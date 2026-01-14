BursaDEX+
Akankah pasar kripto rally atau crash setelah keputusan tarif SCOTUS?

Akankah pasar kripto rally atau crash setelah keputusan tarif SCOTUS?

Penulis: Crypto.newsSumber: Crypto.news
2026/01/14 05:45
Pasar kripto bertahan stabil pada hari Selasa setelah AS merilis laporan inflasi konsumen Desember dan saat para trader fokus pada keputusan Mahkamah Agung yang akan datang mengenai tarif Presiden Donald Trump.

Ringkasan
  • Pasar kripto naik setelah AS menerbitkan laporan inflasi konsumen terbaru.
  • Katalis utama berikutnya adalah putusan SCOTUS mengenai tarif Donald Trump.
  • Berdasarkan argumen lisan, ada tanda-tanda bahwa pengadilan akan memutuskan melawan Donald Trump.

Harga Bitcoin (BTC) naik melebihi $94.000, naik dari level terendah minggu ini sebesar $90.000. Cryptocurrency lain sebagian besar mengalami kenaikan, dengan kapitalisasi pasar dari semua koin naik sebesar 3,6% dalam 24 jam terakhir menjadi $3,3 triliun.

Bitcoin telah merebut kembali level $94.000 setelah laporan CPI yang positif meredakan kekhawatiran kenaikan suku bunga, meningkatkan sentimen aset berisiko.

CRYPTOCURRENCY24-JAM +/-HARGA
Bitcoin+3,3%$94.426,74
Ethereum (ETH)+3,7%$3.214,56
Solana (SOL)+3,1%$144,09
XRP (XRP)+3,9%$2,13
Dogecoin (DOGE)+5,6%$0,1445
Shiba Inu (SHIB)+4,7%$0,058794

SCOTUS akan menyampaikan putusan tentang tarif Trump 

Katalis utama berikutnya untuk pasar kripto adalah putusan Mahkamah Agung mengenai "tarif timbal balik" Trump, yang diperkirakan akan keluar pada hari Rabu. 

Pengadilan sedang mempertimbangkan apakah penggunaan kekuasaan darurat Trump untuk menetapkan tarif baru pada semua barang impor adalah legal. Para penggugat juga berpendapat bahwa tarif adalah pajak dan hanya Kongres yang memiliki wewenang untuk menerapkannya.

Jika pengadilan memutuskan bahwa tarif tersebut ilegal, hal itu akan secara efektif membatalkan kebijakan unggulan Trump dan meninggalkan pemerintah dengan kewajiban pengembalian dana miliaran dolar. Dalam pernyataan pada hari Senin, Trump mengatakan bahwa langkah seperti itu akan "merugikan" Amerika Serikat.

Reaksi pasar kripto terhadap keputusan SCOTUS 

Oleh karena itu, putusan untuk mengakhiri tarif secara teori akan bullish untuk cryptocurrency dan aset berisiko lainnya, karena akan meningkatkan kemungkinan inflasi turun lebih cepat saat perusahaan menurunkan harga. Langkah seperti itu juga akan meningkatkan kemungkinan Federal Reserve memangkas suku bunga lebih cepat dari yang diperkirakan  

Namun, risikonya adalah akan meninggalkan pemerintah AS dalam posisi genting karena utang publik melonjak. Perkiraan menunjukkan bahwa tarif Trump akan membantu pemerintah mengurangi pertumbuhan utang lebih dari $4 triliun dalam satu dekade.

Pada saat yang sama, setiap reli kripto, jika pengadilan mengakhiri tarif, akan singkat, karena presiden masih memiliki alat untuk mencapai tujuan tarifnya.

Pertama, dia dapat menggunakan Bagian 232, dengan alasan ancaman terhadap keamanan nasional; Bagian 201, dengan alasan kerugian terhadap industri dalam negeri; dan Bagian 301, dengan alasan diskriminasi terhadap bisnis AS atau pelanggaran hak-hak AS. Opsi-opsi ini akan memerlukan investigasi yang panjang.

Trump juga dapat menggunakan Bagian 122, yang membahas masalah pembayaran internasional, dan Bagian 338, yang membahas diskriminasi terhadap perdagangan AS.

Oleh karena itu, skenario yang paling mungkin adalah reli pasar kripto singkat jika pengadilan memutuskan tarif ilegal, diikuti oleh penurunan saat investor menilai alternatif.

Peluang Pasar
Logo Union
Harga Union(U)
$0.002769
$0.002769$0.002769
-0.21%
USD
Grafik Harga Live Union (U)
