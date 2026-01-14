Pudgy Penguins (PENGU) Reli 14% dengan Target Harga $0,016, $0,025, & $0,035

Pudgy Penguins (PENGU) juga membuat gebrakan karena aksi harganya menunjukkan tanda-tanda penguatan setelah periode konsolidasi yang berkepanjangan. Analis telah mengamati perbaikan struktur grafik, yang menunjukkan aset tersebut mungkin mendekati titik balik kunci dengan potensi pembalikan tren.

Pada saat penulisan, Pudgy Penguins diperdagangkan pada $0,01344, yang menunjukkan peningkatan 13,89% selama 24 jam terakhir. Volume perdagangan telah meningkat menjadi $551,85 juta, dan kapitalisasi pasar proyek telah mencapai $847,39 juta.

Sumber: CoinMarketCap

Kompresi Harga PENGU Menandakan Penembusan

Analis saat ini sangat memperhatikan pola grafik karena pergerakan harga mulai terkonsolidasi. Cryptopulse menunjukkan bahwa level support yang signifikan sedang dipertahankan karena pembeli masuk di setiap penurunan.

Sumber: X

Seperti yang dijelaskan analis, harga terkompresi dalam rentang yang menyempit pada grafik mingguan, yang merupakan pertanda umum dari pergerakan harga yang lebih besar. Ini mungkin memberikan peluang jika momentum terus membangun.

Pudgy Penguins Menunjukkan Pergeseran Bullish

Selain perkiraan positif ini, analis Crypto King telah membuat pengamatan lebih lanjut bahwa tampaknya fase akumulasi PENGU telah selesai. Analis telah mengindikasikan bahwa garis tren turun telah ditembus, menandakan bahwa tren naik baru mungkin dimulai.

Sumber: X

Dari sudut pandang teknis, sejumlah level saat ini menarik perhatian. Level pertama yang diperhatikan analis adalah $0,016, diikuti oleh $0,025 dan $0,035, jika momentum terus membangun. Penembusan yang bersih di atas level-level ini dapat menandakan pergeseran fundamental dalam momentum.

Secara keseluruhan, Pudgy Penguins akan memasuki tahap yang diperhatikan dengan seksama oleh banyak pelaku pasar. Seiring volume meningkat, struktur menjadi lebih baik, dan banyak analis telah menangkap tanda-tanda yang sama; langkah selanjutnya dari Pudgy Penguins mungkin menjadi lebih jelas dalam beberapa hari mendatang.

PENGU Menunjukkan Momentum Lemah tetapi Stabil

RSI berada di 43,33, jauh di bawah titik tengah 50, namun belum oversold. Ini menunjukkan bahwa momentum lemah tetapi tidak memburuk. Rata-rata indikator RSI sebesar 39,77 menunjukkan bahwa tekanan jual melambat. Harga $0,01343 masih di bawah pita MA. Moving average utama berada di antara $0,01717 dan $0,01873.

Sumber: TradingView

MACD tetap berada di wilayah negatif pada 0,00069, yang sekali lagi mengonfirmasi bahwa sentimen bearish secara keseluruhan berlaku pada grafik mingguan. Garis sinyal berada di 0,00269, yang sekali lagi tetap berada di sisi bearish. Namun, ukuran batang histogram merah yang mengecil menunjukkan pengurangan kekuatan bearish.

