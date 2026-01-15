Bitcoin Mencapai $97.200 Setelah Mahkamah Agung Menunda Keputusan Tarif Trump

Mahkamah Agung AS telah menolak untuk memutuskan salah satu kasus paling penting dalam daftar sidangnya: tantangan terhadap tarif global yang luas dari Presiden Donald Trump.

Keputusan untuk menunda, tanpa mengumumkan kapan keputusan berikutnya akan dikeluarkan, telah mengintensifkan spekulasi di kalangan hukum, politik, dan keuangan saat pasar bersiap untuk apa yang bisa menjadi definisi penting dari kekuasaan presiden.

Sengketa ini berpusat pada penggunaan luas Trump terhadap International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), undang-undang tahun 1977 yang dirancang untuk krisis keamanan nasional, untuk membenarkan berbagai macam tarif pada mitra dagang global. Pengadilan tingkat rendah sebelumnya telah memutuskan bahwa presiden saat ini melampaui kewenangannya dalam menggunakan kekuasaan darurat untuk memberlakukan tarif yang berfungsi lebih seperti kebijakan perdagangan jangka panjang.

Selama argumen lisan 5 November, hakim dari sayap konservatif dan liberal menunjukkan skeptisisme mendalam tentang dasar hukum pemerintahan. Beberapa mempertanyakan apakah IEEPA mengizinkan konfigurasi ulang yang luas terhadap hubungan perdagangan AS tanpa persetujuan kongres yang eksplisit, dengan beberapa referensi ke "Major Questions Doctrine."

Pemerintahan Trump mengajukan banding terhadap putusan pengadilan tingkat rendah yang menemukan tarif tersebut melanggar hukum, dan keputusan akhir Mahkamah Agung diharapkan menjadi ujian penting dari batas kewenangan darurat presiden.

Namun pada hari Rabu, Mahkamah memutuskan untuk tetap diam.

Putusan Tarif Trump yang Tertunda Memiliki Taruhan Global

Ketiadaan keputusan hanya menambah ketidakpastian yang meningkat.

Putusan yang menentang tarif akan memiliki implikasi langsung dan luas. Analis memperingatkan pemerintah federal bisa dipaksa untuk membatalkan pengumpulan tarif selama berbulan-bulan, sebuah proses yang sebelumnya digambarkan Trump sebagai "kekacauan total," mengutip kekhawatiran tentang logistik pengembalian dana ratusan miliar dolar kepada importir.

Ekonom perdagangan mencatat bahwa pengembalian dana seperti itu akan kompleks tetapi secara teknis dapat dilakukan, dengan Departemen Keuangan diharapkan memiliki dana yang diperlukan untuk memprosesnya. Namun, beban administratif saja dapat menciptakan gangguan jangka pendek di seluruh rantai pasokan, model penetapan harga, dan neraca perusahaan.

Di luar neraca, putusan tersebut dapat membentuk kembali asumsi lama tentang kekuasaan eksekutif. Jika Mahkamah menemukan bahwa Trump melampaui kewenangannya di bawah IEEPA, itu akan mengirimkan sinyal kuat bahwa presiden tidak dapat secara sepihak merombak kebijakan perdagangan dengan kedok tindakan darurat.

Reaksi Pasar: Crypto Menguat

Di pasar keuangan, ketiadaan keputusan Mahkamah memicu reaksi yang berlawanan dengan intuisi: lega.

Tanpa putusan yang dikeluarkan dan tidak ada risiko langsung pembatalan tarif paksa, investor mendorong aset berisiko lebih tinggi.

Bitcoin menguat tajam menyusul pembaruan jadwal rilis Mahkamah, melonjak di atas $97.200 karena trader menafsirkan penundaan sebagai tanda bahwa status quo akan bertahan sedikit lebih lama.

Pasar crypto lainnya juga menguat dari perkembangan tersebut, dengan semua 10 aset digital terbesar lainnya berdasarkan kapitalisasi pasar melonjak dalam satu jam setelah perkembangan tersebut.

Itu terjadi setelah ketakutan akan putusan yang merugikan telah membebani sentimen dalam beberapa minggu terakhir.

Beberapa trader makro memperingatkan bahwa pembatalan tarif Trump yang mengejutkan dapat memicu periode volatilitas saat pasar mencerna implikasi ekonomi, dari penyesuaian pajak perusahaan potensial hingga perkiraan inflasi terkait perdagangan.

Pasar prediksi, yang telah mengikuti litigasi tarif dengan cermat, telah memperhitungkan probabilitas yang berarti bahwa Mahkamah akan membatalkan kewenangan Trump. Ketiadaan putusan untuk sementara meredakan ekspektasi tersebut, meskipun bukan ketidakpastian yang mendasarinya.