringan

Sui baru-baru ini mengalami peningkatan arus masuk institusional, membedakannya dari beberapa jaringan lain. Diperdagangkan stabil di $1,76, jaringan ini membuktikan ketahanannya sementara yang lain turun. Pengiriman handheld gaming SuiPlay0X1 juga mengubah proyek ini menjadi brand yang menghadap konsumen dengan utilitas dunia nyata.

Kombinasi fitur gaming dan terkait keuangan ini memposisikan Sui sebagai proyek penting untuk 2026. Jaringan ini baru-baru ini meningkatkan protokol DeepBook-nya, meningkatkan likuiditas dan kecepatan untuk trader. Dengan lebih dari $1 miliar dalam Total Value Locked dan pasar menyerap unlock token terbaru dengan mudah, Sui menunjukkan kekuatan yang serius.

4. TRON: Aktivitas dan Tren Penggunaan Jaringan

TRON telah mempertahankan aktivitas yang relatif stabil dibandingkan dengan volatilitas baru-baru ini di pasar yang lebih luas. Harganya berada di sekitar $0,30, diperdagangkan dalam kisaran ketat yang menawarkan keamanan ketika koin lain berayun liar. Perannya sebagai lapisan settlement utama untuk USDT memberinya tingkat utilitas yang hanya sedikit chain lain yang dapat menandingi.

Ekosistem ini juga berkembang, dengan hub DeFi-nya, SUN.io, mencatat volume derivatif $11 miliar baru-baru ini. Aktivitas ini berkontribusi pada relevansi berkelanjutan TRON di antara jaringan cryptocurrency utama. Trader memantau penembusan di atas $0,305, tetapi bahkan pada level saat ini, ini mewakili jaringan keuangan yang andal dan masif.

Prospek Pasar untuk Awal 2026

Peluang yang tersedia di awal 2026 beragam, mulai dari presale berisiko tinggi hingga jaringan utilitas yang sudah mapan. Kuncinya adalah bertindak sebelum pasar sepenuhnya menetapkan harga perkembangan ini. Listing BlockDAG menciptakan potensi pergerakan harga yang dipantau oleh beberapa investor.

Saat kita bergerak menuju Februari, jendela untuk memasuki posisi-posisi ini dengan harga saat ini semakin menyempit. Dengan menyeimbangkan strategi pertumbuhan agresif dengan taruhan infrastruktur yang solid, investor dapat mempersiapkan diri untuk sukses. Perhatikan grafik dengan cermat, karena keputusan yang dibuat bulan ini kemungkinan akan menentukan kinerja portofolio untuk sisa tahun ini.

