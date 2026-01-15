Analisis Harga Ethereum: Seberapa Tinggi ETH Bisa Naik Setelah Menembus EMA Band?

Sorotan Utama: Harga ETH berada di area support yang sedang melakukan banyak pekerjaan penting saat ini.

Momentum mulai berbalik, tetapi ETH masih memiliki hambatan teknikal besar yang harus dilalui.

Jika harga dapat menembus resistance, seluruh struktur bisa mulai terlihat sangat berbeda.

Ethereum kembali ke zona familiar di mana tidak ada yang terlihat eksplosif pada pandangan pertama, tetapi grafik sedang melakukan pekerjaan penting di latar belakang.

Harga ETH tidak membuat berita utama dengan candlestick besar, namun struktur di bawahnya terus mengencang. Beberapa sinyal menjadi konstruktif, sementara yang lain masih menahan harga turun, dan ketegangan itulah yang membuat fase ini sangat penting untuk prediksi harga ETH yang serius.

Merlijn The Trader menangkap situasi dengan jelas. Ethereum masih mempertahankan area support utamanya, indikator momentum mulai membaik, tetapi pasar tetap dibatasi oleh zona moving average yang berat. Sampai ETH melampaui batas atas tersebut, akselerasi naik tetap terbatas. Dalam banyak hal, satu kalimat itu merangkum posisi Ethereum saat ini.

Zona support ETH yang menahan segalanya

Pada grafik 2 hari yang dibagikan oleh Merlijn, harga ETH terus menghormati kisaran $2,700–$2,800. Area ini telah membuktikan dirinya berkali-kali, bertindak sebagai basis selama pullback dan menghentikan penjualan lebih dalam berkembang. Sekali lagi, area ini melakukan pekerjaan yang sama.

Selama Ethereum tetap di atas zona ini, pergerakan saat ini masih terlihat seperti konsolidasi daripada awal dari breakdown yang lebih besar. Perbedaan itu penting. Pasar yang memecah struktur biasanya melakukannya dengan cepat. Pasar yang mempertahankan level kunci cenderung menghabiskan waktu membangun energi.

Indikator momentum juga mulai mencerminkan pergeseran tersebut. MACD pada grafik telah mencetak crossover bullish, yang sering muncul ketika tekanan jual memudar dan pembeli perlahan mendapatkan kembali kontrol. Ini tidak berarti harga segera reli, tetapi menunjukkan bahwa momentum turun melemah.

Dari sudut pandang prediksi harga ETH, zona support ini adalah fondasinya. Jika bertahan, kasus bullish tetap hidup. Jika gagal, seluruh prospek harus dinilai kembali.

Data on-chain Ethereum secara diam-diam membaik

Salah satu bagian yang lebih menarik dari pengaturan ini berasal dari data on-chain dari Glassnode, yang terlihat lebih sehat daripada yang mungkin ditunjukkan oleh aksi harga saja.

Kapitalisasi pasar Ethereum tetap relatif stabil di kisaran tinggi $300 miliar. Stabilitas itu mendukung gagasan bahwa fase ini lebih tentang konsolidasi daripada distribusi.

Pada saat yang sama, alamat aktif telah menunjukkan peningkatan yang nyata dalam pembacaan terbaru, dan jumlah transaksi juga bergerak lebih tinggi.

Kombinasi itu sering memberi sinyal aktivitas dan keterlibatan jaringan yang diperbarui, bahkan jika harga belum bereaksi. Secara historis, peningkatan dalam penggunaan cenderung muncul sebelum tren harga berkelanjutan berkembang.

Harga terkompresi, tetapi partisipasi di bawahnya meningkat, yang memperkuat kasus bahwa Ethereum sedang membangun sesuatu daripada breakdown.

Mengapa pita EMA masih menghalangi breakout

Sementara support melakukan tugasnya, Ethereum masih memiliki masalah di atas. Harga ETH tetap terjebak di bawah pita moving average yang padat yang terus bertindak sebagai resistance. Pada grafik, zona ini jelas ditandai sebagai area yang perlu ETH rebut kembali sebelum akselerasi tren yang berarti dapat dimulai.

Jenis struktur ini sering membuat frustasi trader. Harga dapat bergerak sideways di bawah pita ini lebih lama dari yang diharapkan, membuat Ethereum terlihat lamban meskipun momentum perlahan membaik di bawahnya. Breakout biasanya hanya menjadi jelas setelah terjadi, itulah mengapa kesabaran menjadi kritis dalam fase seperti ini.

Saat ini, prediksi harga ETH jangka pendek bergantung pada satu hal: mempertahankan support menggembirakan, tetapi merebut kembali pita EMA itulah yang benar-benar mengubah narasi tren.

Apa yang ditunjukkan oleh timeframe ETH yang lebih rendah

Melihat lebih dekat pada timeframe yang lebih kecil memberikan lebih banyak perspektif. Saat ini, pasangan ETH/USD terlihat di sekitar bagian bawah $3,100, dan pada grafik 4 jam, jelas bahwa level yang harus diperhatikan adalah moving average 200-periode di sekitar $3,040.

Analisis grafik harga ETH 4 jam.

Di atas itu, wilayah $3,230–$3,400 terus muncul sebagai zona resistance. Ethereum telah berjuang untuk menembus dengan bersih, dan setiap upaya sejauh ini telah terhenti. Jika harga dapat menembus di atas pita ini dan bertahan, struktur mulai terbuka dengan cara yang jauh lebih bullish.

Pada grafik harian, ceritanya serupa. Harga ETH tetap dalam struktur naik tetapi masih dibatasi oleh garis resistance menurun. Itulah mengapa fase saat ini terasa lebih seperti pembangunan basis daripada breakout, meskipun indikator momentum membaik.

Analisis grafik harga ETH harian.

Inilah mengapa sebagian besar diskusi prediksi harga ETH terus berputar pada kesimpulan yang sama. Support terlihat solid, tetapi resistance masih harus dilalui.

Menurut prediksi harga ETH 3 bulan CoinCodex, Ethereum bisa diperdagangkan di sekitar $5,664.63. Angka itu memberikan referensi yang berguna untuk potensi kenaikan, tetapi pasar masih harus melalui level teknikal terdekat sebelum sesuatu seperti itu menjadi realistis.

Dalam jangka pendek, pertanyaan kuncinya adalah apakah harga ETH dapat terus mempertahankan kisaran $3,000–$3,100. Jika ya, perhatian secara alami beralih ke zona $3,600–$3,800. Area itu sebelumnya bertindak sebagai resistance, dan merebutnya kembali akan menandai peningkatan momentum yang jelas.

Jadi bahkan dengan prediksi harga ETH jangka menengah yang bullish di atas meja, grafik masih menuntut konfirmasi langkah demi langkah. Tidak ada yang dilewati.

Apa yang akan terjadi selanjutnya untuk ETH?

Jika harga ETH mampu bertahan di atas $3,000–$3,100 dan kemudian breakout di atas level resistance $3,600–$3,800, maka $4,000 kembali menjadi fokus segera setelahnya.

Dari titik ini, pasar kemudian akan mulai fokus pada mengatasi level resistance di pertengahan $4,000, di mana pasar Ethereum telah berjuang sebelumnya. Itulah jalan konstruktif ke depan. Pertahankan support, rebut kembali moving average, tembus resistance, dan biarkan momentum membangun dari waktu ke waktu.

Skenario downside sama jelasnya. Jika Ethereum kehilangan zona support $2,700–$2,800, struktur melemah dan pasar kemungkinan memasuki fase korektif yang lebih dalam.

Itu tidak akan membatalkan prediksi harga ETH jangka panjang, tetapi akan menundanya dan memaksa Ethereum untuk membangun kembali dari level yang lebih rendah.

Saat ini, Ethereum berada di titik belok. Harga ETH berperilaku seperti pasar yang mempersiapkan pergerakan lebih besar, tetapi konfirmasi belum tiba.

Momentum membaik, aktivitas on-chain meningkat, dan support terus bertahan. Satu-satunya bagian yang hilang adalah tembusan bersih melalui resistance.